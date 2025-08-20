Je teste le salon de jardin Homary (6 personnes) en aluminium et en teck

Sur NeozOne, je teste régulièrement toutes sortes de produits : appareils high-tech, objets du quotidien, outils de jardinage… mais c’est la toute première fois qu’on me propose un salon de jardin complet à essayer. Et, pas n’importe lequel : l’ensemble de 4 canapés de salon de jardin en aluminium et teck Homary, affiché à 1 859,99 € au lieu de 2 499,99 €, avec en plus un coupon de 185,99 €, soit un prix final de 1 674 €* sur le site officiel.

J’ai évidemment accepté, car dans mon jardin, j’avais largement la place pour accueillir un ensemble aussi imposant que stylé. Il promettait confort, modularité, durabilité et même un petit geste pour la planète grâce à son bois certifié FSC®, garantissant une gestion responsable des forêts. Après plusieurs semaines d’utilisation, il est temps de vous dire si ce mastodonte du mobilier d’extérieur a tenu toutes ses promesses… et si mes apéros d’été ont gagné en standing. Voici mon retour d’expérience

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant les deux gros cartons, la première chose qui m’a frappé, c’est la qualité des matériaux. Le bois de teck et d’acacia, au toucher soyeux, dégage une odeur légèrement boisée, presque apaisante, et chaque pièce semblait taillée sur mesure. Les coussins, épais et moelleux, donnaient déjà envie de s’y enfoncer. Le tissu, imperméable, paraissait prêt à encaisser éclaboussures et averses impromptues. J’ai aussi remarqué le soin apporté à la protection : tout était emballé individuellement, avec suffisamment de mousse pour résister à un trajet un peu violent ou à des routes de montagne.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis quelque temps, mon salon de jardin commençait d’accuser le coup : coussins défraîchis, structures rouillées et une table basse qui grinçait dès qu’on posait un verre un peu trop lourd. Avec l’arrivée de l’été, la proposition tombait à pic, on me proposait quelque chose de modulaire, capable de s’adapter à mes soirées entre amis comme à mes moments solos avec un bouquin. Et, surtout, la promesse d’un produit résistant. En effet, chez moi, pluie fine et soleil brûlant peuvent se succéder dans la même journée, a fini de me convaincre. De plus, le fait que cet ensemble soit en bois certifié FSC® a aussi pesé dans ma décision : du mobilier durable qui s’inscrit dans le respect de la planète, c’est un vrai plus.

L’installation : quelques minutes suffisent

Bonne surprise : presque entièrement assemblé. Pas de tournevis, pas de vis introuvables au fond du carton, pas de jurons étouffés pour tenter d’emboîter deux pièces récalcitrantes. Il m’a juste fallu déplacer les modules pour trouver la configuration idéale, ce qui correspond à une heure de sport intensif, vu le poids (150 kg au total). En moins d’une heure, mon espace détente était prêt à accueillir la première tournée. Attention, il est vraiment lourd, vous ne serez pas trop de deux pour installer la totalité du salon.

Une modularité totale et facile à obtenir

C’est le gros point fort : on peut disposer les canapés en forme de L, de I, ou en deux zones distinctes. Lors d’un barbecue avec huit invités, j’ai opté pour une configuration face à face, parfaite pour discuter sans avoir à crier d’un bout à l’autre. Le week-end suivant, je les ai alignés pour créer un long banc face à la piscine. Deux ambiances, même confort. J’ai même tenté une version « coin lecture » avec un seul module placé en retrait, afin de m’isoler avec un roman et un verre de rhum arrangé, mon préféré… Pari réussi. Et, si un jour, la configuration ne me convient plus, il me suffit de tout déplacer pour réinventer l’espace.

