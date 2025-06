Je teste le Sunseeker V3, un robot tondeuse boosté à l’IA capable de tondre 600 m²

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que les tests sont l’une de nos spécialités ! Que ce soient des produits high-tech, des équipements de jardin ou de cuisine, je reçois souvent des propositions intéressantes. Cette fois, on m’a proposé de découvrir le Sunseeker V3, un robot tondeuse nouvelle génération, et j’ai immédiatement accepté. Il faut dire que j’ai un jardin de belle taille, avec quelques pentes, des zones séparées… et une fâcheuse tendance à repousser la corvée de tonte !

L’idée de déléguer cette tâche à une machine autonome m’a donc immédiatement séduit. Et puis, j’adore voir comment les nouvelles technologies s’invitent dans nos usages quotidiens. C’est ainsi que j’ai reçu le robot tondeuse Sunseeker V3, un robot tondeuse sans fil périphérique conçu pour les pelouses jusqu’à 600 m² (le robot tondeuse Sunseeker V3 Plus peut gérer 1000 m²). Proposé à 799,42 €* sur Amazon, ce modèle promet une tonte intelligente grâce à l’IA Vision, une navigation multi-zones, une capacité à gravir des pentes jusqu’à 42 %, le tout avec un niveau sonore réduit à 55 dB. Après plusieurs semaines d’utilisation, voici mon retour d’expérience détaillé.

Premières impressions au déballage

À l’ouverture du colis, le Sunseeker V3 affiche un design moderne avec sa couleur gris argenté. Le robot est compact (62 × 37 × 30 cm) et relativement léger (9,4 kg), ce qui facilite sa manipulation. Le contenu de la boîte est complet : la tondeuse, deux disques magnétiques verts pour la gestion multizone, deux bandes magnétiques de cinq mètres pour délimiter les zones interdites, six lames de rechange, une alimentation certifiée IP67 avec un câble d’extension de dix mètres, un guide de démarrage rapide, un manuel détaillé et la station de charge avec ancrage au sol. Passons à l’installation, une étape que je redoute toujours un peu, avec ce type d’appareils !

Branchement et installation

En quelques minutes, je suis rassuré, car l’installation est d’une simplicité déconcertante. Pas besoin de poser de câble périmétrique : il suffit de placer la base de recharge et les bandes magnétiques pour définir les zones à éviter et les disques pour les différentes zones de tonte. Après avoir téléchargé l’application Sunseeker sur mon smartphone, j’ai connecté le robot via Bluetooth. En moins de trois minutes, le V3 était prêt à tondre, grâce à la fonction ReadyGo™.

Fonctionnalité 1 : Démarrage en une touche avec ReadyGo™

Justement, un petit focus sur la fonction ReadyGo™ s’impose. En réalité, elle permet de lancer la tonte en appuyant simplement sur un bouton. Cette simplicité d’utilisation est un véritable atout, surtout pour ceux qui, comme moi, recherchent une solution sans prise de tête. Le robot démarre rapidement et commence à tondre de manière autonome, sans nécessiter de configuration complexe du terrain.

J’ai été bluffé par le fait qu’il n’y ait ni câble à enterrer, ni base à configurer ou de terrain à délimiter sur une carte virtuelle. En réalité, on le pose, on appuie… et on peut retourner vaquer à ses occupations. C’est presque trop simple pour être vrai, et pourtant, ça marche. Ce côté « plug and mow » est vraiment un gain de temps appréciable au quotidien. À la première utilisation, vous devrez changer le code PIN par défaut (0000) par un nouveau code de sécurité pour éviter les vols, c’est très utile.

Fonctionnalité 2 : Évitement d’obstacles intelligent avec Vision AI

Le Sunseeker V3 est équipé d’une caméra binoculaire et d’un système d’IA Vision capable de reconnaître plus de 160 types d’obstacles en 3D. Lors de mes tests, le robot a évité avec précision les jouets de mon chien, les outils de jardinage oubliés et le chien qui se promenait dans le jardin. Cette capacité d’adaptation en temps réel est impressionnante et rassurante.

J’ai volontairement laissé traîner un ballon, une brouette et même une vieille chaise de jardin : il a tout contourné sans se bloquer ni s’énerver contre un pied de chaise, comme d’autres modèles le feraient. Il ralentit à l’approche d’un objet suspect, le scanne brièvement, puis modifie sa trajectoire. C’est fluide, presque « humain » dans les mouvements. Allez, j’avoue, je me suis amusé à marcher devant pour tester les réflexes du robot, il m’a toujours contourné avec élégance.

