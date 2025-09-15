Je teste le Ninkear M7 AMD Ryzen 5, un mini PC compact et polyvalent

Depuis quelque temps, je cherchais un mini PC compact, performant et surtout capable de tourner sans faire le bruit d’un avion au décollage pour la chambre de ma fille. Mon choix s’est porté sur le Ninkear M7 Mini PC AMD Ryzen 5 7430U Compact & Ultra-Quiet, proposé en ce moment à 319,97 € au lieu de 399,97 €. À ce prix, c’est une belle affaire pour un ordinateur livré prêt à l’emploi avec Windows 11 Pro préinstallé.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus ou l’acheter, voici le lien officiel vers le site de Ninkear. Avec son processeur AMD Ryzen 5 7430U, sa mémoire vive 16 Go DDR4, son SSD rapide de 512 Go et son design miniature, il promet d’être à la fois discret et efficace. De plus, il est annoncé comme polyvalent : que ce soit pour le bureau, le multimédia ou même un peu de gaming léger. Je vous raconte mon expérience après plusieurs semaines d’utilisation. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant la boîte, première surprise : ce mini PC est vraiment minuscule. Je me suis même demandé comment un si petit appareil pouvait tenir les promesses de sa fiche produit ! Je me souviens de mon premier PC qui pesait des kilos, avec son écran à tube cathodique… Cela ne date pas d’hier, mais la comparaison entre le passé et le présent est réellement impressionnante ! Avec ses dimensions de 116 × 107 × 36 mm et ses 478 g, il tient littéralement dans la main. Le boîtier en métal inspire confiance et respire la qualité. L’autre chose qui m’a marqué, c’est la sobriété. Pas de fioritures, pas de LED multicolores façon discothèque. Juste un design compact et élégant, qui peut se fondre sur un bureau ou dans un salon sans attirer l’attention.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Ma fille utilise principalement un PC fixe assez costaud pour ses tâches lourdes. Cependant, je voulais un second ordinateur à la fois compact et silencieux pour qu’elle puisse travailler dans sa chambre, branché à sa télé ou à un écran secondaire. L’idée, c’était d’avoir une machine capable de :

Gérer les logiciels bureautiques,

Surfer confortablement sur internet,

Regarder des vidéos en 4K,

Et pourquoi pas lancer quelques jeux pas trop gourmands.

Avec sa promesse de triple affichage 4K et son système de refroidissement ultra-silencieux (<38 dB), le Ninkear M7 cochait toutes les cases. C’est donc assez naturellement que j’ai accepté de tester ce nouveau mini PC, et je vous assure que je ne l’ai pas ménagé !

Branchement et installation

L’installation a été d’une simplicité enfantine. J’ai branché l’adaptateur secteur, relié le PC à mon écran via HDMI, le clavier (filaire) et une souris Bluetooth, et appuyé sur le bouton d’alimentation. En moins de 12 secondes, Windows 11 Pro était déjà opérationnel.

Pas besoin de longs paramétrages, tout est déjà prêt. Autre détail agréable : le silence absolu. Même en lançant plusieurs applis en parallèle, je n’entendais qu’un léger souffle, rien à voir avec le ventilateur de mon ancien PC portable. De plus, il ne chauffe quasiment pas, je vais pouvoir reléguer mes ventilateurs supplémentaires cachés sous mon PC portable : une aubaine !

Un processeur qui en a sous le capot

Le cœur du M7, c’est son AMD Ryzen 5 7430U (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,3 GHz). Concrètement, cela veut dire que vous pouvez ouvrir une dizaine d’onglets Chrome, lancer Spotify, un tableur Excel bien chargé et un traitement de texte, le tout sans que la machine rame. Un exemple concret ? J’ai exporté une vidéo 1080 p. d’une vingtaine de minutes avec un logiciel de montage. Le mini PC a tenu le choc, là où je m’attendais à un ralentissement notable. Clairement, il n’a pas grand-chose à envier aux PC de bureau deux fois plus chers.

