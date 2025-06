Je teste le nouveau vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 aussi compact qu’un thermos…

Je l’attendais de pied ferme, ce petit projecteur annoncé comme le nouveau champion de la projection nomade. Je suis déjà adepte de cette marque, alors quand Nathalie m’a proposé de recevoir celui sur lequel je lorgnais déjà dès l’annonce de son lancement, j’étais aux anges ! J’ai bien entendu accepté de recevoir le XGIMI MoGo 4, lancé en juin 2025, qui promet de transformer n’importe quel coin de salon, de jardin ou de camping en salle de cinéma géante. Prix affiché : 679 €* sur Amazon et 599 €* sur le site officiel XGIMI. Avec ses 450 lumens ISO, ses haut-parleurs Harman Kardon et sa compatibilité Netflix officielle, il coche pas mal de cases sur le papier. Mais, qu’en est-il vraiment une fois sorti de la boîte ? C’est ce que je me suis empressé de découvrir… Et, voici mon retour d’expérience, sans fard, et sans retenue ! C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

À peine reçu, je suis bluffée par le format. Franchement, c’est la taille d’une bouteille d’eau, et pourtant on sent tout de suite que ça respire la qualité. Le plastique est mat, sans traces de doigts, la lentille bien protégée et le design, très sobre, a de quoi séduire les amateurs d’objets bien finis.

La mini télécommande rétroéclairée fait aussi son petit effet, comme le fameux filtre Sunset aimanté, livré avec l’appareil. On est clairement dans du haut de gamme nomade, et ça se voit dès les premières secondes. J’ai hâte de le tester en espérant qu’il soit aussi simple à brancher que les précédents modèles testés !

Branchement et installation

Et, voilà ! Bingo ! Même pas besoin d’ouvrir la notice : j’ai simplement tiré le support PowerBase vers le bas, branché l’adaptateur secteur… et c’est parti, avant même que je trouve un mur sur lequel projeter. Le MoGo 4 démarre en quelques secondes.

Tout est automatique : la mise au point, la correction du trapèze, et même l’orientation de l’image. En clair, je le pose devant un mur blanc et j’ai un écran de 100 pouces projeté en 15 secondes, sans tripatouillage. Pour le Wi-Fi et Google TV, une simple connexion au réseau et à mon compte Google a suffi. Et, Netflix était déjà là, prêt à dégainer.

Une autonomie bluffante pour les soirées en extérieur

La vraie star ici, c’est le support PowerBase qui double la batterie. J’ai pu regarder un film de 2 h 40 en mode standard… et il restait encore du jus ! En mode éco, on frôle les 5 heures de projection, ce qui est parfait pour une nuit en van ou une session ciné sous les étoiles. Je l’ai même utilisé en plein air lors d’un apéro entre amis, posé sur une table de jardin, sans câble, sans galère. Autant dire que ça change la donne. Et, cette autonomie, je l’ai poussée dans ses retranchements !

J’ai notamment suivi tout un Grand Prix de Formule 1, avec ses interviews d’avant-course, le podium et les ralentis d’après drapeau à damier, le tout sans le moindre stress de batterie. Il m’a aussi accompagné pour la finale de Ligue des champions : une victoire du PSG, devant un barbecue, sur écran géant dans le jardin… Wahou, à jamais second peut-être, mais aussi vainqueurs enfin ! Je n’aurais pas rêvé mieux comme ambiance. Avec le MoGo 4, chaque soirée, et quel que soit le programme, devient un événement.

L’image parfaite, même au plafond !

Grâce au support rotatif à 360° (non fourni avec le mien), il est littéralement possible de viser un mur, puis changer d’avis et pointer vers le plafond sans rien dérégler. Le projecteur recalcule tout automatiquement avec sa technologie ISA (alignement d’image), sans jamais déformer l’image. C’est super pratique pour ceux qui aiment regarder un film allongés dans leur lit, ou projeter au plafond d’une tente. Franchement, j’ai testé avec un pied rotatif d’appareil photo et j’ai rarement vu un système aussi intuitif sur un projecteur portable.

Chez nous, on a installé un écran de projection dans la chambre, pile en face du lit. Résultat : soirées cinéma sous la couette, plaid, plateau repas et séries Netflix en grand écran, comme au ciné… mais sans bouger. Et, quand j’ai envie de m’endormir avec un vieux classique, je bascule l’image au plafond d’un simple geste. Je me suis même refait Rox et Rouky, mon dessin animé préféré, la larme à l’œil et les jambes sous la couette. Une petite bulle de nostalgie parfaite.

Une ambiance unique avec les filtres créatifs aimantés

Le filtre « Sunset », inclus dans la boîte, ajoute une lumière chaude et dorée à l’environnement. On se croirait dans une pub pour un cocktail sur la plage. J’ai testé ce filtre lors d’une écoute musicale calme : résultat, une ambiance zen et feutrée, digne d’un spa. Trois autres filtres sont disponibles séparément pour varier les plaisirs (Ondulation, Lunaire, Paysage de rêve), et j’avoue que je me tâte déjà pour les commander.

