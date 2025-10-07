Je teste le kit d’outils de soudure FixHub | Power Series d’iFixit

Si vous m’aviez dit un jour que je testerais un kit de soudure, j’aurais probablement éclaté de rire. Et, pourtant, me voilà face au FixHub | Power Series Kit d’outils de soudure, proposé à 329,95 €* sur le site officiel d’iFixit. J’ai proposé un test à iFixit, car je savais que cet outil nous serait utile à la maison. Nous sommes du genre à réparer plutôt que de racheter du neuf ! Alors certes, le prix peut sembler costaud, mais il se justifie vite quand on regarde tout ce qu’il contient : fer à souder électronique, batterie portable de 100 W, tapis de travail, lunettes de protection et j’en passe. Bref, un vrai atelier de soudure qui tient dans une trousse compacte. Mon objectif ? Vérifier si ce kit est vraiment aussi commode et précis que promis, et surtout, si une bricoleuse comme moi peut l’utiliser sans transformer la maison en champ de bataille de fils brûlés.

Mes premières impressions au déballage

Au déballage, première claque visuelle : tout est parfaitement rangé dans une trousse enroulable robuste. Chaque outil a sa petite place, rien ne bouge, on sent la qualité iFixit. Petit bémol tout de même : la notice, très complète, se révèle aussi un peu fastidieuse à lire.

Disons que ce n’est pas le genre de manuel que l’on feuillette comme un magazine… J’ai donc vite retenu le conseil le plus important : charger la batterie à au moins 25 % avant toute utilisation. Sans ça, pas de soudure possible. Cela peut sembler évident, mais croyez-moi, mieux vaut y penser avant d’attaquer un chantier.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis longtemps, je suis convaincue qu’il vaut mieux réparer plutôt que jeter. Mon côté écolo, mais également mon côté pragmatique : jeter un appareil pour un câble coupé, cela m’a toujours semblé aberrant. C’est aussi ce que défend iFixit avec toute sa gamme d’outils disponibles sur leur boutique Amazon. Entre tournevis de précision, kits de démontage et maintenant ce FixHub, leur mot d’ordre est clair : prolonger la vie de nos appareils. J’ai donc sauté sur l’occasion de tester ce kit, en espérant qu’il devienne mon allié sur la durée.

Branchement et installation

Premier test : brancher le fer à souder. L’installation est étonnamment simple. On connecte le manche au câble USB-C, on choisit sa panne (oui le bout du fer s’appelle comme ceci), et en quelques secondes, l’appareil est prêt. Le tout repose sur la batterie externe fournie, suffisamment puissante pour alimenter 8 heures de soudure non-stop. Pas besoin de prise murale, ce qui change la vie. J’ai pu m’installer tranquillement sur la table du salon (recouverte du tapis en silicone, rassurez-vous), sans tirer de rallonge ou monopoliser une multiprise déjà saturée par le grille-pain et la cafetière.

Le test en conditions réelles sur chantier

Mon mari a été le premier à le mettre à l’épreuve. Son défi ? Souder un faisceau de fils sur une machine de chantier qui avait rendu l’âme. Verdict : le fer chauffe vite, très vite. En quelques secondes, la panne est opérationnelle. La soudure, précise et nette, a tenu sans difficulté. Il a même lâché un « pas mal ton truc ! », ce qui, croyez-moi, vaut un 5 étoiles dans son langage. Clairement, le FixHub a réussi son examen de passage en milieu professionnel et puisqu’il est sans fil, c’est pile ce qu’il lui fallait ! Pour ce premier test, l’économie pour le patron de mon mari a été de près de 500 € ! Déjà rentabilisé le kit de soudure !

Sauver un chargeur de smartphone

Quelques jours plus tard, c’est mon gendre qui a sollicité le kit. Sa mission ? Réparer un chargeur de téléphone grignoté par Anouk, leur petite chatte intrépide qui trouve visiblement les câbles plus appétissants que ses croquettes. Grâce au FixHub, il a ressoudé les fils abîmés proprement et rapidement. Résultat : un chargeur sauvé, une belle économie et une victoire contre l’obsolescence. Bon, Anouk, elle, continue de rôder autour des câbles, mais c’est une autre histoire… Le chargeur réparé fonctionne parfaitement et mes enfants ont économisé une trentaine d’euros !

