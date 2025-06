Je teste le Moulinex Easy Fry Smart & Silence, un Airfryer très complet

Vous le savez si vous nous suivez, je teste chaque semaine, des produits en tous genres. J’apprécie beaucoup de découvrir des nouveautés, et notamment les appareils qui me font gagner du temps ! Depuis quelques semaines, c’est l’Airfryer Moulinex Easy Fry Smart & Silence qui trône fièrement sur mon plan de travail. Il m’a été proposé en test par la marque Moulinex, et j’étais curieux de vérifier s’il tenait ses promesses.

Vendu 149,99 €* (prix constaté sur le site officiel), cet Airfryer annonce une cuisson silencieuse, intelligente et ultra pratique. Son design mélangeant noir brillant, noir mat et argenté s’intègre parfaitement dans ma cuisine, et ses fonctionnalités s’annoncent séduisantes : interface pas-à-pas, système Easy Clean & Store, cuisson plus saine, et tout cela sans avoir à subir le bruit typique des appareils à air chaud. Alors, simple effet de mode ou véritable révolution culinaire ? Réponse dans ce test complet.

Mes premières impressions au déballage

Première surprise : le poids et le format compact. L’appareil semble robuste sans être encombrant. Tout est bien calé dans le carton, avec un couvercle malin pour conserver les restes. Le design est réussi, avec une finition noir mat et un écran LCD discret. À l’ouverture, aucun plastique excessif, ni odeur d’usine étouffante. Je sens qu’on est sur du matériel sérieux, pensé pour durer. Le livret fourni est clair et succinct, parfait pour les impatients comme moi. Les pièces sont bien protégées, et l’ensemble inspire confiance. En le sortant de son carton, j’avais déjà cette impression de produit « prêt à l’emploi », sans accessoire superflu. Pas besoin d’être bricoleur pour s’y retrouver.

Branchement et installation

Branchement ultra-simple : une prise, un bouton et l’écran tactile s’illumine. Il n’y a aucun montage à prévoir. Je glisse la grille en fonte, je referme, et me voilà prêt à cuisiner. L’interface me propose immédiatement de choisir un ingrédient. Tout est intuitif, en français et accompagné de pictogrammes très clairs. Rien à redire. Le cordon d’alimentation est un peu court, mais suffisant si vous avez une prise à proximité. Le démarrage est rapide : pas besoin de chercher une télécommande, tout est centralisé sur le panneau de contrôle. L’appareil chauffe très vite, ce qui motive à s’en servir même pour une petite portion. C’est le genre de matériel qu’on sort sans y penser, et ça change tout. En cinq minutes, j’avais compris comment tout fonctionnait.

Le silence… vraiment

J’avais des doutes. Un airfryer silencieux ? Par ailleurs, j’en possède déjà un, et le silence n’est pas réellement son fort ! Et pourtant, c’est bluffant. J’ai préparé des frites surgelées, pendant que je regardais une série. Si je ne l’avais pas mis moi-même en marche, je n’aurais même pas remarqué que l’airfryer fonctionnait. Aucun vrombissement, juste un petit souffle discret (moins de 60 dB).

Pour une fois, je n’avais pas à hausser le ton pour parler. C’est vraiment un confort au quotidien, surtout dans une petite cuisine ouverte. J’ai même testé un déjeuner pendant une visio : personne n’a entendu le moindre bruit. Une prouesse technique qui fait la différence quand on cuisine en famille ou en télétravail. Et c’est l’un des rares appareils que j’ose lancer le matin, avant même le premier café pour réchauffer mes croissants, par exemple.

L’interface intelligente

Là aussi, c’est très réussi. J’ai testé avec deux filets de poulet, en suivant l’assistant pas-à-pas. Par ailleurs, il m’a demandé la quantité exacte, le type de viande, et a proposé un temps et une température de cuisson. Résultat : une viande juteuse, bien cuite, sans surveillance constante. L’application My Moulinex est un vrai plus pour s’inspirer.