Ce filtre change vraiment l’atmosphère d’une pièce, même sans image projetée. En mode enceinte, cela devient un vrai objet déco lumineux, et il m’arrive même de le laisser allumé juste pour son effet apaisant. J’imagine déjà le filtre « Lunaire » pour les soirées F1 nocturnes à Singapour ou Abu Dhabi… ambiance garantie. C’est aussi très sympa pour donner une touche chaleureuse à une chambre d’amis, ou même créer une lumière douce quand on bouquine.

Un son digne d’une mini enceinte premium

Côté audio, je m’attendais à un truc moyen. Et, pourtant ! Les deux haut-parleurs Harman/Kardon de 6 W délivrent un son clair, ample, sans distorsion, même à volume élevé. En mode enceinte Bluetooth, le MoGo 4 diffuse la musique tout en affichant des effets lumineux réactifs. J’ai même branché mon téléphone en soirée pour animer un apéro musical. Là encore, il joue dans la cour des grands, sans l’ombre d’un souffle ou d’un grésillement.

Et, quand on regarde un match, un film ou même un concert, le son est suffisamment puissant pour remplir une pièce entière ou une terrasse. Lors de la victoire du PSG, chaque but faisait vibrer la pièce, comme si j’étais dans les tribunes ! Pour Rox et Rouky, les musiques douces et les bruitages ont réveillé plein d’émotions. Bref, ce petit projecteur sait aussi donner de la voix, et pas qu’un peu.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation (dans mon salon, dans mon jardin, et même lors d’un week-end à la campagne), le MoGo 4 s’est imposé comme mon nouvel indispensable du loisir. Il est simple, compact, puissant et surtout, ultra mobile.

En plus, il plaît à tout le monde : mes ados pour Netflix, mon mari pour les soirées détente et moi, pour les projections improvisées en famille, ou même lors de réunions de travail. Il sera dans mes bagages cet été, car en plus, il ne prend que très peu de place, pour nos soirées tranquilles au camping !

Les points forts :

Une image 1080 p. lumineuse, même en semi-pénombre

L’autonomie de folie avec la PowerBase

Le son Harman Kardon vraiment qualitatif

L’installation automatique et sans prise de tête

Google TV avec Netflix intégré officiellement

Le design compact et élégant, facile à transporter

Les points faibles :

Les autres filtres magnétiques sont vendus séparément

L’absence de zoom optique, même si le placement compense

Un léger bruit de ventilation audible dans le silence absolu

Pas d’entrée jack audio, uniquement Bluetooth ou HDMI

Pied de projection non fourni avec le vidéoprojecteur

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Absolument ! Si vous cherchez un vidéoprojecteur portable, polyvalent et élégant, le XGIMI MoGo 4 est une pépite. À 679 €* sur Amazon ou 599 €* sur le site officiel XGIMI, il est dans le haut du panier des projecteurs nomades, mais il les vaut largement. Je trouve juste dommage, que les filtres et le pied de projection ne soient pas compris, car en achetant le tout, il faut approximativement compter 200 € de plus. Néanmoins, pour le pied, j’ai pu installer le MoGo 4 sur un trépied d’appareil photo, la vis de maintien étant de même diamètre et de même filetage !

Les caractéristiques techniques principales

Affichage : DLP, résolution 1920×1080 (Full HD), 450 lumens ISO

Audio : 2x6W Harman Kardon, Dolby Audio & Dolby Digital+

Système : Google TV, Netflix intégré, 32 Go de stockage, 2 Go de RAM

Connectique : HDMI, USB-A, USB-C (charge PD 3.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Autonomie : 2,5 h en vidéo, 5 h avec PowerBase, 6 h en audio

Dimensions : 20,7 × 9,6 × 9,6 cm – Poids : 1,3 kg

Contrôle : Télécommande Bluetooth rétroéclairée + mini télécommande IR

Filtres lumineux : Sunset inclus, autres en option

Particularité : Support 360°, correction trapèze auto, mise au point auto

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, j’ai retrouvé tout ce qu’il fallait pour m’immerger instantanément :

Le vidéoprojecteur MoGo 4

Le support PowerBase 360°

Le filtre Sunset magnétique

Une télécommande Bluetooth rétroéclairée

Une mini télécommande infrarouge

Un bloc d’alimentation secteur

2 piles AAA

Un manuel d’utilisation clair et illustré

Une carte de garantie XGIMI

Videoprojecteur XGIMI MoGo 4 Design Prise en main et installation Qualité Vidéo Qualité Son Niveau sonore de fonctionnement Rapport qualité prix Petit projecteur nomade : grand spectacle Le XGIMI MoGo 4 est un vidéoprojecteur ultra-portable qui allie performance, design et simplicité d’usage. Avec sa batterie longue durée, son image 1080p lumineuse et son son signé Harman Kardon, il m’a suivi partout : dans la chambre, au jardin, et même pour une finale de Ligue des champions. Que ce soit pour regarder un film sous la couette, revivre Rox et Rouky ou suivre un Grand Prix de F1, ce petit bijou a relevé tous les défis. User Rating: Be the first one !