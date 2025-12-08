Je teste le logiciel Stellar Photo Recovery pour récupérer les photos supprimées/perdues en 5 min

Quand on manipule des cartes SD à longueur de journée, il suffit d’un faux mouvement pour perdre des fichiers précieux. Cela m’est arrivé il y a quelques mois en testant un drone et en effaçant par erreur toute une série de vidéos. Depuis, je garde toujours un logiciel de secours installé sur mon PC. C’est précisément pour cela que j’ai voulu essayer Stellar Photo Recovery Professional, un logiciel vendu moins de 100 €. Ce programme promet de récupérer des photos, vidéos et fichiers audio supprimés et même de réparer les images corrompues, le tout sur Windows 11 comme sur macOS Tahoe. À en croire les témoignages et les avis de sites spécialisés comme Digital Camera World, il serait même l’un des plus performants du marché. Après plusieurs semaines d’utilisation régulière, voici ce que j’en ai réellement pensé.

Mes premières impressions

L’avantage d’un logiciel, c’est qu’aucune boîte n’est à ouvrir ni de mousse de protection à retirer. Mais, la première impression compte malgré tout. Une fois le téléchargement terminé, j’ai été surpris par la sobriété de l’interface, à mi-chemin entre un logiciel pro et un outil pensé pour les débutants. La page d’accueil propose immédiatement trois grandes étapes très claires. Sélectionner les données à récupérer, choisir l’emplacement, analyser. J’aime quand un logiciel évite de me perdre dans trente menus obscurs. Ici, tout est direct et efficace. Cela donne immédiatement envie de lancer un premier scan pour voir ce qu’il a dans le ventre.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Comme beaucoup de créateurs de contenu, j’ai vécu le cauchemar des fichiers supprimés. Entre ma caméra sportive, mes tests de robots, mes drones et les cartes SD qui circulent dans mon sac photo, les risques sont permanents. Et, puis il y a ma jeune chienne qui aime trop jouer avec tout ce qui dépasse. Il m’est arrivé de retrouver une clé USB sous le canapé dans un état douteux. Tester Stellar Photo Recovery Professional était donc une opportunité parfaite. Un logiciel capable d’analyser une carte corrompue, de restaurer un JPEG déformé ou de récupérer des vidéos tournées au drone, c’est exactement le genre d’outil qui peut sauver une journée de travail. Je voulais savoir si, en cas d’urgence, je pourrais réellement compter sur lui.

Installation et prise en main

La procédure est d’une simplicité presque déconcertante. Je télécharge le programme, je double-clique et deux minutes plus tard, c’est installé. Aucune dépendance étrange, pas de redémarrage forcé. Le logiciel reconnaît instantanément mes périphériques. Carte SD dans le lecteur du PC, disque dur externe, clé USB. Même mon SSD interne apparaît avec ses informations SMART comme la température ou l’état général. Ainsi, j’ai apprécié ce souci du détail. Cela donne un côté rassurant, surtout lorsqu’on manipule des supports qui montrent déjà des signes de faiblesse.

Récupérer des photos supprimées

Pour tester la récupération simple, j’ai utilisé une carte SD de 64 Go contenant des photos volontairement effacées. Le scan rapide a retrouvé les fichiers en quelques secondes. En revanche, la Deep Scan a mis un certain temps mais a repêché beaucoup plus de contenu, parfois très ancien. J’ai pu prévisualiser les photos avant récupération, ce qui évite de ressusciter des dizaines de fichiers inutiles. L’exemple le plus parlant fut une série de clichés oubliés d’une balade en forêt avec Athéna. Non seulement le logiciel les a récupérés, mais il a conservé la date et l’heure d’origine, ce qui m’a permis de les classer sans prise de tête.

Réparer les images corrompues

Là, je dois avouer que j’étais sceptique. Réparer un JPEG cassé, c’est souvent mission impossible. Pour tester, j’ai pris une photo volontairement corrompue après l’avoir copiée sur un vieux disque dur avec des secteurs défectueux. Stellar Photo Recovery Professional a analysé le fichier, détecté l’erreur et proposé une réparation. Le résultat n’était pas parfait au pixel près, mais l’image est redevenue exploitable. J’ai même tenté l’expérience sur une photo d’un test de vélo électrique complètement brouillée. Le logiciel a réussi à en extraire une vignette correcte. C’est un vrai plus pour les photographes amateurs ou pros.

Récupération sur disques cryptés

Aujourd’hui beaucoup d’ordinateurs utilisent BitLocker. Pour vérifier cette fonction, j’ai inséré un vieux SSD crypté contenant des vidéos de drones. Le logiciel m’a demandé la clé, puis a lancé l’analyse comme si de rien n’était. Résultat. Plusieurs vidéos MOV que je pensais perdues ont réapparu, parfaitement intactes. Je dois reconnaître que c’est une fonctionnalité assez rare. Les logiciels classiques se contentent souvent de dire disque illisible ou inaccessible. Ici, tout est fluide et cela peut vraiment dépanner quelqu’un qui a activé la sécurité sans penser aux conséquences.

Création d’image disque pour sauvegarde

C’est une fonction que j’utilise beaucoup moins mais qui est pourtant essentielle à certains. Certains supports que je teste, notamment les cartes SD de drones, finissent abîmés à force de réécriture. Stellar Photo Recovery Professional permet de créer une image complète du support secteur par secteur. Cela évite d’aggraver les choses lors d’un scan trop long. Pour l’exemple, j’ai créé une image disque de ma carte microSD de 128 Go avant de la formater. Ce fichier m’a ensuite permis de récupérer une vidéo que j’avais effacée trop vite. Une fonction clairement destinée aux personnes qui manipulent beaucoup de supports fragiles.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d'essais, entre cartes SD capricieuses, disques durs un peu fatigués et fichiers RAW récalcitrants, je dois reconnaître que pour seulement 99 €, Stellar Photo Recovery Professional m'a surpris par sa fiabilité et sa polyvalence. J'ai rarement vu un logiciel de récupération aussi complet tout en restant simple à utiliser. Avant de passer aux points forts et aux points faibles, je dirais que c'est un outil qui apporte une vraie tranquillité d'esprit.

Les points forts

Interface claire et intuitive

Excellente récupération des photos et des vidéos supprimées

Réparation des images corrompues vraiment utile

Compatible avec disques cryptés BitLocker

Prise en charge très large de formats photo et vidéo

Fonction Deep Scan impressionnante

Les points faibles

Certaines réparations RAW restent imparfaites sur des fichiers très endommagés

Dans l’ensemble, ces limites me semblent minimes comparées à la quantité de fichiers qu’il m’a permis de restaurer pendant mes tests.

Les caractéristiques techniques

Version Windows 12.3.0.2 et macOS 12.5.0.0

Compatible Windows 11, 10, 8.1, 8, Server 2022 à 2016 et macOS 10.11 à Tahoe

4 Go de RAM minimum, 8 Go recommandés

250 Mo d’espace disque

Supporte FAT, exFAT, NTFS, HFS+, APFS, Linux BTRFS

Prend en charge les formats RAW Nikon, Sony, Canon, Panasonic et plus

Récupère les vidéos aux formats MP4, MOV, MKV, AVI, etc.

Compatible disques cryptés BitLocker