Je teste le nettoyeur vapeur Bissell sur un canapé et un tapis « irrécupérables »

Quel que soit votre âge, vous connaissez forcément la marque Bissell, même si ce nom parlera davantage aux personnes de mon âge ! Je me souviens du premier balai mécanique de ma grand-mère, un modèle rouge qui faisait un bruit d’enfer, le même que dans cette vidéo dénichée sur l’INA ! Bissell fêtera ses 150 ans d’existence en 2026. Cependant, elle est toujours présente, et innove sans cesse pour se mettre au goût du jour, et proposer des accessoires de nettoyage efficaces, robustes, bref, sur lesquels nous pouvons compter !

J’ai donc décidé de tester l’une de ces nouveautés sur le mobilier de ma maison. Et, vous savez ce qui est pire qu’un tapis couleur crème quand on a un chien et un chat ? Un tapis couleur crème taché par son chien et son chat qui se fichent éperdument de la couleur du tapis ! Pour sauver mon canapé en Alcántara et mon tapis martyrisé, je me suis dit que le nettoyeur vapeur Bissell SpotClean HydroSteam vendu à 249,99 €* sur Amazon, serait une véritable aubaine pour récupérer les « bêtises » de mes animaux.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, première surprise : l’appareil est plus compact que ce que j’imaginais (42 × 40 × 31 cm pour 5,9 kg). J’aime beaucoup son look avec ses touches de cuivre, noir et gris. Pas d’odeur de plastique désagréable, tout semble bien fini. En prime, le livret d’utilisation est clair et concis, un bon point pour démarrer rapidement.

Remarquez, comme je vous l’ai dit, je n’avais aucune idée reçue sur cette marque, que je connais depuis mon enfance et qui n’a jamais quitté la maison de mes grands-parents ! Disons que la shampouineuse arrivait en terrain conquis, mais qu’il me fallait la tester pour savoir si les éloges d’antan étaient toujours d’actualité.

Montage et installation en quelques minutes à peine

Bonne nouvelle : aucun casse-tête ! L’assemblage se limite à fixer le tuyau et clipser l’outil de nettoyage. En moins de cinq minutes, j’étais prêt à tester. Le réservoir double (eau propre/eau sale) se remplit et se vide facilement. Une simplicité appréciable. Je vous recommande néanmoins de lire la notice, cela m’arrive de passer outre, et c’est une mauvaise habitude. D’ailleurs la notice est claire, en français, et plutôt bien expliquée, un bon point lorsque l’on découvre un appareil que l’on n’a jamais utilisé !

Les caractéristiques techniques et fonctionnalités marquantes

La shampouineuse Bissell SpotClean HydroSteam regorge de fonctionnalités pour vous aider à obtenir une maison nickel, et des tissus assainis. Je peux vous assurer qu’avec des animaux domestiques, conserver un tapis, un canapé ou des sièges de voiture propres relève du défi permanent. Voici les principales caractéristiques que j’ai retenues et qu’il me semble important de partager avec vous :

Technologie HydroSteam : elle promet 50 % de performance en plus sur les taches grasses et collantes. Spoiler : ce n’est pas du marketing mensonger, j’ai vu la différence !

Triple action (vapeur, brossage, aspiration) : un trio gagnant contre les taches incrustées. J’ai adoré voir les taches de café disparaître en quelques passages.

3 modes de nettoyage : vapeur seule, lavage, et SteamWash (vapeur + lavage). Pratique selon le degré de salissure.

Réservoir double : eau propre d’un côté, eau sale de l’autre. Pas de mélange douteux, et un nettoyage plus hygiénique.

Séchage rapide : environ 30 minutes après le passage de la vapeur. Très utile pour les canapés comme pour les tapis que l’on peut rapidement remettre en place, prêts à accueillir les nouvelles pattes souillées de terre !

Auto-nettoyage du tuyau (HydroRinse) : finies les galères pour rincer, c’est automatique.

