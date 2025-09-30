Je teste le mini PC NiPoGi AM06 Pro, un petit ordinateur à moins de 320 €

Au fil du temps, nous sommes devenus experts en tests en tous genres, et les mini PC n’ont plus beaucoup de secrets pour nous. Nous en avons déjà essayé plusieurs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Alors, quand la marque NiPoGi m’a proposé de tester son dernier modèle, j’ai accepté sans hésiter : je cherchais justement un mini PC pour ma fille, qui vit dans un petit appartement et qui n’a pas la place pour une grosse tour. Avant de lui donner, je l’ai donc testé sous toutes les coutures, et j’ai cherché à savoir ce qu’il avait dans le ventre !

Et, franchement, si l’on m’avait dit qu’un PC était capable de régir trois écrans 4K en simultané tiendrait dans la paume de ma main, j’aurais été pour le moins sceptique ! Et, pourtant, c’est exactement ce que promet le NiPoGi AM06 Pro. Équipé d’un AMD Ryzen 7 7730U (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,5 GHz), de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD M.2 de 512 Go, le tout pour 318,49 € sur Amazon (avec le code RQYWXSW7), ce mini PC semble vouloir en faire plus qu’un simple compagnon de bureau. Et, comme j’aime vérifier par moi-même les belles promesses, je l’ai testé plusieurs semaines. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant la boîte, je tombe sur un objet qui respire la sobriété et la qualité. Compact, élégant, finition argentée, le AM06 Pro donne immédiatement envie de le poser sur le bureau ou de le cacher derrière un écran grâce au support VESA fourni. Les bords sont nets, les ports bien alignés, et surtout, aucun bruit suspect de plastique bas de gamme. Cela change des mini PC qui font « jouet ». Dans la boîte, tout est soigneusement calé : le PC, l’alimentation, un câble HDMI, le support VESA, et un petit manuel plutôt bien écrit.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Ma fille avait besoin d’une machine polyvalente : un PC de bureau pour le travail, assez costaud pour du montage vidéo léger, capable de gérer plusieurs écrans, et surtout qui ne prenait pas trop de place dans son salon. Quant à moi, j’ai eu envie de l’essayer, en déplacement, notamment pour les montages vidéos. Après avoir épluché les fiches techniques de plusieurs modèles, le rapport puissance/prix/compacité du NiPoGi AM06 Pro a fini de me convaincre. Et, je voulais aussi voir si le Ryzen 7 7730U, annoncé comme 50 % plus rapide que le Ryzen 5 5650U, tenait ses promesses dans la vraie vie.

Branchement et installation

Côté installation, c’est du plug & play. J’ai branché l’HDMI, l’alimentation, le clavier et la souris, et hop, Windows 11 Pro préinstallé s’est lancé en moins de 30 secondes. Les mises à jour se sont faites rapidement, le Wi-Fi 6 s’est connecté sans accroc. J’ai aussi même testé le Bluetooth 5.2 pour appairer mon casque audio : zéro latence, connexion stable. En dix minutes, j’étais prêt à travailler et à tester ses limites.

Un processeur qui promet de belles performances

Le Ryzen 7 7730U avec ses 8 cœurs et 16 threads est clairement la star ici. Pour tester, j’ai lancé une session multitâche : montage vidéo en 1080 p., traitement de photos lourdes sous Lightroom, et 15 onglets ouverts dans Chrome. Résultat : aucune sensation de ralentissement. La fréquence turbo monte à 4,5 GHz quand il faut. Pourtant, le système reste silencieux grâce à son TDP de 15 W. J’ai aussi essayé un export vidéo d’une dizaine de minutes : il a été terminé plus vite que mon ancien PC fixe haut de gamme. Même en lançant en parallèle un appel vidéo sur Teams et la lecture d’un film en streaming, le processeur ne s’est pas essoufflé. C’est le genre de puissance qui permet de passer sans stress d’un rapport Excel à une session de montage photo, puis à un peu de jeu léger.

Le triple affichage 4K, une prouesse intéressante

J’ai branché trois écrans : un en HDMI, un en DisplayPort, un en USB-C. En quelques secondes, j’avais un bureau XXL avec des vidéos 4K tournant sans saccade sur l’un, mon tableur sur un autre et un logiciel de retouche sur le troisième. Pour quelqu’un qui bosse sur de gros projets ou qui aime étaler ses fenêtres partout, c’est un vrai confort. J’ai aussi testé un scénario « home office » : visioconférence sur l’écran principal, prise de notes sur le second et suivi des réseaux sociaux sur le troisième, le tout sans aucun ralentissement. Pour le divertissement, j’ai pu regarder un film en streaming sur un écran, afficher des statistiques en direct sur un autre, et laisser tourner un jeu en fenêtre sur le troisième. C’est un atout aussi pour les créatifs qui veulent garder un œil sur leurs outils, leurs prévisualisations et leurs fichiers bruts simultanément.

Un stockage rapide et extensible

Le SSD M.2 de 512 Go est déjà rapide (Windows démarre en moins de 20 secondes), mais le fait de pouvoir passer à 2 To en interne et même ajouter un disque 2,5″ externe est un vrai plus. Par exemple, j’ai copié un dossier de 20 Go en moins d’une minute : pour de la vidéo ou de la photo, c’est parfait. J’ai installé quelques jeux pour tester, et les temps de chargement sont quasi instantanés, même pour des titres un peu lourds. J’ai également transféré une grosse bibliothèque musicale de plus de 100 Go, et la vitesse est restée constante tout au long de l’opération. Pour un usage professionnel, comme stocker des projets vidéo, des présentations ou des archives photo, cette capacité d’évolution est une vraie sécurité pour l’avenir. Néanmoins, je précise que ce n’est pas un PC « Gamer », il fait le job, mais ce n’est pas son objectif principal.

Une connectivité ultra-complète

Le Wi-Fi 6 est trois fois plus rapide que mon ancien mini PC en Wi-Fi 5. J’ai téléchargé un fichier de 3 Go en quelques minutes. Les deux ports Ethernet Gigabit sont pratiques : j’en ai dédié un au réseau local et l’autre à ma connexion fibre pour éviter toute saturation. En plus, avec le Bluetooth 5.2, je peux connecter souris, clavier et casque sans perdre de performances. Lors d’un test réseau, j’ai pu regarder un film en 4K tout en transférant des fichiers volumineux vers un NAS sans coupure. Le Bluetooth a également permis de connecter simultanément ma manette de jeu et un casque audio, sans interférences. Pour un usage en entreprise, la double connexion Ethernet est idéale pour gérer à la fois un réseau interne sécurisé et un accès Internet haut débit.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, le NiPoGi AM06 Pro m’a prouvé qu’il pouvait remplacer un PC de bureau classique pour la plupart des usages. Fiable, silencieux et compact, il a trouvé sa place aussi bien dans mon bureau que dans mon sac lors de déplacements.

Les points forts :

Processeur Ryzen 7 7730U très performant

Triple affichage 4K fluide

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 rapides

Stockage extensible jusqu’à 2 To

Format compact et élégant

Les points faibles :

Pas pensé pour le jeu vidéo AAA

Pas de port Thunderbolt

En dehors de ces petites limites, il coche toutes les cases pour un usage professionnel ou multimédia exigeant.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Si vous cherchez un mini PC capable de remplacer un ordinateur fixe tout en restant facilement transportable, le NiPoGi AM06 Pro est un excellent choix. Il conviendra aussi bien aux pros qu’aux particuliers qui veulent un PC discret, mais costaud. Son rapport performance/prix est très compétitif, surtout avec ses fonctionnalités avancées comme le triple affichage 4K ou la double connectivité Ethernet. Bref, c’est un investissement qui devrait tenir plusieurs années sans broncher. Pour 318,49 € sur Amazon (avec le code RQYWXSW7), le NiPoGi AM06 Pro est un concentré de puissance et de polyvalence qui mérite amplement sa place sur un bureau moderne. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Processeur : AMD Ryzen 7 7730U (8C/16T, 2,0 GHz – 4,5 GHz, 15 W TDP)

Carte graphique : AMD Radeon Graphics (2000 MHz, 8 cœurs)

RAM : 16 Go DDR4 (extensible à 64 Go)

Stockage : 512 Go M.2 SSD (extensible à 2 To)

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, double LAN Gigabit

Ports : HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, prise audio 3,5 mm

Affichage : Triple écran 4K @ 60 Hz

Système : Windows 11 Pro préinstallé

Dimensions : 11,9 × 11,9 × 3,6 cm

Le contenu du colis reçu

1 Mini PC NiPoGi AM06 Pro

1 Alimentation secteur (EU)

1 Câble HDMI

1 Support VESA

1 Manuel d’utilisation

