Je teste le nettoyeur haute pression EZIclean Hydroforce 165, mon allié tout terrain !

Je l’avoue, j’ai déjà testé plusieurs produits de la marque EZIclean, et jusqu’ici, j’avais toujours été conquise par leur rapport qualité/prix et leur facilité d’utilisation. Alors, quand on m’a proposé de tester le EZIclean Hydroforce 165, j’ai accepté avec un enthousiasme non dissimulé ! Il faut dire que mon ancien nettoyeur haute pression, un modèle dépassant allègrement les 15 ans, était devenu un véritable calvaire à utiliser : lourd, bruyant et à la maniabilité douteuse… Bref, il était grand temps de moderniser mes équipements ! Et, quand j’ai vu que ce nouveau modèle était affiché à 149 €* au lieu de 249,99 € sur Amazon et sur le site officiel, je n’ai pas résisté. Un modèle 12-en-1, 165 bars, 2200 W, avec un réservoir de 750 ml, ça fait rêver, non ? Mon objectif : redonner un coup de jeune à ma terrasse, à mes conteneurs et soyons honnêtes, tester son côté « multifonctions ». Voici mon retour d’expérience après quelques semaines d’utilisation, assez intensive ! C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Déballage en règle, et là, première bonne surprise : tout est bien emballé, chaque accessoire à sa place. La machine présente un look moderne, vert acidulé, qui change des classiques gris anthracite ou jaune citron. Les accessoires sont nombreux, bien identifiés : brosses, lances, raccords… Bref, cela promet ! Seul petit bémol : certains éléments sont un peu durs à emboîter, il faut quelques biscotos (ou un brin de patience !).

Mon mari a tout de suite apprécié la clarté du mode d’emploi, ce qui nous a évité bien des hésitations. Je n’ai pas eu à tester le transport, car le commercial, vivant à quelques kilomètres de chez moi, me l’a livré à domicile. Néanmoins, j’avais reçu la litière automatique K10i par transporteur et je n’ai rien à redire sur la qualité de l’emballage, même en transport classique !

Branchement et installation

Côté installation, rien à dire : le raccordement au tuyau d’arrosage se fait en quelques minutes. J’ai trouvé le système d’enrouleur hyper pratique pour ranger le flexible. Une fois branché à une prise électrique, il suffit d’ajouter un peu d’eau dans le réservoir si l’on veut utiliser un détergent. Les raccords à clipser sont bien pensés, même si la lance demande un peu de force pour s’emboîter.

Le câble de nettoyage est assez long, mais j’aurais apprécié un câble électrique plus long pour éviter la rallonge : l’eau et l’électricité ne faisant pas bon ménage, faut-il le rappeler ? J’ai également apprécié la simplicité du système de raccordement, qui évite les fuites d’eau agaçantes. Néanmoins, j’aurais aimé un câble un peu plus long, la maniabilité générale compense largement ce petit détail.

Fonctionnalité 1 : nettoyage de ma terrasse

Premier test : ma terrasse en carrelage, encrassée par les orages de cet été. J’utilise l’accessoire « nettoyeur de terrasse ». Magique ! La pression des deux buses rotatives nettoie tout en profondeur, sans forcer. En quelques minutes, les joints ont retrouvé leur couleur d’origine. L’appareil « flotte » presque sur la surface, rendant la manière hyper confortable. Mon mari Frédéric, habituellement sceptique sur mes trouvailles de jardin, a été bluffé par l’efficacité du nettoyage. Il a même admis qu’il n’aurait jamais pensé obtenir un tel résultat en si peu de temps. Ainsi, nous avons même pris un petit café sur la terrasse fraîchement nettoyée, admirant le travail avec fierté.