Ainsi, j’ai testé quelques recettes salées grâce à elle, comme des Samoussas : cuisson parfaite et homogène. L’interface est assez pédagogique pour les novices et rapide à prendre en main même quand on a la tête ailleurs. Pour une fois, j’ai cuisiné sans avoir à consulter une fiche recette. Pour celles et ceux qui possèdent un Cookeo, l’application fonctionne sur le même principe.

Le système Easy Clean & Store

Après un gratin de légumes maison, j’ai testé le côté pratique. La façade amovible passe au lave-vaisselle, tout comme la grille. Le couvercle fourni permet de conserver les restes au frigo directement dans la cuve. Gain de temps et moins de vaisselle : j’adhère totalement. Pour une fois, je n’ai pas passé plus de temps à nettoyer qu’à cuisiner. Le fait de pouvoir tout stocker directement dans le même contenant est également un vrai gain de place. Et ce système me permet aussi d’enchaîner deux recettes sans avoir à nettoyer entre les deux. Simple, malin, efficace.

Cuisson rapide et saine

En moins de 30 minutes mes pommes de terre étaient prêtes. Bien dorées, peu grasses, et très savoureuses. L’appareil promet jusqu’à 70 % d’énergie économisée par rapport à un four, et je veux bien le croire. Un filet d’huile seulement pour 1 kg de pommes de terre. Parfait pour manger plus léger. En comparaison avec mon ancien four classique, le temps de préchauffage est inexistant. Idem pour le résultat croustillant, que je n’obtiens jamais aussi vite ailleurs. Même les courgettes, souvent molles au four, sortent dorées et encore fermes. Idéal pour garder le goût et les vitamines.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à le tester dans toutes les situations possibles (plats rapides en semaine, brunch dominical, restes à réchauffer ou légumes à sublimer), je dois dire qu’il a trouvé sa place. Ce n’est pas juste un gadget de plus dans ma cuisine : c’est un vrai gain de temps, d’énergie et de confort sonore. Il m’a même donné envie d’élargir ma palette de recettes, sans que cela devienne une corvée. Compact, intuitif et ultra silencieux, il coche toutes les cases pour une cuisine quotidienne plus simple et plus saine.

Les points forts :

Silencieux, vraiment.

De nombreux programmes préenregistrés.

Les avertissements sonores pour le mélange des ingrédients

Interface intuitive.

Cuisson rapide et homogène.

Nettoyage facile.

Design compact et élégant.

Les points faibles :

Cordon un peu court (90 cm).

Pas de hublot pour surveiller sans ouvrir.

Capacité limite pour une très grande famille (5 L pour 6 portions).

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. À 149,99 €*, ce Moulinex Easy Fry Smart & Silence tient toutes ses promesses. Surtout si vous cherchez un Airfryer pratique, économique et silencieux. Il a réduit mon temps de cuisson et simplifié mes repas du soir. Je le considère même comme un allié du quotidien, bien plus qu’un simple appareil d’appoint. Il m’a aidé à varier mes repas sans effort, tout en limitant la vaisselle. Même après une longue journée, je n’hésite plus à cuisiner maison. Et honnêtement, cuisiner dans le calme, sans bruit de soufflerie en fond, c’est presque du luxe.

Pour conclure, je dirai que c’est un test qui m’a convaincu du bien-fondé de posséder un airfryer, et je vous assure que j’étais plutôt réticent auparavant ! Le Moulinex Easy Fry Smart & Silence est un produit bien pensé, qui a rapidement trouvé sa place dans ma cuisine. Et dans mon quotidien. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques

Capacité : 5 L / 6 portions

Température : de 40 à 220 °C

Puissance : 1400-1670 W

Interface Smart Assist pas-à-pas

Revêtement antiadhésif / Grille en fonte

Façade amovible compatible lave-vaisselle

Application My Moulinex

Produit réparable pendant 15 ans

Contenu du colis reçu

L’appareil Easy Fry Smart & Silence

Une grille en fonte antiadhésive

Un couvercle de conservation

La documentation + QR code vers les recettes

*Le prix a été relevé le 2 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.