Le dossier inclinable, une proposition intéressante

L’un des modules possède un angle de dossier réglable, ce qui en fait un parfait transat improvisé. Je l’ai testé un dimanche matin, café à la main et pieds allongés : verdict, je me suis surpris à y rester deux heures, avec une micro-sieste non prévue, mais pleinement assumée. Un ami l’a essayé en mode « position presque allongée » pour bronzer, et il a décrété que c’était « plus confortable que son lit ». Franchement, quand un invité ne veut plus repartir, c’est mauvais signe pour votre canapé, mais excellent pour cet ensemble haut-de-gamme, il ne faut pas se mentir.

Les coussins haute densité, étanches et résistants, le vrai point fort

Les coussins sont épais de 12 cm, fermes, mais confortables, avec des housses résistantes à la décoloration, anti-éclaboussures et imperméables. Une averse surprise en plein après-midi ? Pas de panique : quelques heures de soleil et tout était sec. Je les ai même testés avec un verre de jus renversé par un invité maladroit : un coup d’éponge, et c’était réglé.

Lors d’une soirée, un coussin a même survécu à une tentative d’attaque par un chien trempé sorti de la piscine, preuve que la résistance n’est pas juste marketing. Et, honnêtement, savoir que je peux laisser les coussins dehors sans paniquer à la première goutte, cela change tout. Je me souviens encore de la course effrénée jusqu’au jardin pour tout rentrer au sec, à la moindre averse !

Focus sur la table basse en teck et aluminium

Cette table basse rectangulaire est aussi belle que pratique. Sa surface en teck ne craint ni le soleil, ni l’humidité, et sa structure en aluminium la rend ultra-stable. Lors d’un apéro, elle a accueilli plateaux, verres et même une plante décorative sans broncher. Le mélange bois-métal donne un style moderne qui se marie parfaitement avec les canapés. Et, entre nous, elle est tellement esthétique que je pourrais presque la mettre dans mon salon d’intérieur sans que personne devine qu’elle vient du jardin.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plus d’un mois, je peux dire que cet ensemble a radicalement changé ma façon de profiter de mon extérieur. Les matériaux tiennent bien, aucun signe d’usure prématurée, et le confort est resté identique à celui du premier jour.

Les points forts :

Design moderne et élégant

Modularité des configurations

Coussins épais, confortables et étanches

Matériaux résistants aux intempéries

Bois certifié FSC® pour un impact environnemental réduit

Table basse stable et pratique

Les points faibles :

Prix un élevé, même en promotion, mais justifié par la qualité des matériaux

En résumé, on investit clairement dans la qualité, mais il faut être prêt à y mettre le prix.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation, surtout si vous cherchez un ensemble haut de gamme, confortable et respectueux de l’environnement pour sublimer votre terrasse ou jardin. Sa modularité permet de l’adapter à toutes les occasions, du brunch intimiste au grand repas entre amis. Et, avec ses matériaux robustes et son bois certifié FSC®, c’est un achat qui allie plaisir immédiat et durabilité dans le temps.

Pour 1 674 €* grâce à la promotion actuelle sur le site officiel (au lieu de 2 499,99 €), cet ensemble Homary propose un mélange rare de confort, d’élégance et de respect de l’environnement. Un investissement haut de gamme qui transforme réellement un espace extérieur. Alors ? Vous laisserez-vous tenter par ce salon de jardin, il en jette, non ? Petit bonus, il est possible de bénéficier d’une réduction supplémentaire en s’inscrivant à la liste de diffusion. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Dimensions canapé : L 245 cm x P 70 cm x H 82 cm

Dimensions table : L 140 cm x P 70 cm x H 28 cm

Profondeur du siège : 53 cm – Hauteur du siège : 37 cm

Épaisseur coussins : 12 cm, imperméables

Matériaux : aluminium, teck, acacia, toile haute performance

Certification : FSC® (gestion responsable des forêts)

Couleur : cadre gris foncé, coussins gris

Durabilité : résistant UV, eau, taches, moisissures

Le contenu du colis reçu

2 canapés modulables

1 table basse rectangulaire

1 table basse en alliage d’aluminium

13 coussins inclus (assise et dossier)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez