Je teste le mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i9) à 419,99 €* au lieu de 599,99 €

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous n’êtes pas sans ignorer que nous testons toutes sortes de produits, à commencer par ceux que l’on pourrait appeler « technologiques ». Robots tondeuses, aspirateur-robot, et de plus en plus, des mini-ordinateurs qui grappillent peu à peu le marché, en remplaçant les tours encombrantes et fixes. Un mini-ordinateur (ou mini PC), c’est un PC « fixe » que l’on peut déplacer à sa guise d’un bureau à l’autre, ou même, en déplacement ! Pratique également quand on souhaite une config minimaliste. Alors quand la jeune marque NiPoGi m’a proposé de tester son modèle, j’ai immédiatement accepté.

En effet, depuis longtemps, je cherchais un ordinateur compact, puissant et polyvalent, capable de remplacer mon encombrant PC de bureau. Le NiPoGi Hyper H2 Mini PC Intel Core i9-11900 H, un petit concentré de puissance affiché à 419,99 €* au lieu de 599,99 € sur Amazon (avec le code -30 % G4SPA8MS), répond parfaitement à ces critères. Avec ses 32 Go de RAM DDR4 et son SSD NVMe de 1 To, le tout propulsé par un Intel Core i9-11900 H montant jusqu’à 4,9 GHz, je me suis dit que j’avais trouvé une perle rare. Reste à voir si, au quotidien, ce mini-ordinateur tient réellement toutes ses promesses. Voici mon verdict !

Mes premières impressions au déballage

Quand le carton est arrivé, je dois avouer que j’étais intrigué. Un PC avec de telles caractéristiques, dans une boîte plus petite que celle d’une paire de chaussures ? En ouvrant le colis, j’ai découvert une machine au design sobre et élégant, couleur argent, compacte au point de tenir dans une main. Rien à voir avec mes anciennes tours imposantes. L’ensemble respire la qualité, avec une finition soignée et des ports bien répartis. Première bonne surprise : le support VESA fourni permet de le fixer directement derrière un écran, rendant le PC totalement invisible sur un bureau minimaliste. Je suis du genre à détester les fils qui traînent : avec ce mini-pc, je suis servi !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis quelques années, je jongle entre plusieurs activités : rédaction, montage vidéo léger, un peu de retouche photo et, de temps en temps, une session gaming décontractée. Mon ancien PC avait tendance à chauffer et à ralentir dès que j’ouvrais trois logiciels gourmands. J’avais besoin d’un ordinateur puissant, mais discret, qui ne chauffe pas trop, surtout quand le thermomètre frôle les 40 °C ! De plus, le NiPoGi Hyper H2 m’a séduit par sa promesse de performances haut de gamme dans un format mini, et surtout par son prix, plutôt compétitif pour un processeur i9 et autant de mémoire à ma disposition.

Branchement et installation

L’installation a été d’une simplicité déconcertante. J’ai branché le PC à mon écran via HDMI, connecté clavier (filaire) et souris (sans fil), puis branché l’alimentation. En moins de cinq minutes, Windows 11 Pro préinstallé était prêt à l’emploi. Pas de mise à jour interminable ou de paramétrages fastidieux : c’était du véritable Plug & Play.

Autre détail appréciable : les nombreux ports disponibles (USB-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB 3.2…) permettent de tout connecter sans avoir à jongler avec des adaptateurs. Bref, le démarrage s’est fait sans stress, ce qui est loin d’être toujours le cas avec un nouvel ordinateur. Je me souviens encore des messages « démarrage en cours » s’affichant pendant de longues minutes pour ne pas dire des heures !

La puissance brute au service du multitâche

J’ai d’abord voulu tester la puissance du processeur Intel Core i9-11900 H et des 32 Go de RAM. Ainsi, j’ai ouvert simultanément Chrome avec une dizaine d’onglets, Photoshop, Word, et un petit logiciel de montage vidéo, Clip champ. Le résultat ? Aucune latence, aucune ventilation qui s’emballe. Le PC gère le multitâche comme un chef, et j’ai pu travailler dans un silence quasi total. Là où mon ancien PC ronflait comme un sonneur, et avait besoin de ventilateurs supplémentaires, le NiPoGi reste discret et n’a pas semblé souffrir de mes demandes.

Stockage rapide et extensible

Avec son SSD NVMe PCIe de 1 To, les temps de chargement sont bluffants. Mon logiciel de création graphique, habituellement capricieux, se lance en quelques secondes. L’ouverture de fichiers lourds, comme mes archives photo de plusieurs gigas, est instantanée. Et, si jamais 1 To ne suffisait pas, le PC propose deux emplacements M.2 supplémentaires, pour étendre la capacité jusqu’à 4 To. Il est rassurant de savoir que je ne serai pas limité à court terme.

L’expérience multi-écrans en 4K

Un autre atout du NiPoGi Hyper H2, c’est sa gestion du triple écran 4K à 60 Hz. Je l’ai testé avec mon moniteur principal, une TV 4K et un écran secondaire plus classique. Résultat : un rendu fluide et très correct, idéal pour travailler en mode multitâche ou pour avoir un œil sur Netflix pendant que je bosse. Et, ne me dites pas que cela ne vous arrive jamais de jeter un œil sur votre série pendant que vous travaillez. La carte graphique intégrée Intel UHD n’est pas faite pour du gros gaming, mais elle assure largement pour la bureautique, le multimédia et même des jeux (très) légers.

La connectivité moderne

En 2025, impossible de se contenter d’un Wi-Fi poussif. Le NiPoGi intègre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Concrètement, cela veut dire une connexion stable même quand toute la maison est connectée, et un appairage instantané avec mes périphériques. J’ai pu transférer rapidement des fichiers lourds via mon réseau domestique, sans coupure. Pour le télétravail ou les visioconférences, c’est un vrai plus. Et, pour ceux qui préfèrent le filaire, le port Ethernet Gigabit est toujours là.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines passées avec le NiPoGi Hyper H2, je peux dire qu’il a rempli ses promesses. Que ce soit pour travailler, éditer quelques vidéos ou profiter de mes soirées devant un film en 4K, il n’a jamais montré de signe de faiblesse. C’est un mini PC qui combine puissance, discrétion et simplicité.

Les points forts :

Processeur Intel Core i9-11900 H très performant

32 Go de RAM DDR4, parfaits pour le multitâche

SSD NVMe 1 To ultra-rapide, extensible jusqu’à 4 To

Format compact et discret, avec fixation VESA possible

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 stables et rapides

Windows 11 Pro préinstallé et prêt à l’emploi

Les points faibles :

Pas conçu pour le gaming (absence de carte graphique dédiée)

En résumé, il coche presque toutes les cases pour un usage quotidien ou professionnel, sauf si vous cherchez une machine dédiée au jeu vidéo dernier cri.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Le NiPoGi Hyper H2 est un excellent choix si vous cherchez un PC puissant, compact et polyvalent, capable de remplacer une tour encombrante. À ce prix-là, difficile de trouver mieux en 2025. Il conviendra aussi bien à un étudiant qu’à un professionnel qui a besoin d’un outil fiable au quotidien. Même pour un usage familial, il trouvera facilement sa place grâce à sa simplicité et à sa discrétion.

Voilà pour mon retour complet sur le NiPoGi Hyper H2 Mini PC Intel Core i9-11900 H. Pour ma part, il a remplacé sans difficulté mon ancienne tour, tout en libérant de la place sur mon bureau. Il est actuellement à 419,99 €* au lieu de 599,99 €(avec le code -30 % G4SPA8MS), et vous pouvez directement le retrouver via ce lien.

NiPoGi Hyper H2 Mini PC Ιntel Core i9-11900H (8 C/16 T, jusqu'à 4,90 GHz), 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 1 to M.2 NVMe SSD Mini Ordinateur de Bureau W-11 Pro pour Bureau/Maison, WiFi 6, HDMI, DP, Type-C. ⭐【Mini PC i9-11900H Puissant】Le mini PC NiPoGi H2 est équipé d'un puissant processeur Ιntel Core i9-11900H (8 cœurs et 16 threads, jusqu'à 4,9 GHz, 24 Mo de cache Ιntel Smart Cache).... PromoMeilleure Vente n° 1

Et, entre nous, si vous cherchiez une bonne excuse pour changer de PC, je crois bien que vous venez de la trouver ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques principales

Processeur : Intel Core i9-11900 H (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,9 GHz, 24 Mo cache)

Mémoire vive : 32 Go DDR4 (2 × 16 Go, extensible jusqu’à 64 Go)

Stockage : SSD NVMe 1 To (extensible jusqu’à 4 To via 2 slots M.2)

Carte graphique : Intel UHD Graphics (support triple écran 4K/60 Hz)

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet Gigabit

Ports : 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort, 1 USB-C 3.2 Gen2, 6 USB 3.2, RJ45, audio jack

Système d’exploitation : Windows 11 Pro préinstallé

Consommation : 54 W TDP

Dimensions : format mini PC compact, couleur argent

Le contenu du colis reçu

1 NiPoGi Hyper H2 Mini PC

1 adaptateur secteur EU

1 câble HDMI

1 support VESA (pour fixation murale ou derrière un écran)

1 manuel d’utilisation

* Prix constaté au 28 août 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Publi-rédactionnel

Mini PC NiPoGi Hyper H2 Design Prise en main / installation Puissance Niveau sonore Utilisation bureautique Utilisation « Gaming » Rapport Qualité / Prix Polyvalant ! Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, sans hésiter. Le NiPoGi Hyper H2 est un excellent choix si vous cherchez un PC puissant, compact et polyvalent, capable de remplacer une tour encombrante. À ce prix-là, difficile de trouver mieux en 2025. Il conviendra aussi bien à un étudiant qu’à un professionnel qui a besoin d’un outil fiable au quotidien. Même pour un usage familial, il trouvera facilement sa place grâce à sa simplicité et à sa discrétion. Voilà pour mon retour complet sur le NiPoGi Hyper H2 Mini PC Intel Core i9-11900 H. Pour ma part, il a remplacé sans difficulté mon ancienne tour, tout en libérant de la place sur mon bureau. Il est actuellement proposé à 599,99 € au lieu de 699,99 € sur Amazon, et vous pouvez directement le retrouver via ce lien. Et, entre nous, si vous cherchiez une bonne excuse pour changer de PC, je crois bien que vous venez de la trouver ! User Rating: 3.93 ( 2 votes)