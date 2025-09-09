Je teste le robot aspirateur NARWAL Freo Z10 Ultra, du haut-de-gamme à prix raisonnable

J’adore tester de nouveaux produits, surtout quand il s’agit d’appareils qui peuvent me simplifier le quotidien. Alors, lorsque la marque Narwal, déjà implantée dans plus d’une trentaine de pays à travers le monde, m’a proposé d’essayer son dernier bijou technologique, je n’ai pas hésité une seconde. Il s’agit du NARWAL Freo Z10 Ultra, un aspirateur robot laveur doté d’une intelligence artificielle avancée, proposé autour de 899,00 €* selon les vendeurs. Son rapport qualité/prix me semblait particulièrement intéressant au vu des promesses annoncées. Spécialement conçu pour les propriétaires d’animaux, cela tombait plutôt bien puisque j’héberge une chienne à poils longs, et un matou ! Et, ils ne se privent pas pour déposer des poils partout où ils passent. Voici donc mon retour d’expérience après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton du NARWAL Freo Z10 Ultra, j’ai immédiatement eu le sentiment que j’allais avoir affaire à du haut de gamme. Le robot respire la solidité et la station d’accueil fait clairement partie des plus complètes que j’ai pu voir. Tout est soigneusement emballé, chaque accessoire a sa place, et rien n’est laissé au hasard. Même mon chat (et mon chien) se sont intéressés à la scène, persuadés que j’avais acheté une nouvelle « caisse géante » rien que pour eux. Oui, mon chat est curieux, ce n’est vraiment pas une légende pour le mien !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Avec un chien à poils longs et un chat, mon quotidien ressemble parfois à une bataille perdue d’avance contre les poils, les poussières et les petites traces de pattes. J’avais besoin d’un appareil capable de combiner aspiration puissante et lavage efficace, tout en évitant les câbles, gamelles et jouets qui traînent souvent. Quand j’ai vu que le Freo Z10 Ultra combinait 18 000 Pa d’aspiration, une double puce IA et un système d’évitement ultra-précis, je me suis dit qu’il fallait absolument que je le mette à l’épreuve. Et, je vous jure qu’il a eu maille à partir avec mes trois poilus !

Branchement et installation

L’installation est d’une simplicité déconcertante. On branche la station d’accueil, on insère les accessoires (balais, détergent), on remplit les réservoirs, on connecte le robot à l’application via Wi-Fi (en 2,4 GHz)… et le tour est joué. La cartographie de mon salon et de ma cuisine (42 m²) a été réalisée en deux minutes chrono grâce à ses caméras et à la navigation laser (cartographie 3D).

La précision est bluffante : il a même identifié mon tapis de salon et la gamelle du chien sans se tromper. L’IA est fascinante, je me demande encore comment il parvient à différencier la cuisine, de la chambre, ou de la salle de bains.

Double Puce IA et Évitement Intelligent

Dès le premier nettoyage, j’ai été impressionné par la façon dont le robot « réfléchit ». Les doubles caméras RGB et la puce IA lui permettent de détecter et d’éviter avec fluidité les obstacles, qu’il s’agisse d’une peluche abandonnée par mes chats ou d’une chaussure oubliée dans le couloir. J’ai vu le Freo ralentir devant un jouet, l’identifier, puis adapter son trajet sans le toucher.

Un vrai petit cerveau sur roulettes ! Ce qui m’a marqué, c’est la précision : il ne se contente pas de contourner vaguement, il fait un vrai détour calibré. On sent que chaque mouvement est calculé pour optimiser le nettoyage, sans perte de temps.

Hyper Aspiration 18 000 Pa

Je n’avais jamais vu un robot aspirateur aussi puissant. Entre les poils incrustés du chien dans le tapis, les grains de litière éparpillés par mes chats et la poussière des coins de pièces, rien ne lui résiste. Le tout à seulement de 60 dB, ce qui fait que je peux le lancer pendant que je regarde la télé sans être dérangé. Petit détail amusant : mes animaux sont beaucoup moins méfiants envers lui que face à mes anciens aspirateurs bruyants. Ce qui m’impressionne aussi, c’est sa capacité à aspirer en profondeur sans nécessiter plusieurs passages. Même après une balade boueuse de mon chien, le sol retrouve son aspect impeccable en un seul cycle.

