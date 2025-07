Je teste le Robot aspirateur Eufy Omni E25 pendant plusieurs semaines, voici mon avis

Quand un robot promet de tout faire à votre place, aspirer, laver, se nettoyer et même se sécher, forcément, on a envie de vérifier s’il tient ses promesses. Lorsque la marque Eufy m’a proposé de tester le modèle Eufy Omni E25, j’ai immédiatement pensé à ma fille, car je possédais déjà le modèle E28. Méline a immédiatement accepté de servir de cobaye, en hébergeant désormais le Eufy Omni E25, un robot aspirateur-laveur vendu 899 €* sur Amazon avec une promo de 20 % grâce au code APEUFYFR (à cocher avant le panier). Il est au même prix sur le site officiel de la marque. Prometteur avec son système HydroJet, son aspiration de 20 000 Pa, ses brosses DuoSpiral et son bras CornerRover, ce robot a de quoi séduire les plus exigeants. Mais, qu’en a pensé Méline au quotidien ? Voici son test complet, sans filtre (mais avec un filtre HEPA dans le robot, lui !).

Premières impressions de Méline au déballage

« Il a un look très sobre, mais très classe. » Voilà ce que Méline a dit en découvrant l’Eufy E25 dans son carton. L’appareil, tout de noir vêtu, s’accompagne d’une station d’accueil qui en impose. L’ensemble respire la qualité, et chaque accessoire est soigneusement emballé. « Ce qui m’a tout de suite plu, c’est qu’il donne l’impression d’un produit abouti, pas d’un gadget en plastique », ajoute-t-elle. Bref, une entrée en matière plutôt réussie, même s’il s’avère un peu lourd à déplacer, il faut le reconnaître !

Pourquoi a-t-elle voulu le tester ?

Ma fille a un appart, deux chats, un chien, un rythme de vie bien rempli et une envie d’avoir toujours un sol nickel sans y passer ses soirées. Méline cherchait un appareil qui fasse vraiment tout, sans se contenter d’un petit coup d’aspi. Et surtout, elle voulait vérifier si un robot pouvait réellement remplacer l’aspirateur et la serpillère au quotidien. L’E25, avec sa station tout-en-un et ses promesses de nettoyage automatique, était le candidat idéal.

Branchement et installation

« Franchement, en 15 minutes, c’était fait. » Il a suffi de brancher la station, remplir les réservoirs, télécharger l’appli Eufy Clean, et hop, le robot était prêt à cartographier l’appartement. Méline souligne la simplicité de la prise en main, grâce à une appli claire, bien pensée, avec des options de personnalisation nombreuses. Une petite mise à jour et le robot partait déjà à la conquête des coins les plus improbables du salon.

Le système HydroJet en action

Méline a été bluffée par la qualité du lavage. Grâce à ses deux raclettes, le E25 nettoie son propre patin en temps réel pendant qu’il lave le sol. Résultat ? Le sol reste propre du début à la fin, sans re-déposer la saleté, un défaut courant sur d’autres modèles. « Même après un passage dans l’entrée pleine de traces de pas, le robot continuait à laver avec efficacité. » Et, sans odeur de serpillère sale, s’il vous plaît. Ce système donne aussi une vraie impression de fraîcheur après le passage du robot, sans traînées ni zones mal nettoyées. Méline a pu marcher pieds nus sans craindre de coller ou de salir ses chaussettes blanches. Et, autre avantage : le patin se nettoie tout seul dans la station, ce qui évite de devoir le retirer et le laver à la main tous les deux jours.

L’aspiration turbo 20 000 Pa

Deux chats + un chien = plein de poils + litière éparpillée. C’est l’équation à résoudre chaque jour chez Méline. Sur ce point, l’E25 a vraiment marqué des points. En mode Turbo, l’aspiration est redoutable, même sur les tapis épais. Méline a lancé un test « croquettes + poils » et tout a disparu. « Il a même délogé la poussière coincée sous le canapé depuis… longtemps », confie-t-elle. Petit bémol : en mode Turbo, il fait un peu de bruit, mais c’est le prix à payer pour un vrai nettoyage en profondeur. Elle a aussi testé le robot après un week-end sans passage : il a tout récupéré en un seul cycle, y compris les poussières fines sur le carrelage noir. Et, selon elle, même avec l’aspiration plus faible en mode normal, le résultat reste très satisfaisant pour un usage quotidien. C’est rassurant de savoir qu’en cas de grosse saleté, le mode turbo est là pour rattraper le coup.

