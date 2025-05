Je teste le robot tondeuse Segway Navimow X330E capable de tondre jusqu’à 3000 m²

Depuis un peu plus d’un an maintenant et l’emménagement dans ma nouvelle maison, je rencontre un problème inconnu auparavant : tondre une immense pelouse ! Je savais que ce serait une tâche inévitable, mais j’ignorais qu’elle me prendrait autant de temps, et me demanderait autant d’efforts. Alors, quand SEGWAY m’a proposé le test de leur bête de course, le robot tondeuse Navimow X330E, capable de tondre jusqu’à 3 000 m², j’ai sauté sur l’occasion. Bon, je vous l’accorde, le prix de 2 999 €* peut faire réfléchir, car c’est un sacré budget ! En attendant, je ne me suis pas privé pour lui faire avaler les mètres carrés de ma pelouse, et je n’en suis pas encore revenu ! Disons que j’ai désormais mon jardinier personnel dopé à l’intelligence artificielle. Après plusieurs semaines de test dans mon grand jardin bosselé (et capricieux), je vous propose de découvrir mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Le carton est imposant. Presque aussi large que mon coffre. Mais, à l’ouverture, tout est bien calé, chaque pièce a sa place, et le robot en lui-même en impose. Solide, bien fini, avec un design futuriste digne d’un robot lunaire. J’ai même surpris mon voisin s’arrêter pour l’observer quand il l’a vu rouler, c’est dire ! Il affiche une couleur orange vif, que je regrette un peu, car il est visible de loin… Je suis conscient qu’il s’agit d’une question de sécurité, néanmoins, je l’aurais préféré un peu plus discret pour éviter d’attirer l’attention. Les matériaux, eux, sont de qualité, et l’écran Matrix LED en façade donne un petit côté « assistant domestique ». L’ensemble respire la technologie de pointe. Pas de doute, ce n’est pas un gadget. C’est un outil conçu pour durer qui devrait m’accompagner quelques années !

Branchement et installation

Alors, je redoutais un peu cette étape, car j’ai souvent eu des retours, quant à la complexité d’installation de ce type de robot tondeuses. Et, franchement, les histoires de câbles enterrés, très peu pour moi… Bonne surprise : le Navimow X330E fonctionne sans fil périmétrique. Grâce à l’application Navimow, la cartographie s’est faite en à peine 20 minutes. Pour cela, il suffit de le piloter comme une voiture radiocommandée pour lui définir les limites du terrain.

Le robot parcourt les bordures de la pelouse et génère un plan virtuel avec une précision bluffante. Il suffit ensuite de définir les zones interdites et les priorités. Simple, clair, intuitif. Quant à la station de charge rapide, je l’ai installée au fond du jardin, sur une dalle béton. Raccordement à l’antenne GPS, branchement électrique, et c’est parti.

La navigation ultra précise, même sous les arbres

Mon jardin est un casse-tête pour les tondeuses : grands arbres, coins d’ombre, recoins irréguliers. Et, pourtant, le Navimow s’en sort comme un chef. La technologie EFLS 3.0 (RTK, VSLAM et VIO) lui permet de se repérer au centimètre près, même sans signal GPS stable. J’ai observé son comportement sous mon vieil olivier, là où ma précédente tondeuse robot se perdait systématiquement : aucune hésitation, pas de détour inutile, pas de zone oubliée. Il a même réussi à slalomer entre les racines apparentes et un banc de jardin, sans jamais s’arrêter. Ainsi, il tond là où d’autres s’emmêlent.

L’évitement d’obstacles bluffant

Chez moi, entre le bac à compost, les panneaux solaires au sol et les massifs fleuris, il y a de quoi faire tourner en bourrique n’importe quel robot, mais pas le X330E ! En effet, grâce à VisionFence 2.0, sa caméra intelligente à 300°, il détecte tout : jouets du chien, ballons ou outils de jardin oubliés… J’ai même fait le test volontairement en laissant une balle de tennis en plein milieu de la pelouse. Le Navimow l’a repéré à distance, a ralenti, contourné avec élégance, puis repris son itinéraire comme si de rien n’était. Une tondeuse qui « réfléchit », franchement, je trouve cela absolument fascinant !