Préparer un gros chantier lumineux

À la maison, nous avons une grande guirlande de Noël, celle qui clignote sur toute la façade chaque hiver. Autant dire que le circuit interne a souffert avec les années. Avec ce kit, nous prévoyons de ressouder toutes les connexions de la guirlande avant les fêtes. Je sens déjà le regard amusé de mes voisins quand je leur dirai que j’ai réparé moi-même les lumières avec un atelier de soudure portable. Et, honnêtement, je me réjouis de ce projet collectif, car ce genre de bricolage, c’est aussi du partage avec mon mari. Même s’il est assez évident que nous ne serons pas forcément toujours d’accord ! Notre guirlande existe depuis des années, elle devrait s’illuminer de nouveau cet hiver et nous n’en n’aurons pas acheté de nouvelles !

Un compagnon de chantier pratique

Finalement, le FixHub a trouvé sa place dans la caisse à outils de mon mari. Il est léger, compact, et surtout, tout est rassemblé au même endroit. Fini le fer à souder qui traîne à droite, les pinces à gauche et la soudure qu’on ne retrouve jamais. Ici, tout est organisé, et pour une fois, il ne râle pas quand je lui emprunte ses affaires. La trousse rouleau, très pratique, nous a même donné envie de trier d’autres outils de la maison. Un kit qui inspire le rangement, qui l’aurait cru ?

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire sans hésiter que ce kit a changé ma façon d’aborder les petites pannes électroniques.

Les points forts

Chauffe ultra rapide et précise.

Autonomie impressionnante (8 heures).

Tout-en-un, compact et bien organisé.

Idéal aussi bien pour les pros que pour les amateurs.

Matériaux robustes et accessoires de qualité.

Les points faibles

La notice, un peu indigeste.

Le prix, qui peut freiner les débutants.

Nécessite de penser à charger la batterie en amont.

En somme, malgré ces petits bémols, le FixHub reste un produit fiable, complet et surtout pensé pour durer. Et, si je fais le calcul des économies réalisées après quelques utilisations seulement, je me dis que c’est réellement une bonne affaire 😊 !

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si vous cherchez un kit de soudure prêt à l’emploi, portable et pensé pour durer, le FixHub est un excellent choix. Il est un véritable atelier de soudure complet qui tient dans un sac, et ça, c’est assez bluffant. Bien sûr, ce n’est pas l’option la moins chère du marché, mais il apporte une vraie valeur ajoutée : réparer simplement, efficacement, et partout.

Le FixHub | Power Series Kit d’outils de soudure à 329,95 €* n’est pas qu’un simple gadget : c’est un véritable atelier nomade qui m’a permis de sauver des câbles, de préparer un chantier lumineux et même de réconcilier mon mari avec le rangement. Alors, seriez-vous prêt, vous aussi, à transformer vos petites pannes électroniques en occasions de bricoler plutôt que de jeter ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Puissance : 100 W

Autonomie : jusqu’à 8 heures en continu

Temps de chauffe : quelques secondes

Poids : environ 1,2 kg avec la trousse complète

Alimentation : batterie externe fournie, recharge via USB-C

Température réglable : de 150 °C à 400 °C

Le contenu du colis reçu

Station de soudage portable FixHub

Batterie externe 100 W

Manche + panne de fer à souder (biseau 1,5)

Capuchon de protection

Câble USB-C

Pince à dénuder Mandible

Pince coupante Mandible

Soudure sans plomb

Flux sans nettoyage

Ruban isolant silicone

Lunettes de protection iFixit

Pincette

Tresse à dessouder

Spatule fibre de carbone

Troisième main iFixit

Nettoyeur de pannes

Tapis de travail en silicone

Stylo applicateur

Trousse rouleau à outils

* Prix constaté au 1ᵉʳ octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.