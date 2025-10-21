Je teste le mini aspirateur robot SwitchBot K11+, parfait pour les petits espaces

Le ménage et moi, nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde ! Je n’aime pas réellement cela, et surtout, je manque de temps ! Alors quand SwitchBot m’a proposé de tester l’aspirateur robot K11+, comment refuser ? En plus, je connaissais déjà la marque pour ses modèles précédents que j’ai testés ces dernières années, comme le robot aspirateur SwitchBot K10+ Pro ou encore le robot aspirateur SwitchBot K10+. Depuis que je l’ai reçu, je n’ai jamais retouché mon balai dans ma salle de cinéma.

Vendu 399,99 €* sur le site officiel, il bénéficie actuellement d’une réduction de 37 % avec le code : BXBX37 (jusqu’au 28 octobre), soit un prix final de 251,99 € : un vrai bon plan pour un robot aspirateur doté d’une station de vidage automatique. Mais ce n’est pas tout : le SwitchBot K11+ est également disponible sur Amazon à 279,99 €*, idéal pour la plupart des foyers. Ses promesses : navigation laser LDS, brosse anti-enchevêtrement, compatibilité avec Matter, Apple Home ou Alexa… Bref, tout pour séduire les allergiques au ménage comme moi ! Présentation.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est arrivé un matin pluvieux (parfait pour tester un aspirateur, non ?). À l’ouverture, j’ai été surpris par la compacité du robot : un design blanc minimaliste, avec une station d’accueil plus petite qu’une feuille A4, cela change des énormes stations. Le sac de 4 litres m’a immédiatement interpellé : de quoi stocker jusqu’à 90 jours de poussière sans avoir à vider quoi que ce soit, génial pour moi qui suis un peu tête en l’air. Pour un foyer avec une chienne, deux chats, et des allers-retours constants, c’est un vrai luxe. La finition inspire confiance : plastique épais, boutons discrets, connecteurs solides… On sent le produit bien pensé. Et, l’emballage est clair, chaque élément rangé dans son compartiment. Un sans-faute pour une première impression.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Chez moi, les poils de chiens (merci Athéna) et de chats, sont une composante du quotidien. Malgré un ménage régulier, il suffit d’une journée pour que le sol se recouvre de poils, notamment en période de mues. J’avais, par conséquent, besoin d’un robot capable de gérer les poils, les miettes et les poussières fines, tout en étant autonome et silencieux.

Dès les premières utilisations, le SwitchBot K11+ s’est imposé comme un bon compromis : puissance de 6 000 Pa, station de vidage automatique, compatibilité avec les assistants vocaux, et surtout, navigation laser intelligente. Et puis, je l’avoue : l’idée d’un robot qui nettoie pendant que je rédige mes articles avait quelque chose de réjouissant. Seul bémol : le bruit assez important lorsqu’il vide son réservoir, mais impossible d’y échapper !

Branchement et installation

L’installation a été d’une simplicité étonnante. J’ai branché la station de base, inséré le sac à poussière et posé le robot sur son socle. L’application SwitchBot (disponible sur iOS et Android) détecte le robot en quelques secondes. Une mise à jour logicielle, et hop, il était prêt à partir. Grâce à la technologie LiDAR LDS, il a immédiatement commencé à cartographier la maison, dessinant un plan précis pièce par pièce. Le plus bluffant ? Il a su éviter la gamelle d’Athéna, contourner les chaises et même reconnaître les tapis.

Une aspiration qui décoiffe (6 000 Pa)

Autant vous dire que les poils de chiens n’ont pas résisté. Avec ses 6 000 Pa d’aspiration, le K11+ soulève littéralement la poussière. Il alterne automatiquement entre les surfaces dures et les textiles, sans intervention manuelle. Alors, j’ai comparé avec un ancien modèle à 4 000 Pa : la différence est flagrante. Sur les sols en jonc de mer, il ramasse les miettes invisibles, et sur le parquet, il ne laisse aucune trace. Même après un passage sous la table (zone critique à cause des miettes de pain), le sol est impeccable.

La brosse anti-enchevêtrement

L’un de mes pires souvenirs d’aspirateur robot ? Démêler les poils enroulés autour des brosses. Ici, rien à voir : le K11+ est équipé d’une brosse à rouleau anti-enchevêtrement. Elle ramasse les poils, cheveux et poussières sans jamais se bloquer. J’ai volontairement laissé le sol « naturel » après une journée où Athéna s’était roulée dans le jardin, terre et pelouse comprises ! Eh bien, le robot a tout aspiré, sans plainte ni bourrage. Résultat : un nettoyage complet et sans maintenance fastidieuse.

Une navigation laser ultra-précise

Le LiDAR LDS fait toute la différence. Le robot cartographie chaque pièce en temps réel, et grâce à ses capteurs PSD, il évite les obstacles avec une précision chirurgicale. Pendant le test, il a su contourner le panier du chien, les câbles d’alimentation, et même passer entre deux chaises sans se cogner. L’application permet aussi de définir des zones interdites, très pratiques si vous ne voulez pas qu’il s’approche du coin des croquettes ou d’une gamelle d’eau.

Compatibilité maison connectée et confort total

L’un des atouts majeurs du K11+, c’est sa compatibilité Matter, ce nouveau standard qui unifie les appareils connectés. J’ai pu le piloter directement via Google Home, sans passer par un hub. Un simple « OK Google, lance le nettoyage » et c’est parti.

