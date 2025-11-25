Je teste le NAS UGREEN NASync DH2300, une belle alternative aux serveurs Synology

Vous n’êtes pas sans savoir que sur NeozOne, nous adorons tester de nouveaux produits, surtout ceux qui nous permettent de gagner du temps, et de l’argent. Si, en plus, ils sont à tendance technologique, c’est encore mieux ! Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je crois avoir trouvé le NAS qui a enfin réussi à me réconcilier avec le stockage maison. Depuis quelques années, mes photos, mes vidéos de tests, mes documents de travail et même mes archives familiales se retrouvaient éparpillées un peu partout : un peu sur mon PC, un peu dans un cloud américain, un peu dans un disque externe oublié dans un tiroir.

Après notre test du UGREEN NASync DXP4800 (noté 4/5), la marque UGREEN m’a proposé d’évaluer le NAS 2 baies NASync DH2300. Ce disque de stockage est annoncé comme simple, puissant, et surtout pensé pour les débutants. Son prix ? Moins de 200 € (sans les disques durs) sur le site officiel UGREEN. À ce prix, la promesse est ambitieuse : une installation ultra-facile, une compatibilité totale, un tri photo par IA, une connexion NFC one-touch et une lecture 4K intégrée. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert la boîte (ma vidéo est disponible en fin d’article), j’ai eu l’impression d’être face à l’un de ces produits pensés pour rendre la technologie moins intimidante. Le NAS est compact, propre, léger, sans ces lignes agressives qu’on trouve parfois chez les NAS orientés « pros ». La finition en plastique surprend au début, mais elle est solide, assemblée avec soin, et finalement logique pour un appareil qui veut rester accessible. Le DH2300 tient facilement sur un coin du bureau sans attirer l’attention, mais il impose malgré tout ce petit côté technologique discret qui me plaît. Le packaging est clair, sans chichi, mais suffisamment soigné pour donner confiance. J’avoue que rien qu’en le sortant de la boîte, j’avais envie de l’allumer pour voir s’il était aussi simple qu’UGREEN le promet.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’ai choisi de tester ce DH2300 pour trois raisons très précises. La première, c’est que je voulais m’affranchir des abonnements cloud. Entre les 2 To par-ci, les 500 Go par là, j’arrivais à des montants délirants par an. Autant dire que dès les trois premiers mois, il est amorti ! La deuxième raison, c’est l’Album IA. Avec mes milliers de photos (et les dizaines que je prends pour ma banque d’image pour le site NeozOne), un outil capable de trier les visages, les lieux, les doublons et les scènes, c’était littéralement fait pour moi. Enfin, j’étais intrigué par la connexion NFC one-touch. Je n’avais encore jamais utilisé un NAS sur lequel il suffit de poser son smartphone pour se connecter. Et, forcément, j’ai voulu tester.

Branchement et installation

Je m’attendais à quelque chose d’un peu technique, mais j’ai été étonné par la simplicité. La procédure en quatre étapes (retirer le plateau, insérer les disques, visser, remettre) est tellement intuitive que j’ai mis à peine cinq minutes à installer mes deux HDD. Ensuite, j’ai branché le câble Ethernet fourni entre le NAS et ma box, allumé l’appareil, ouvert l’application UGREEN NAS et là, honnêtement, c’est peut-être le système le plus simple que j’ai vu depuis longtemps (avec un système sans vis et on touchait la perfection). Il suffit de suivre l’application : création du compte, choix du mode, reconnaissance du NAS, configuration du RAID 0, tout se fait comme si on paramétrait un smartphone. Et le moment que j’attendais : je pose mon smartphone sur le dessus du NAS… Bip. Connecté. Aucune configuration réseau laborieuse. Et, cela fonctionne !

Le stockage maison sans abonnement

La première fonctionnalité que j’ai voulu éprouver, c’est ce fameux stockage sans abonnement. J’ai transféré un film de 23 Go en moins de quatre minutes. Résultat ? Non seulement le transfert via le LAN 1 GbE atteint bien les 125 Mo/s, mais surtout, tout est chez moi. Pas sur un serveur à l’étranger, pas dépendant d’une connexion internet, pas soumis à des hausses de prix. J’ai même désactivé un de mes abonnements cloud le soir-même. Mon compte en banque me remerciera bientôt !