Les brosses DuoSpiral anti-nœuds

Autre point fort validé par Méline : les brosses qui ne s’emmêlent pas. Finies les séances d’arrachage de cheveux coincés dans les rouleaux. « En deux semaines d’usage, j’ai vérifié par curiosité : rien à démêler ! » Les brosses DuoSpiral tournent en sens inverse pour éviter l’accumulation. C’est malin, et ça marche. « Franchement, cela change la vie pour quelqu’un comme moi qui ai les cheveux longs. » Elle a même utilisé le robot après avoir coupé les cheveux d’un ami sur la terrasse : pas un cheveu coincé, tout était dans le bac de récupération. Elle note aussi que l’entretien est plus rapide : un petit coup de chiffon sur la brosse suffit. Moins de temps perdu à nettoyer le robot, c’est plus de temps gagné à faire autre chose !

Le bras CornerRover pour les recoins

Souvent, les robots aspirateurs laissent les coins sales, car leur forme ronde limite l’accès. Ici, Eufy a intégré un bras extensible qui va chercher les saletés le long des plinthes. « C’est la première fois que je vois un robot vraiment passer dans les coins », note Méline. Le bras s’étend automatiquement quand il détecte un angle, puis se replie. Une vraie trouvaille. Elle a même posé une miette volontairement dans un coin, pour voir… Eh oui, le robot est venu la chercher comme un pro. C’est aussi très pratique dans les petites pièces, comme les toilettes ou sous le meuble de salle de bain, où les coins sont souvent délaissés. Ce petit bras malin change réellement la donne.

Son verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Au bout de trois semaines d’utilisation quasi quotidienne, Méline n’a qu’un mot : « adopté ». Elle n’a utilisé son ancien balai qu’une seule fois, et c’était pour une catastrophe de litière collante renversée par Anouk, la nouvelle venue dans la famille ! Pour le reste, l’Eufy E25 a pris le relais sans faiblir. Elle a même programmé un cycle tous les deux jours en lavage, et chaque jour en mode aspiration, et n’a presque plus rien à faire, si ce n’est vider le bac de récupération de temps en temps. Le gain de temps est énorme, et le résultat toujours impeccable. Et, le petit plus selon elle ? Le sol qui sèche vite après le lavage, sans effet « pieds mouillés ». Elle apprécie aussi l’application dédiée qui lui indique quand le nettoyage commence, quand le sac est plein, ou lorsqu’il faut ajouter de l’eau propre ou encore de la solution de lavage.

Les points forts :

Entièrement autonome : aspire, lave, se nettoie et sèche tout seul

Application intuitive et personnalisable

Aspiration puissante (20 000 Pa) vraiment efficace sur tous les sols

Patin nettoyé en continu : hygiène impeccable

Très bonne gestion des angles et des bords grâce au bras CornerRover

Entretien réduit au minimum

Les points faibles :

Station imposante (prévoyez un peu de place au sol)

Mode Turbo un peu bruyant

Prix élevé, même si justifié par les performances

Méline conclut avec le sourire : « C’est peut-être cher, mais j’ai gagné une heure de ménage par semaine et des nerfs en moins. »

Recommande-t-elle le Eufy Omni E25 ?

Oui, sans hésiter. À ceux qui veulent vraiment un robot autonome, pas un gadget. Et surtout à ceux qui ont des animaux, ou qui n’aiment pas perdre leur week-end à faire les sols. Il fait partie de ces appareils qui deviennent vite indispensables une fois qu’on les a adoptés. Méline dit même qu’elle ne pourrait plus revenir à son ancienne routine de ménage sans lui.

Sa plus grande hantise aujourd'hui étant qu'il tombe en panne 😊 ! Imaginer s'en passer maintenant : impossible, Méline l'a adopté pour de bon, et son nouveau colocataire à roulettes fait désormais partie du quotidien.

Les caractéristiques techniques

Marque : Eufy

Modèle : Omni E25

Aspiration : 20 000 Pa

Type de nettoyage : aspiration + lavage

Système de lavage : HydroJet à double raclette

Capacité : 2,5 L

Autonomie : jusqu’à 180 m² en un seul cycle

Commande : via application Eufy Clean

Station tout-en-un : autovidage, autonettoyage, séchage à air chaud, remplissage automatique, dosage du détergent

Dimensions du colis : 47 × 43 × 38 cm ; poids : 16,7 kg

Type de filtre : HEPA

Alimentation : batterie lithium-ion incluse

Le contenu du colis reçu

1 robot Eufy Omni E25

1 station d’accueil tout-en-un

1 brosse latérale

1 filtre HEPA

2 patins rotatifs

1 manuel d’utilisation

1 flacon de détergent

1 kit d’entretien