Il fonctionne aussi avec Alexa et Apple Home, pour ceux qui préfèrent les écosystèmes concurrents. Le robot retourne seul à sa base dès qu’il a terminé, puis vide automatiquement son bac : un petit souffle discret, et hop, la poussière disparaît dans son sac antibactérien de 4 L. Et comme la station est compacte, elle trouve facilement sa place, même dans les petits espaces.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation quotidienne, je peux dire que le SwitchBot K11+ m’a fait gagner un temps précieux et a transformé ma routine. La maison reste propre, même après le passage des chiens ou une séance de bricolage. Et, je peux aussi lui demander de passer cinq fois par jour si cela me chante ! Avant d’aborder les points forts et les points faibles, un mot : ce robot m’a surtout fait redécouvrir le plaisir d’un sol propre sans aucun effort.

Les points forts :

Aspiration puissante de 6 000 Pa, efficace sur tapis et carrelage.

Station de vidage design, automatique, compacte et discrète

Cartographie précise et évitement intelligent des obstacles

Brosses anti-enchevêtrement très efficaces avec les poils d’animaux

Compatibilité Matter / Apple Home / Alexa / Google Home

Jusqu’à 90 jours sans vider le sac à poussière

Les points faibles :

Pas de fonction de lavage intégrée (juste aspiration)

Mais, honnêtement, ce petit défaut ne pèse pas lourd face au confort qu’il apporte au quotidien.

Est-ce que je recommande le produit ?

Bien sûr, oui. Le SwitchBot K11+ est un excellent compromis entre performance, discrétion et connectivité. Il conviendra à ceux qui veulent un robot fiable, sans complications techniques et capable d’entretenir la maison presque tout seul. En résumé : pour un prix final d’environ 251,99 €* sur le site officiel avec le code BXBX37 (-37 % jusqu’au 28 octobre), ou sur Amazon pour la version 6 000 Pa, le SwitchBot K11+ s’impose comme un robot aspirateur moderne, autonome et intelligent. Et vous, seriez-vous prêt à confier le ménage à un robot multitâche aussi efficace ? Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Comparatif des modèles SwitchBot

Caractéristiques SwitchBot K11+ SwitchBot K10+ Pro SwitchBot K10+ Taille du produit Aspirateur : 248×248×92 mm (9,8×9,8×3,6 po)

Station de base : 240×180×250 mm (7,7×7,1×9,8 po) Aspirateur : 248×248×92 mm (9,8×9,8×3,6 po)

Station de base : 195×220×826 mm (7,7×8,7×32,5 po) Aspirateur : 248×248×92 mm (9,8×9,8×3,6 po)

Station de base : 195×220×826 mm (7,7×8,7×32,5 po) Zone de nettoyage Zone étroite : entre les bureaux et les chaises dans la salle à manger, tabouret haut, chaise ergonomique, etc.

Zone basse : canapé, bibliothèque, dessous de lit, etc.

Coins : pieds de table et de chaise, bords et angles des murs. Identique au K11+ Zone étroite : entre les bureaux et les chaises dans la salle à manger, tabouret haut, chaise ergonomique, etc.

Zone basse : canapé, bibliothèque, dessous de lit, etc. Batterie 3200 mAh 3200 mAh 3200 mAh Autonomie 150 / 120 / 90 / 50 min (Silencieux / Standard / Fort / Max) 150 / 120 / 90 / 60 min (Silencieux / Standard / Fort / Max) 150 / 120 / 90 / 60 min (Silencieux / Standard / Fort / Max) Mode de nettoyage Aspiration ou essuyage Aspiration ou essuyage Aspiration ou essuyage Brosse principale Brosse en caoutchouc anti-enchevêtrement Brosse en caoutchouc Brosse combinée (caoutchouc + poils) Brosse latérale Brosse latérale en V anti-enchevêtrement Brosse latérale simple Brosse latérale simple Niveau sonore ≤ 45–48 dB (mode silencieux) ≤ 45–48 dB (mode silencieux) ≤ 45–48 dB (mode silencieux) Seuil franchissable 20 mm 20 mm 20 mm Puissance d’aspiration maximale 6000 Pa 3000 Pa 2500 Pa Type de filtre HEPA HEPA HEPA Réservoir d’eau Non Non Non Type de serpillère Lingette humide Lingette humide Lingette humide Temps de charge < 5 h < 4 h < 4 h Navigation LiDAR SLAM LiDAR SLAM LiDAR SLAM Évitement d’obstacles LiDAR SLAM + capteur de position (PSD) LiDAR SLAM + capteur de position (PSD) LiDAR SLAM Détection des murs LiDAR SLAM + capteur de position (PSD) LiDAR SLAM + capteur de position (PSD) LiDAR SLAM Connexion Wi-Fi 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz Capacité du bac à poussière 4 L 4 L 4 L Détection de tapis Détection automatique Détection automatique Détection automatique

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 6 000 Pa

Capacité du sac : 4 L (jusqu’à 90 jours)

Technologie : LiDAR LDS, évitement d’obstacles PSD

Franchissement de seuil : 1,7 cm

Compatibilité : Matter, Alexa, Google Home, Apple Home

Dimensions : 24,8 × 9,2 × 24,8 cm

Poids : 6,1 kg

Couleur : Blanc

Batterie : Lithium-ion

Garantie : 2 ans (réparations en UE)

Le contenu du colis reçu

1 unité robotique principale

1 station de base à vidage automatique

1 sac à poussière antibactérien (4 L)

1 cordon d’alimentation

1 manuel d’utilisation

* Prix constatés au 15 octobre 2025, susceptibles de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.