Fonctionnalité 3 : Navigation multi-zones avec bandes magnétiques

Mon jardin est divisé en plusieurs zones, séparées par une piscine, des allées et des massifs de fleurs. Grâce aux disques et bandes magnétiques fournis, le V3 navigue aisément entre ces zones sans intervention manuelle. Il tond chaque section de manière méthodique, assurant une couverture complète de la pelouse. Ainsi, j’ai installé un disque dans ma grande pelouse à l’arrière, un autre devant la maison : le robot bascule de l’un à l’autre sans se perdre. Les bandes magnétiques évitent aussi qu’il ne se faufile dans le potager. Aucun besoin de reprogrammer la machine selon les zones : tout est géré automatiquement. Et surtout, pas besoin de câbles qui traînent ou qu’on abîme en bêchant : les zones sont bien identifiées, et tout reste propre et organisé.

Fonctionnalité 4 : Tonte sur pentes jusqu’à 42 %

Une partie de mon terrain présente une pente assez prononcée. Le V3, avec sa propulsion arrière puissante, grimpe sans difficulté des inclinaisons allant jusqu’à 22° (42 %). La tonte reste uniforme, même sur ces zones en pente, grâce au système de coupe flottant qui s’adapte aux irrégularités du terrain. Là où mon ancienne tondeuse robot glissait ou se bloquait, celle-ci avance avec assurance, comme si de rien n’était. Même dans une zone où l’herbe était plus dense et légèrement humide, elle a maintenu sa trajectoire sans hésiter. Le résultat est propre, sans bande oubliée ni trace de roues disgracieuse. Il est franchement agréable de ne plus avoir à repasser manuellement sur les pentes ou faire appel à une tondeuse thermique pour compléter. Je retrouve un gazon homogène, même sur les zones les plus difficiles.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je suis franchement conquis. Ce robot m’a permis de garder une pelouse impeccable sans aucun effort, même sur les zones pentues où mes anciens modèles peinaient. La capacité à grimper des pentes jusqu’à 42 % est un vrai plus, surtout avec sa coupe flottante qui s’adapte parfaitement au terrain. Il évite les obstacles, respecte les zones interdites, tond en silence… et pendant ce temps, moi je peux enfin profiter de mon jardin, et non plus m’en occuper sans relâche.

Les points forts

Installation facile : pas de câble périmétrique , mise en service rapide.

, mise en service rapide. Navigation intelligente : Évitement précis des obstacles grâce à l’IA Vision.

Silencieux : avec seulement 55 dB, il peut tondre tôt le matin ou tard le soir sans déranger.

Adaptabilité : gère efficacement les terrains complexes et les pentes.

Application intuitive : planification des tontes, ajustement des paramètres et des mises à jour OTA.

Un système antivol par code PIN

Les points faibles

Marquages magnétiques visibles : les bandes peuvent esthétiquement être gênantes dans certains jardins.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Absolument. Le Sunseeker V3 propose une solution efficace et pratique pour l’entretien des pelouses jusqu’à 600 m². Pour un prix de 799,42 €* sur Amazon, je me demande si j’ai déjà vu un robot tondeuse aussi performant… En général, les prix de ces appareils dépassent allègrement les 1 000 €, voire 1 500 € ! Son installation sans fil, sa navigation intelligente et son fonctionnement silencieux en font un choix judicieux pour ceux qui souhaitent automatiser la tonte de leur jardin sans complications.

Les caractéristiques techniques

Marque : Sunseeker

Modèle : V3

Surface maximale : 600 m²

Hauteur de coupe : 20 à 60 mm

Largeur de coupe : 18 cm

Pente maximale : 42 % (22°)

Niveau sonore : 55 dB

Batterie : 2,5 Ah

Dimensions : 62 × 37 × 30 cm

Poids : 9,4 kg

Étanchéité : IPX5 (robot), IP67 (chargeur)

Le contenu du colis reçu

Robot tondeuse Sunseeker V3

Station de charge avec ancrage au sol

Alimentation certifiée IP67 avec câble d’extension de 10 mètres

2 disques magnétiques verts pour la gestion multizone

2 bandes magnétiques de 5 mètres pour délimiter les zones interdites

6 lames de rechange

Guide de démarrage rapide

Manuel d’utilisation détaillé

*Le prix a été relevé le 4 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