La gestion des pentes

Mon terrain présente des pentes jusqu’à 15 %, et c’était un vrai problème pour mes anciens modèles. Le X330E les grimpe sans forcer, même quand l’herbe est un peu humide. En effet, le fabricant annonce des pentes jusqu’à 50 % prises en charge avec un moteur qui a du répondant.

Je n’ai pas pu le pousser dans ses retranchements puisque je ne dispose pas de pente aussi inclinée, néanmoins, j’ai quand même tenté une tonte après une petite averse, sur la pente de mon jardin : il n’a pas bronché. Le robot ne cale jamais. Il ralentit juste un peu, afin de rester stable. J’avoue, j’ai passé 10 bonnes minutes à le regarder crapahuter. Fascinant, je vous l’ai déjà dit, je crois.

La tonte rapide et la coupe des bordures

La première fois que j’ai lancé un programme, je me suis dit « tiens, il va en avoir pour quatre heures ». Raté. En à peine 1 h 10 de charge, il repart pour près de 2 h 30 de tonte, à 280 m²/heure. Par ailleurs, il trace des bandes nettes, façon terrain de foot. Et, avec l’accessoire coupe-bordures, qui n’est pas vendu avec le robot tondeuse (et que je n’ai pas pu tester), il passe à quelques centimètres des murets, sans laisser un brin dépasser.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à le voir sillonner mon jardin comme un pro, je dois bien l’admettre : le Navimow X330E a largement dépassé mes attentes. Il a totalement remplacé mes sessions de tonte du week-end. Le robot ne laisse aucune zone à l’abandon, gère les pentes avec une aisance déconcertante, et reprend son travail en toute autonomie après chaque recharge. Il s’adapte à la météo, slalome entre les obstacles et laisse une pelouse nette, uniforme, presque digne d’un green de golf.

Ainsi, je n’ai quasiment plus rien à faire à part lancer l’appli pour suivre ses trajets ou ajuster la hauteur de coupe. Bref, c’est une vraie révolution dans l’entretien du jardin. Seul le prix pourra freiner certains, mais si vous cherchez la tranquillité et un résultat impeccable, c’est un investissement que vous ne devriez pas regretter ! Cerise sur le gâteau, il dispose de nombreuses options anti-vols et de géolocalisation, c’est très rassurant.

Les points forts :

Zéro fil périphérique à installer : un réel gain de temps.

Navigation ultra-précise, même en zones boisées ou complexes.

Tonte rapide et efficace, y compris les bordures.

Pilotage à distance via l’application très fluide (et connectivité 4G offerte deux ans).

Gestion des pentes parfaite, jusqu’à 50 %.

Silencieux : 58 dB à peine, je peux passer mes appels sans m’en rendre compte.

Plusieurs fonctionnalités anti-vols

Les points faibles :

Le prix, clairement. À 2 999 €, c’est un investissement.

L’accessoire coupe-bordures est en option, dommage vu le tarif.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésiter, oui, si vous avez un grand jardin (de 1 000 à 3 000 m²) et que vous cherchez une solution haut de gamme, autonome, et vraiment intelligente. Le Navimow X330E n’est pas une simple tondeuse robot, c’est un assistant de tonte polyvalent et fiable qui fait gagner un temps fou tout en proposant un rendu impeccable. Je vous rappelle son prix, 2 999 € sur le site officiel* de Segway Navimow. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Surface de tonte : jusqu’à 3 000 m²

Largeur de coupe : 23,7 cm

Hauteur de coupe : de 20 à 70 mm

Autonomie : 150 minutes

Temps de charge : 72 minutes

Pente maximale : 50 %

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 4G (2 ans inclus)

Technologies intégrées : EFLS 3.0 (RTK, VSLAM 3D), VisionFence 2.0, IA Assist Mapping

Indice d’étanchéité : IPX6

Niveau sonore : 58 dB(A)

Poids : 18,98 kg

Sécurité : suivi GPS, alarme antivol, bouton d’arrêt d’urgence

Le contenu du colis reçu

Le robot tondeuse SEGWAY Navimow X330E

La station de charge rapide

Le kit d’installation

Une antenne GNSS avec câble de 5 mètres

L’abonnement 4G offert pendant deux ans

Le manuel utilisateur (très clair, en français)

*Le prix a été relevé le 14 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.