Un silence bluffant

J’ai déjà possédé des mini PC dont les ventilateurs s’emballaient au moindre clic. Ici, le système de refroidissement effectue un travail remarquable. J’ai fait tourner un benchmark CPU pendant 20 minutes : le boîtier est resté tiède et le bruit n’a pas dépassé le chuchotement d’une bibliothèque. Un vrai bonheur si, comme moi, vous détestez entendre un souffle permanent que vous travaillez la nuit, ou que votre conjoint dort pas très loin de vous.

Focus sur le triple affichage 4K

L’un des arguments phares de ce modèle, c’est sa capacité à gérer jusqu’à trois écrans en 4K. Pour tester, j’ai branché le PC sur deux moniteurs et une télé 4K. Résultat : aucun ralentissement dans la navigation. J’ai même pu mettre une vidéo explicative en 4K pour l’un de mes articles sur la télé tout en travaillant sur un tableur et une navigation web sur les écrans secondaires. Pour quelqu’un qui aime jongler entre plusieurs fenêtres, c’est un réel atout.

Une connectivité complète et rapide

Avec ses multiples ports USB (2× USB 2.0, 2× USB 3.2, 1× Type-C), deux HDMI, une prise LAN 2,5 G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, ce petit boîtier est une véritable centrale de connexion. J’ai branché un disque dur externe, une imprimante et une manette sans fil sans aucun problème. Même en Wi-Fi, les téléchargements sont rapides et stables, et l’imprimante se déclenche à distance, sans latence. Pour un PC aussi petit, je ne m’attendais pas à une telle polyvalence.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire que le Ninkear M7 Mini PC m’a agréablement surpris. Compact, puissant et silencieux, il a su trouver sa place aussi bien sur mon bureau que branché à la télé pour du multimédia. Et j’avoue que l’idée de pouvoir le brancher où je le souhaite grâce à son poids hyper léger est un atout supplémentaire.

Les points forts

Processeur AMD Ryzen 5 7430U très performant

Silence impressionnant même en charge

Design compact et discret

Gestion fluide du triple affichage 4K

Windows 11 Pro déjà installé

Connectivité complète (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ports variés)

Excellent rapport qualité/prix à 319,97 € (en promotion)

Les points faibles

Pas de GPU dédié pour du vrai gaming, mais ce n’est pas la cible de cet appareil

Malgré ces petits défauts, je trouve qu’il fait parfaitement ce pour quoi il est conçu.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Si vous cherchez un mini PC polyvalent, silencieux et abordable, le Ninkear M7 est un excellent choix, que ce soit pour travailler, surfer ou profiter de vos films en 4K. Ma fille l’a testé pour de la création graphique sur InDesign, un logiciel qui fait largement chauffer les PC, et qui demande beaucoup de ressources ! Aucun problème rencontré, il est relativement fluide, même avec ce type de logiciel ! Pour résumer : à 319,97 €* en promotion sur le site officiel, ce petit boîtier est une pépite pour tous ceux qui veulent un PC compact, efficace et quasi inaudible. Si vous êtes étudiants, ou même en télétravail sur du traitement de texte, comme c’est mon cas, il est vraiment performant pour un prix complètement abordable.

Les caractéristiques techniques

Processeur : AMD Ryzen 5 7430U (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4.3 GHz)

GPU : AMD Radeon Graphics

Mémoire : 16 Go DDR4 3 200 MHz (extensible jusqu’à 64 Go)

Stockage : 512 Go SSD PCIe 3.0 NVMe (slot M.2 2280)

Connectique : 1× Type-C, 2× USB 2.0, 2× USB 3.2, 2× HDMI, 1× audio jack 3,5 mm, 1× LAN 2.5 G

Réseau : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2

OS : Windows 11 Pro

Dimensions : 116 × 107 × 36 mm

Poids : 478 g

Le contenu du colis reçu

Le Ninkear M7 Mini PC

L’adaptateur secteur 19 V/3,42 A

Un câble HDMI

Un support VESA pour fixer le PC derrière un écran

Le manuel d’utilisation