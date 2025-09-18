Je teste le Lefant M3, un robot aspirateur laveur à double serpillère à moins de 400 €

Sur NeozOne, nous aimons tester de nouveaux produits, mais surtout vous les faire découvrir. Alors, quand la marque Lefant, que je connaissais déjà pour avoir testé l’aspirateur laveur N3, m’a proposé son nouveau modèle, j’ai immédiatement accepté. Ainsi, quand j’ai reçu le Lefant M3 Robot Aspirateur Laveur (12 000 Pa, station multifonctionnelle, double serpillière rotative 200 tr/min), actuellement en promotion limitée à 322,99 €* au lieu de 399,99 € sur Amazon, je me suis dit : « si celui-ci tient ses promesses, et au regard de son prix raisonnable, il va beaucoup me plaire. ». Pour savoir ce qu’il cachait et surtout ce qu’il avait dans le ventre, je l’ai utilisé de manière intensive pendant plusieurs semaines. Il en a fait des passages dans ma cuisine, mon salon, sur mes tapis et dans les chambres. Et, voici mon retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, la première chose qui frappe, c’est le côté complet du pack. La station d’accueil multifonctionnelle trône en bonne place, pas trop imposante, mais bien finie, et le robot en lui-même, blanc et noir, est assez élégant et donne une impression de robustesse.

Les accessoires sont nombreux (sacs à poussière, serpillères, filtres HEPA, liquide de nettoyage), ce qui me rassure : je n’aurai pas besoin de courir après des consommables dès les premières semaines.

Bref, un vrai kit « clés en main ». J’ai déjà reçu, par exemple, des aspirateurs sans solution de nettoyage, et je n’ai jamais osé y mettre un nettoyant pour sol classique ! Ici la question ne se pose pas, il est fourni.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je vis avec une chienne et un chats, donc autant vous dire que les poils au sol, c’est mon quotidien. De plus, je possède aussi une maison avec différents types de sols (carrelage, parquet et tapis). Autrement dit, je suis pile dans la cible de Lefant qui promet un robot capable d’aspirer puissamment, de laver efficacement, d’éviter les obstacles et même de se débrouiller tout seul pour son entretien. Alors forcément, j’avais envie de voir si, dans la vraie vie, ces promesses tenaient la route.

Branchement et installation

Le branchement est d’une simplicité enfantine : on pose la station près d’une prise de courant, on connecte le robot, et hop, c’est parti. L’appairage avec l’application se fait en quelques secondes via le Wi-Fi, à condition tout de même que la box ne soit pas à l’opposé de la base. L’appli est claire, traduite en français, et propose immédiatement un premier repérage cartographique. Le robot parcourt la maison, détecte les pièces et établit une carte très précise grâce à son système de navigation laser dToF. Honnêtement, ça m’a bluffé : en un seul passage, il connaissait déjà mon salon mieux que moi. Je trouve toujours fascinant de voir un robot scruter mon intérieur : merci l’IA !

La puissance d’aspiration

Avec ses 12 000 Pa, le Lefant M3 ne fait pas semblant. J’ai testé sur mon tapis du salon, souvent rempli de poils de chien : il a tout aspiré en un seul passage, là où mon ancien robot devait insister trois fois. Même dans les coins, il s’en sort bien grâce à sa brosse latérale. Exemple concret : après une balade en été, donc sur un sol très sec avec ma chienne, j’ai retrouvé mon tapis couvert de petites saletés, Athéna adore se rouler dans l’herbe sèche et elle a de longs poils ! Dix minutes plus tard, le tapis était impeccable grâce à la puissance développée.

Le lavage avec double serpillière rotative

Là, c’est la vraie surprise. Les deux serpillières tournent à 200 tours/minute et exercent une pression notable au sol. Résultat : même les taches de sauce séchée dans la cuisine ont disparu. Ce qui est malin, c’est le système de levage automatique : dès que le robot détecte un tapis, il relève ses serpillières de 9 mm. Exemple concret : il a lavé ma cuisine, puis est passé directement sur le tapis du couloir sans le mouiller. Magique ? Ah non, plutôt technologique !

