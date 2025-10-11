Je teste le robot aspirateur EUREKA J15 Max Ultra qui lave les sols à 80 °C

Et, si un robot pouvait enfin rivaliser avec un bon vieux nettoyage manuel ? Je n’y croyais pas trop, car j’ai déjà testé pas mal d’aspirateurs laveurs, qui m’ont souvent laissé quelques trainées sur le sol ! J’ai voulu savoir si le modèle EUREKA J15 Max Ultra à 899,99 €* au lieu de 999,99 € sur Amazon allait me faire changer d’avis. Sur le papier, il promet une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, une serpillière lavée à 80 °C, et un système de brosses anti-emmêlement. Alors tient-il ses promesses ? Est-il aussi efficace que le modèle sans lavage EUREKA E20 Plus que j’avais déjà testé pour vous dans cet article ? Pour vous faire une idée sur la question, je vous propose de découvrir mon test complet du EUREKA J15 Max Ultra, envoyé par la marque pour un essai objectif. Découverte.

Mes premières impressions au déballage

Le carton est imposant, mais dès l’ouverture, on sent le sérieux de la marque. Le robot est massif sans être lourd, avec une belle finition blanche qui inspire confiance. La station de vidage est élégante, loin des cubes plastiques sans charme qu’on voit souvent. Ce qui m’a frappé dès le départ, c’est la qualité des accessoires : brosse DragonClaw bien pensée, serpillière ScrubExtend, et câbles bien rangés dans des compartiments séparés. Tout est clair, bien organisé et prêt à l’emploi. De mots un peu techniques, qui cachent, en réalité, des technologies utiles et plutôt bien pensées, comme vous le verrez ensuite.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Avec une chienne et deux chats à la maison, les poils et les miettes sont mon quotidien. Mon ancien robot peinait à suivre la cadence, se coinçait sous les meubles ou avalait les fils comme des spaghettis. Le J15 Max Ultra promettait de résoudre ces problèmes avec sa technologie anti-emmêlement, son IA IntelliView 2.0 capable de reconnaître 200 objets, et sa puissance d’aspiration hors norme. Il fallait que je voie ça par moi-même. Et, je dois reconnaître que l’idée d’un aspirateur qui aspire et lave en même temps, est toujours un gain de temps pour moi !

Branchement et installation

L’installation s’est faite en moins de 10 minutes. La station se branche sur une simple prise, et le robot se connecte à l’application EUREKA via Wi-Fi en deux clics. Une fois sur l’appli, la cartographie démarre : en moins de cinq minutes, mon salon, ma cuisine et le couloir étaient scannés avec précision. Et, grâce à la navigation IA, le robot a immédiatement reconnu les gamelles de mes chats ou le dragon de ma chienne, et les a contournées comme un pro.

L’aspiration 22 000 Pa : un véritable aspirateur traîneau miniature

Premier essai sur mon tapis du salon, fief des poils de ma chienne : le résultat m’a bluffé. En un seul passage, le tapis a retrouvé sa couleur d’origine, et le bac à poussière était plein. Les 22 000 Pa d’aspiration ne sont pas une exagération marketing : il soulève la poussière incrustée sans effort, même dans les coins. Et, contrairement à d’autres modèles, il reste relativement silencieux, un vrai plus quand on travaille à domicile. Le tapis est, en général, le point essentiel lorsque je teste un aspirateur, Athéna est un berger australien, à poils longs. Je peux vous dire que ses poils sont parfaits pour tester ce type de produits, et vérifier la puissance d’aspiration : mission accomplie pour l’EUREKA J15 Max Ultra, sans problème.

La brosse anti-emmêlement DragonClaw et le rouleau FlexiRazor

C’est LE point que j’attendais le plus, même si les désignations des technologies semblent sorties d’un film de science-fiction. Entre les poils longs de ma chienne et ceux des chats, mes anciens robots finissaient souvent en pause technique pour « cheveux coincés ». Avec la brosse DragonClaw, les poils sont aspirés sans s’enrouler. En fin de cycle, la station déclenche un nettoyage automatique à 400 coups par minute : adieu les séances de maintenance fastidieuses. Résultat ? Après deux semaines d’utilisation quotidienne, je n’ai jamais eu à retirer un seul cheveu manuellement.