L’Album IA

J’ai envoyé dans le NAS 3 500 photos en vrac, afin de mettre l’IA dans le bain. Et là, j’ai vraiment été bluffé. L’album IA a reconnu les visages (y compris ceux des enfants de mes amis), trié les lieux de manière étonnamment précise, supprimé 97 doublons que je n’aurais jamais trouvés moi-même, détecté les photos floues…

Et surtout, il m’a regroupé mes moments préférés en catégories :

Ajoutés récemment

Personnes

Emplacement

Live photos

Cerise sur le gâteau : j’ai envoyé un album complet à ma famille via un QR code. En cinq secondes, tout le monde avait accès aux photos.

Le cinéma maison 4K

Quand j’ai vu que ce NAS avait une sortie HDMI 4K, j’ai directement pensé à mes soirées cinéma. Je l’ai installé dans le salon, branché à ma TV, et ajouté quelques films. Il reconnaît automatiquement les jaquettes, les acteurs, les synopsis, et trie même les sous-titres. J’ai lancé un film en Ultra HD et là encore, zéro saccade. J’avais le NAS qui lisait le film sur la TV, pendant que je consultais mes photos sur mon PC : aucune baisse de performance. Pour un appareil à moins de 200 €, c’est rare.

Le partage multi-utilisateurs

Le DH2300 brille aussi dans la gestion multi-utilisateurs. Chez moi, on est quatre, chacun avec son téléphone, un PC ou une tablette. J’ai créé un dossier personnalisé pour chacun, grâce aux permissions avancées. Par exemple :

Je peux voir tout le contenu (logique, c’est moi l’admin).

Mes enfants n’accèdent qu’à leur dossier et à un espace commun.

Les sauvegardes automatiques se font en arrière-plan.

Même la tablette du salon se synchronise toute seule.

Et, comme le processeur embarqué est un 8 cœurs + NPU, tout reste fluide, même en simultané.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plus d’un mois, je peux dire que le UGREEN NASync DH2300 a complètement changé ma façon de stocker, partager et consulter mes données. Il a remplacé plusieurs services, centralisé mes fichiers, libéré mon espace cloud, et même simplifié mes soirées cinéma. Et surtout, il ne m’a pas pris deux heures à installer. C’est un vrai point fort pour ma part, je déteste me prendre la tête avec des câbles et des prises !

Les points forts

Installation ultra-facile

Connexion NFC one-touch

Album IA redoutablement efficace

Lecture 4K via HDMI intégrée

Consommation très basse, silence total

Possibilité d’aller jusqu’à 60 To

Partage multi-appareils

Pas de frais mensuels

Les points faibles

Disques non fournis

Pas de port 2,5 GbE

Malgré cela, le rapport qualité-prix est excellent, et difficile à battre dans cette gamme.

Est-ce que je recommande le produit ?

Oui, à 100 %. Pour une famille, un créateur de contenus, un utilisateur débutant ou intermédiaire, c'est l'un des NAS les plus simples que j'aie testés, tout en restant étonnamment puissant. Il coche toutes les cases du NAS « tranquille », celui qu'on installe une fois et qu'on oublie, parce qu'il fait le travail sans jamais se plaindre. J'ai apprécié le fait qu'il ne demande aucune compétence technique particulière : même quelqu'un qui n'a jamais touché un NAS peut le prendre en main en quelques minutes. Et surtout, la combinaison NFC + Album IA + HDMI 4K crée une expérience cohérente, moderne et vraiment agréable à utiliser au quotidien. Pour son prix actuel, je trouve qu'il propose un rapport qualité-performance presque imbattable. Cerise sur le gâteau : une réduction jusqu'à 25 % pour UGREEN NAS, et de 20 % pour le NAS DH2300, (prix final: 167,99 €), du 20 novembre au 1ᵉʳ décembre. Toutes les offres UGREEN NAS sur Amazon sont disponibles sur cette page. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

NAS 2 baies (jusqu’à 60 To)

RAM 4 Go LPDDR4X

CPU 8 cœurs + NPU 6 TOPS

Ports : USB-C 5 Gbps, 2 x USB-A 5 Gbps, HDMI 4K 60 Hz, LAN 1 GbE

NFC one-touch

RAID 1

Album IA

Chiffrement SSL/TSL/AES/RSA

Faible consommation (10W)

Application compatible Windows, macOS, Android, iOS, Web, Apple TV, Android TV

Le contenu du colis

Le UGREEN NASync DH2300

Un tournevis + vis

Un manuel d’utilisation

Un adaptateur d’alimentation DC12V/6A

Un câble Ethernet CAT 7

*Le prix a été relevé le 25 novembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