La station multifonctionnelle

C’est sans doute ce qui change le plus la donne. La station vide automatiquement le bac à poussière, lave et sèche les serpillières à l’air chaud, et stérilise à 45 °C. Autrement dit, je n’ai quasiment rien à faire. Je pars plusieurs jours, je reviens, et le robot est propre, prêt à repartir. Le plus bel exemple ayant été lors de mes trois semaines de vacances. Chaque jour, une petite notification m’indiquait que mon salon était en « mode nettoyage », pendant que moi, je bronzais près de la piscine du camping ! Bon, si vous partez longtemps, et que vous demandez un lavage chaque jour, il faudra quand même quelqu’un pour remplir le réservoir d’eau propre !

Le contrôle par application

L’application est un vrai tableau de bord. On peut programmer des routines, définir des zones interdites (par exemple, le coin des gamelles des chiens), ou encore cibler une pièce précise. Un matin, j’ai demandé au robot de nettoyer seulement la cuisine après le petit-déjeuner : en 15 minutes, tout était impeccable. Le mode “Ne pas déranger” est aussi bien pensé : pas de robot qui se met en route pendant ma sieste.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire que le Lefant M3 a changé ma routine ménage. Il ne remplace pas totalement un grand nettoyage manuel, mais il fait 90 % du travail sans que je m’en aperçoive.

Les points forts :

Puissance d’aspiration impressionnante (12 000 Pa)

Lavage efficace avec double serpillière rotative

Station tout-en-un qui lave, sèche et vide automatiquement

Application claire et très complète

Autonomie longue (jusqu’à 220 minutes)

Station peu volumineuse

Silencieux

Les points faibles :

Prix un peu élevé hors promotion

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour ceux qui veulent un robot aspirateur laveur haut de gamme, fiable, et vraiment autonome, le Lefant M3 est un excellent choix. Actuellement en promotion (limitée) à seulement 322,99 €* au lieu de 399,99 € sur Amazon le rend encore plus intéressant. En résumé : le Lefant M3 est l’un des robots les plus complets que j’ai testés. Il aspire, lave, s’entretient presque tout seul, et surtout… il me laisse plus de temps libre pour profiter de ma maison au lieu de passer l’aspirateur.

Lefant M3 Robot Aspirateur Laveur 12 000 Pa, Station Multifonctionnelle, Double Serpillière Rotative 200 TR/Min, Navigation dToF, Évitement d'obstacles PSD, 220min, 30 réglages de Niveau d'eau 【Navigation dToF à 360° + PSD 190° + Freemove 3.0】L’aspirateur robot Lefant M3 intègre : ❶ Navigation laser dToF à 360° - portée de balayage de 15 mètres, balayage précis même en... PromoMeilleure Vente n° 1

Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 12 000 Pa

Autonomie : jusqu’à 220 minutes

Navigation : laser dToF 360°, PSD 190°, Freemove 3.0

Contenance du réservoir d’eau propre : 2,5 L,

Contenance du réservoir d’eaux usées : 2,5 L

Contenance du sac à poussière : 3,2 L

Station multifonctionnelle : vidage, lavage, séchage, stérilisation

Dimensions : 32 × 32 × 9,7 cm

Poids : 13,4 kg

Niveau sonore : < 55 dB

Contrôle : application + commandes vocales (Alexa, Google Assistant)

Surfaces compatibles : sols durs, carrelage, parquet, marbre, tapis

Le contenu du colis reçu

1 robot Lefant M3

1 station d’accueil multifonctionnelle

1 cordon d’alimentation

2 sacs à poussière

2 brosses latérales

2 porte-serpillière

4 chiffons de vadrouille lavables

2 filtres HEPA

1 bouteille de liquide de nettoyage

1 outil de nettoyage

1 manuel d’utilisation

* Prix constaté au 16 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Publi-rédactionnel

Robot aspirateur laveur Lefant M3 Design Aspiration Lavage humide Fonctionnalités Installation / Prise en main Niveau sonore de l'aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Un très bon rapport Qualité/Prix Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, sans hésiter. Pour ceux qui veulent un robot aspirateur laveur haut de gamme, fiable, et vraiment autonome, le Lefant M3 est un excellent choix. Le prix de 322,99 €* au lieu de 399,99 € sur Amazon le rend encore plus intéressant. En résumé : le Lefant M3 est l’un des robots les plus complets que j’ai testés. Il aspire, lave, s’entretient presque tout seul, et surtout… il me laisse plus de temps libre pour profiter de ma maison au lieu de passer l’aspirateur. User Rating: Be the first one !