La serpillière ScrubExtend chauffée à 80 °C

C’est ici que le J15 Max Ultra se démarque vraiment. Ses serpillières se lavent à l’eau chaude directement dans la station, puis se sèche à 55 °C pour éviter toute odeur. Après le passage dans la cuisine, où mes chats renversent parfois un peu d’eau, la différence est flagrante : aucune trace, aucune auréole. L’eau chaude élimine les bactéries et laisse un sol propre et sec en moins de 10 minutes.

L’IntelliView AI 2.0 et le franchissement de seuils

L’intelligence artificielle est redoutable. Le robot reconnaît les obstacles, évite les câbles, contourne les jouets et même les gamelles des animaux. Son franchissement « Allroad » jusqu’à 4,5 cm est aussi impressionnant : il grimpe sans broncher sur mes tapis épais et passe d’une pièce à l’autre sans rester coincé. Cerise sur le gâteau : il détecte les zones sales et repasse automatiquement dessus. Une vraie tête pensante sur roulettes. C’est un peu surprenant lors des cycles IntelliView, car il repasse à certains endroits de manière un peu désordonnée. En réalité, il « sait » exactement les endroits qu’il doit refaire pour que la totalité du sol soit propre.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines de test intensif, je peux le dire : le EUREKA J15 Max Ultra est un des meilleurs robots que j’ai eus entre les mains. Il allie puissance, autonomie et entretien minimal grâce à sa station autonettoyante.

Les points forts :

Aspiration ultra-puissante de 22 000 Pa, digne d’un aspirateur traîneau.

Serpillière chauffée à 80 °C et séchage à 55 °C, pour une hygiène parfaite.

Brosse DragonClaw™ et rouleau FlexiRazor™ : zéro emmêlement.

IA IntelliView 2.0 : détection précise, navigation fluide, cartographie rapide.

Station de base autonettoyante, vidage mains libres jusqu’à 75 jours.

Silencieux en mode éco, idéal quand on est à la maison.

Les points faibles :

Beaucoup trop cher

Station bruyante

Au quotidien, c’est un confort incroyable. Je rentre de weekend et trouve toujours un sol propre, même après une bataille de croquettes. Pour le pousser dans ses retranchements, je l’ai fait passer sur une semaine, quatre fois par jour : il tient les cycles et se recharge entre deux. J’ai remarqué que de cycle en cycle, ils étaient plus courts : normal puisqu’il juge lui-même de la saleté de mes sols !

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui et non. Le EUREKA J15 Max Ultra s’adresse à ceux qui veulent un robot autonome et efficace, même dans un foyer avec animaux. Malheureusement il n’est pas donné (même en promo), et même si à ce prix, il remplace à la fois un aspirateur classique et une serpillière, on trouve des modèles équivalents beaucoup moins chers chez la concurrence, comme chez Dreame ou encore Mova. Je vous rappelle son prix, le EUREKA J15 Max Ultra, est vendu 899,99 €* au lieu de 999,99 € (-10 %) sur Amazon.

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 22 000 Pa

Autonomie : jusqu’à 360 minutes

Très silencieux (60 dB)

Lavage : serpillière à 80 °C, séchage à 55 °C

Navigation : IntelliView AI 2.0, reconnaissance de 200 objets

Franchissement : jusqu’à 4,5 cm

Brosses : DragonClaw + FlexiRazor anti-emmêlement

Vidage automatique : jusqu’à 75 jours

Le contenu du colis reçu

Le robot aspirateur laveur EUREKA J15 Max Ultra

La station de base autonettoyante

1 serpillière ScrubExtend

1 brosse latérale DragonClaw

1 réservoir d’eau propre et d’eau sale

1 sac à poussière

1 câble d’alimentation

1 guide d’instruction (anglais)

