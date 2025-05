Je teste le robot de piscine Aiper Scuba X1 pour dire adieu à la corvée de nettoyage

Vous le savez, j’adore réaliser des tests en tous genres, et surtout d’appareils technologiques, boostés à l’IA, qui travaillent à ma place ! Je ne suis pas fainéant, mais juste fasciné par les technologies qui m’aident à gagner du temps, et parfois même de l’argent ! Je l’avoue, j’avais lorgné sur le robot nettoyeur de piscine Scuba X1 (fabriqué par Aiper) qui me semblait parfait pour ma piscine enterrée, avec son PVC armé tout neuf (qui m’a coûté un bras) ! Alors quand la marque m’a proposé de le recevoir pour le tester, j’ai évidemment sauté sur l’occasion ! En effet, sur le papier, il m’avait déjà séduit avec son design futuriste, sa promesse de 180 minutes d’autonomie, et notamment, sa promo canon : 1 243 €* au lieu de 1 499 € en cochant le coupon avant le 18 mai. Le facteur est passé, et je n’ai pas attendu très longtemps pour le laisser effectuer son premier plongeon ! Alors ? Le robot piscine Aiper Scuba X1 tient-il ses promesses ? Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, je dois le dire : le robot piscine Aiper Scuba X1 a de l’allure. Compact, robuste, mais un peu lourd, avec ses rouleaux en PVC qui annoncent la couleur : ici, on frotte, on aspire, on ne fait pas semblant. Le packaging est propre, bien pensé, avec tout le nécessaire (et même un filtre supplémentaire). Mention spéciale au socle de recharge sans fil, discret et vraiment pratique pour éviter les câbles qui traînent autour de la piscine.

Branchement et installation

Je me souviens encore des premiers robots piscines ! Sans de bonnes bases en robotique, c’était compliqué. Avec lui, pas besoin d’être ingénieur en robotique pour s’en sortir. J’ai téléchargé l’appli Aiper sur mon smartphone (disponible sur Android et iOS), synchronisé l’appareil en quelques clics, et hop, prêt à plonger.

Le dock de recharge sans fil s’installe facilement, le robot se pose dessus et clignote tranquillement pendant la charge. J’ai attendu les quatre heures réglementaires, impatient comme un gosse devant un nouveau jouet.

Fonctionnalité n° 1 : une aspiration qui ne laisse rien passer

6600 GPH. Kézako ? J’ignorais ce que ça voulait dire, mais je peux maintenant affirmer que c’est puissant. Très puissant. Le Scuba X1 m’a aspiré le fond de piscine comme un champion : poussières, sable, petits cailloux, même les feuilles coincées dans les angles n’ont pas résisté. Un vrai plaisir de marcher pieds nus sans sentir de grain sous la plante du pied.

Et pourtant, chez moi, même ma chienne Athéna, s’offre un petit plongeon dès que l’occasion se présente à elle, elle adore l’eau, que voulez-vous que j’y fasse ! Le robot passe partout sans relâcher de débris derrière lui.

Il ne se contente pas d’effleurer le fond : il le frotte franchement grâce à ses quatre rouleaux en PVC. Ce qui est bluffant, c’est qu’on voit le fond se clarifier en quelques minutes. Et pour les sceptiques : j’ai vidé le bac de filtration après la première session… c’était un vrai trésor de saletés.

Fonctionnalité n° 2 : le nettoyage de la ligne d’eau, enfin efficace !

La ligne d’eau, ce n’est pas juste une question d’esthétique : c’est là que le gras solaire, le calcaire et les algues s’accumulent. Le Scuba X1, avec sa technologie WaveLine 2.0, frotte en contact constant pendant 60 secondes. Résultat : plus de traces, plus de glissade douteuse en montant l’échelle. Je n’ai plus besoin de sortir la brosse manuelle, et croyez-moi, mon dos le remercie.

Ce qui m’a impressionné, c’est la précision du nettoyage : il suit la ligne d’eau au millimètre près, sans décrocher. Même sur les parois légèrement incurvées, il garde l’adhérence et nettoie de façon homogène. Après quelques cycles, j’ai remarqué une nette différence : plus de voile blanc, ni de ligne verdâtre. Même mon pote Marc, habituellement peu impressionné par mes gadgets, m’a avoué que l’eau semblait plus propre… et il a entièrement raison.