Lavage des serpillières à l’eau chaude avec IA

C’est LE point qui m’a bluffé. Le robot adapte un lavage à l’eau chaude entre 45 °C et 75 °C, avec préchauffage des serpillières à 45 °C dans la station, puis séchage automatique. Résultat : un sol propre, net, et surtout hygiénique, ce qui est indispensable quand on a des animaux qui se baladent partout. En fin de cycle, la serpillière est automatiquement lavée et séchée par la station.

Un vrai soulagement pour éviter les odeurs. Ce cycle à l’eau chaude m’a vraiment rassuré, car je sais que les bactéries sont neutralisées, notamment après les « petits accidents » de ma chienne, encore jeune. En prime, le séchage évite l’humidité stagnante qui pouvait autrefois laisser une odeur désagréable dans la maison.

Gestion des tapis (poils courts et longs)

Mon tapis à poils courts du salon est son terrain de jeu favori. Le robot soulève ses serpillières de 12 mm pour éviter de les mouiller, tout en maximisant son aspiration. Sur mes tapis à poils longs, j’ai apprécié qu’il puisse éviter automatiquement ces zones si je l’active, pour ne pas les abîmer ou les salir. Là encore, l’IA fait la différence, car il reconnaît parfaitement chaque surface sans que j’aie besoin de paramétrer quoi que ce soit.

J’ai même testé en posant un petit tapis d’entrée très fin : il l’a identifié immédiatement et a adapté son comportement. C’est rassurant, car je n’ai pas à craindre qu’il abîme mes textiles ou qu’il trempe les tapis, comme ce fut le cas avec l’un de mes anciens aspirateurs laveurs.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs jours d’utilisation quasi quotidienne, je dois reconnaître que le Freo Z10 Ultra a changé mon quotidien. Je n’ai plus besoin de passer l’aspirateur ou la serpillière en urgence avant de recevoir des amis. Et, malgré la présence de mes deux compagnons à quatre pattes, ma maison est plus propre que jamais. En clair, difficile de lui trouver de vrais défauts, à part le fait que sa notice ne soit pas intégralement traduite.

Impossible également de mettre la voix du robot en français mais cela n’est pas rédhibitoire. Bref, le Freo Z10 Ultra est bien plus qu’un robot aspirateur laveur, c’est un véritable assistant ménager intelligent. Pour un foyer comme le mien, avec un chien à poils longs et un chat, il a relevé le défi haut la main. Alors prêts à dépenser autour de 899,00 €* pour le regarder travailler et récurer vos sols pendant que vous bullez ? Je vous assure que vous ne le regretterez pas !

Les points forts

Aspiration 18 000 Pa

Fonctionnement < 55 dB

Gestion intelligente des obstacles (200+ objets identifiés)

Lavage à l’eau chaude 45–75 °C pour une hygiène optimale (préchauffage 45 °C, séchage auto)

Serpillières relevables 12 mm sur les tapis

Application complète et intuitive avec cartographie 3D

Brosse anti-enchevêtrement (adieu les poils coincés)

Compatibilité Alexa, Siri et Google Home

Les points faibles

Pas de balais ou de serpillère de rechange (un sac à poussière en +)

La notice de démarrage rapide en anglais

Impossible de changer la voix du robot en français

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésitation : oui. Si vous avez des animaux et que vous cherchez un robot capable de gérer aussi bien les poils que les salissures du quotidien, le NARWAL Freo Z10 Ultra est un investissement qui en vaut la peine.

Les caractéristiques techniques

• Puissance d’aspiration : 18 000 Pa

• Niveau sonore : < 55 dB

• Système de détection : Double puce IA + doubles caméras RGB

• Objets détectés : 200+ types

• Gestion des tapis : soulèvement de serpillière jusqu’à 12 mm, modes d’évitement

• Navigation : caméras + laser, cartographie 3D multi-niveaux

• Application : contrôle total (zones interdites, nettoyage ciblé, etc.)

• Commandes vocales : Alexa, Siri, Google Home

• Autonomie : jusqu’à 3 h 30 (surface jusqu’à 220 m²)

• Fonctionnalités spéciales : lavage à l’eau chaude 45–75 °C, séchage et désinfection des serpillières en station, brosse anti-enchevêtrement, éclairage LED du sol

Le contenu du colis reçu

• Le robot NARWAL Freo Z10 Ultra

• 2 brosses latérales anti-enchevêtrement

• 2 serpillières (et leurs supports)

• Station de charge/vidage/remplissage + cordon d’alimentation

• 2 sacs à poussière pour la station + 1 filtre

• Rampe d’extension

• Notice / guide de démarrage

Prix constatés au 8 septembre 2025, susceptibles de varier à tout moment (et selon le vendeur).