Quelques exemples concrets d’utilisation

Comme toujours, j’aime agrémenter mes tests de quelques exemples d’utilisation. La technicité et les fonctionnalités sont importantes, mais quoi de mieux que les utiliser dans « la vraie vie » pour que vous puissiez vous faire une idée des performances…

Le marketing est un métier, et parfois les promesses ne sont pas tenues, ou alors seulement partiellement. Voici donc les différentes mises en scène que j’ai réalisées, en sachant évidemment que les salissures n’ont pas été créées pour le test :

Sur mon canapé en Alcántara : un succès ! Les traces de pattes de mon chien ont disparu. J’ai utilisé le mode SteamWash avec l’outil tâches difficiles.

Sur mon tapis couleur crème : après un passage avec le mode lavage, fini la tache de vin (merci les soirées entre amis…).

Dans ma voiture : j’ai nettoyé les sièges en tissu avec l’outil multi-surfaces. Une seconde jeunesse pour mon habitacle et cela sent enfin le propre, ce qui, je l’avoue, est bien appréciable.

Sur mes baskets : avec le mode vapeur seule, adieu les auréoles de boue et retour de la blancheur sur le cuir du dessus, comme sur la semelle de mes Stan Smith !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement ? Je suis conquis. Cette shampouineuse a sauvé mon canapé et mon tapis. Elle est compacte, efficace et rapide. Les trois modes de nettoyage sont pratiques, et l’auto-nettoyage du tuyau évite bien des corvées. Certes, le niveau sonore (73 dB) est un peu élevé, mais vu l’efficacité, c’est un détail. Le prix de 249,99 €* sur Amazon, me paraît justifié au vu de la qualité. Le Bissell SpotClean HydroSteam est devenu mon allié contre les taches les plus coriaces. Canapé, tapis, voiture… il sait tout faire !

Bissell SpotClean HydroSteam, Shampouineuse Canapé, Moteur Puissant de 1000W, Nettoyeur Vapeur avec Technologie HydroSteam, Nettoyeur pour Tapis, Moquettes, Meubles, Tissus, Voiture & Plus, 3689N TECHNOLOGIE HYDROSTEAM POUR UN NETTOYAGE SUPÉRIEUR: Offre jusqu'à 50 % de performance de nettoyage en plus sur les saletés collantes et graisseuses, assurant une élimination complète des taches... Meilleure Vente n° 1

Les plus

Un tarif très compétitif

Très efficace

De nombreux accessoires

Les moins

Un peu bruyant

Et vous, en quoi cette shampooineuse vous serait-elle utile ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Toutes les caractéristiques techniques de la shampouineuse

Marque : Bissell

Modèle : SpotClean HydroSteam (3689N)

Prix : 249,99 €*

Puissance : 1000 W

Capacité : 1,9 L

Poids : 5,9 kg

Dimensions : 42 × 31 × 40 cm

Modes : vapeur, lavage, SteamWash

Réservoirs séparés eau propre/eau sale

Niveau sonore : 73 dB

Accessoires inclus : outil taches difficiles (7 cm), outil multi-surfaces

Garantie : 2 ans

Le contenu du colis

L’appareil Bissell SpotClean HydroSteam (modèle 3689N)

Un outil taches difficiles (7 cm)

Un outil multi-surfaces

Un manuel d’utilisation

Un réservoir double intégré (eau propre/eau sale)

*Le prix a été relevé le 17 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Bissell SpotClean HydroSteam, Shampouineuse Canapé, Moteur Puissant de 1000W Design Nombre d'accessoires Prise en main Efficacité Niveau sonore Rapport Qualité / Prix Redoutablement efficace Franchement ? Je suis conquis. Cette shampouineuse a sauvé mon canapé et mon tapis. Elle est compacte, efficace et rapide. Les trois modes de nettoyage sont pratiques, et l’auto-nettoyage du tuyau évite bien des corvées. Certes, le niveau sonore (73 dB) est un peu élevé, mais vu l’efficacité, c’est un détail. Le prix de 249,99 €* sur Amazon, me paraît justifié au vu de la qualité. Le Bissell SpotClean HydroSteam est devenu mon allié contre les taches les plus coriaces. Canapé, tapis, voiture… il sait tout faire ! User Rating: Be the first one !