Fonctionnalité n° 3 : une navigation intelligente, même en piscine complexe

Ma piscine est rectangulaire (avec des arrondis), mais le Aiper Scuba X1 est également recommandé pour celles qui présentent des marches, des recoins, et un fond légèrement incliné (comme c’est le cas avec ma piscine). Le fabricant assure qu’il ne se coincera jamais grâce à ses 14 capteurs et à la technologie WavePath 3.0, il trace sa route, évite les obstacles, revient sur ses pas si besoin, et couvre chaque centimètre carré.

Même les zones d’ombre ne lui font pas peur. Il adapte son parcours avec une logique presque humaine. Et apparemment, lorsqu’il rencontre une marche, il la contourne, revient, et grimpe avec agilité. Plus besoin de le surveiller en permanence, ou de le repositionner manuellement. Je dis chapeau bas pour le coup, il est impressionnant d’efficacité !

Fonctionnalité n° 4 : contrôle via l’application et entretien facilité

L’application Aiper, c’est la cerise sur le gâteau. Ainsi, je peux lancer le nettoyage, suivre son parcours, recevoir des alertes d’entretien (filtre à nettoyer, batterie faible…). De plus, il y a même des modes personnalisés selon la saison ou l’état de l’eau. L’entretien est tout aussi simple : j’ouvre le capot, je retire le filtre multi-couches, je le rince, et c’est reparti. L’appli m’a également averti d’un petit encrassement du filtre, que je n’aurai probablement pas remarqué avant que le robot ne perde en efficacité.

Tout est pensé pour nous faciliter la vie, y compris les mises à jour automatiques (OTA) qui améliorent les trajets ou la gestion de la batterie. Et le must : je peux programmer un nettoyage hebdomadaire même quand je suis au bureau. J’ai même eu une alerte le jour où il a fallu remplacer la cartouche micro-maillage : un petit rappel bien utile. On est loin des robots d’ancienne génération qu’on devait gérer et surveiller en permanence !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux le dire sans hésiter : le robot piscine Aiper Scuba X1 tient ses promesses. Il aspire tout sur son passage, grimpe aux murs sans souci, et me libère totalement de la corvée de nettoyage. Ma piscine est impeccable, même après des jours de vent ou de baignades intensives. L’autonomie de trois heures est réelle, et l’appli Aiper est un vrai plus pour suivre l’entretien sans y penser.

De plus, je n’ai eu ni bug, ni plantage, ni besoin de lui prêter main-forte. C’est fiable, pratique, et diablement efficace. C’est bien simple : je ne me verrais plus revenir à un robot filaire ou à un nettoyage manuel. Le Scuba X1 bosse pendant que je me détends, et franchement, c’est exactement ce que j’attendais de lui.

Les points forts :

Autonomie impressionnante : trois heures de nettoyage sans faiblir.

Aspiration redoutable, même dans les coins.

Nettoyage de la ligne d’eau ultra-efficace.

Navigation fluide et intelligente.

Contrôle via l’appli et notifications d’entretien.

Recharge sans fil : on pose, ça charge. Magique.

Les points faibles :

Le prix reste élevé sans promo, même si clairement justifié par les performances.

Le robot reste au fond de l’eau à la fin du nettoyage

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Le Aiper Scuba X1 est le robot de piscine le plus abouti que j’ai eu entre les mains. Il allie puissance, autonomie, confort d’utilisation, et un vrai souci du détail. Si vous avez une piscine de taille moyenne à grande, et que vous voulez dire adieu au nettoyage manuel, c’est clairement l’investissement à envisager. Et, à 1 243 €* au lieu de 1 499 € jusqu’au 18 mai, c’est le bon moment pour plonger.

Les caractéristiques techniques

Modèle : Aiper Scuba X1

Autonomie : 180 minutes

Temps de charge : 4 h

Système de filtration : double (180μm + 3μm MicroMesh)

Puissance d’aspiration : 6600 GPH

Navigation : 14 capteurs, WavePath 3.0

Nettoyage : fond, parois, ligne d’eau

Contrôle : via appli Aiper (Android/iOS)

Poids : 9 kg

Garantie : 2 ans

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, j’ai trouvé :

1 robot Aiper Scuba X1

1 station de recharge sans fil

1 chargeur secteur

1 filtre MicroMesh de rechange

1 crochet de récupération

1 manuel utilisateur clair et bien illustré

*Le prix et la promotion ont été relevés le 13 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