Fonctionnalité 2 : Nettoyage des conteneurs à poubelles

Second test : mes conteneurs à ordures, qui en avaient bien besoin après l’été. J’opte pour la buse à jet variable. Un petit tour de molette pour ajuster la pression, et hop, les parois intérieures retrouvent une seconde jeunesse. Fini les mauvaises odeurs, en un rien de temps ! Frédéric a, lui aussi, reconnu que c’était bien plus rapide et propre que ses traditionnels coups de jet d’eau. Il a même proposé de prendre en charge cette corvée à l’avenir, preuve ultime de son approbation. Par ailleurs, il m’a même confié en rigolant qu’il avait retrouvé un autocollant oublié au fond du bac, preuve que le nettoyage était vraiment en profondeur.

Fonctionnalité 3 : nettoyage de mon salon de jardin

Je continue sur ma lancée avec le salon de jardin en résine tressée. Ici, j’ai utilisé la brosse rotative. Résultat bluffant : la brosse tourne toute seule grâce à la pression de l’eau et vient à bout des tâches sans égratigner les surfaces. Adieu les coups d’éponge fastidieux ! En quelques passages, même les accoudoirs encrassés ont retrouvé un bel éclat. J’ai aussi apprécié le fait que cette brosse soit douce, ce qui m’a permis de nettoyer mes coussins extérieurs sans les abîmer. En prime, j’ai pu profiter d’une après-midi ensoleillée pour tout remettre en place et redécouvrir le plaisir de siroter un verre dans un salon de jardin impeccable.

Fonctionnalité 4 : désherbage des allées, si si !

Pour finir, j’ai testé une idée un peu folle : utiliser la rotabuse 360 pour déloger les mauvaises herbes entre les pavés de mon allée. Eh bien, ça fonctionne ! La puissance du jet fait sauter les herbes récalcitrantes en un clin d’œil. Bon, ce n’est pas prévu pour, mais franchement, c’est redoutable. L’opération demande un peu de précision, mais quel plaisir de voir ces vilaines herbes déguerpir si facilement. C’est devenu mon nouveau petit rituel d’entretien entre deux nettoyages plus classiques. Je me surprends même à surveiller l’apparition de nouvelles pousses, juste pour le plaisir de les déloger avec ce nettoyeur !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines de tests intensifs, je dois dire que ce nettoyeur haute pression a surpassé mes attentes. Il a révolutionné mon quotidien au jardin et m’a permis de retrouver des surfaces que j’avais presque oubliées ! Que ce soit pour l’entretien courant ou les gros travaux de nettoyage, il s’avère extrêmement efficace.

Les points forts :

Puissance au rendez-vous (165 bars, cela envoie !)

Accessoires nombreux et très variés

Léger, maniable, facile à déplacer

Silencieux pour un nettoyeur haute pression

Nettoyage rapide et efficace

Les points faibles :

Raccords un peu durs à emboîter

Délai de livraison assez long (10 jours annoncés)

Prix des accessoires supplémentaires élevé

Malgré ces quelques points à améliorer, je reste très satisfaite de cet appareil. Il a clairement modernisé mon arsenal de nettoyage, tout en me faisant gagner un temps précieux. Je me demande même comment j’ai pu m’en passer aussi longtemps !

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation ! Il est devenu mon allié pour la terrasse, les poubelles et même mon mobilier de jardin. Si vous cherchez un nettoyeur haute pression polyvalent, puissant et bien accessoirisé, le EZIclean Hydroforce 165 est un excellent choix. Attention cependant : prévoyez un peu de musculation pour manipuler les lances !

Les caractéristiques techniques

Pression : 165 bars

Puissance : 2200 W

Débit : 360 L/h

Réservoir : 750 ml

Température max de l’eau : 50 °C

Niveau sonore : 93 dB

Dimensions : 29 × 29 × 73 cm

Poids : 9,2 kg

Alimentation : secteur (5 m de câble)

Longueur de flexible : 5 m

Le contenu du colis reçu

Nettoyeur haute pression

Connecteur

Raccord rapide

Nettoyeur terrasse

Brosse fixe

Nettoyeur buse rotatif

Enrouleur flexible

Poignée haute pression

Lance haute pression

Filtre

Brosse rotative

Lance turbo

Lance variable

*Les prix ont été relevés le 8 juillet 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.

