Je teste le SwitchBot Hub 3 (compatible Matter), pour piloter toute la domotique de la maison

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que j’adore tester de nouveaux produits. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir le nouvel Hub pensé par SwitchBot sobrement baptisé Hub 3 ! Avant de vous le présenter, je dois vous avouer que je ne pensais pas qu’un simple hub domotique allait changer ma façon de gérer ma maison. Mais, avec le SwitchBot Hub 3, j’ai rapidement revu mon jugement. Ce petit boîtier à 110,49 €* sur le site officiel SwitchBot (ou sur Amazon), ne se contente pas de relier quelques objets connectés au Wi-Fi… non, il les commande tous, même ceux qui, à la base, n’étaient pas censés être « smart ». Clim, TV, volets, serrures, météo et même taux de CO₂ : il gère tout. Et franchement, c’est bluffant. Découvrons-le ensemble.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai été agréablement surpris par le design du Hub 3. Avec son écran IPS lumineux et sa molette de contrôle, il affiche une allure à la fois robuste et moderne. Il ne ressemble pas à ces gadgets qu’on cache derrière un meuble. Non, celui-là, je l’ai placé sur mon meuble à l’entrée, visible, mais sachant se faire discret. La finition est soignée, les boutons bien intégrés : on sent un produit sérieux et robuste.

Branchement et installation

En toute honnêteté, je redoutais un peu l’installation, car je garde un souvenir désagréable d’un vieux hub qui refusait obstinément mon Wi-Fi. Mais, là, aucune difficulté : une alimentation USB-C, une app SwitchBot simple à utiliser, et le Hub 3 s’est connecté au réseau en quelques secondes. Il a immédiatement reconnu mes deux serrures connectées et mes trois aspirateurs robots de la même marque, sans que j’aie besoin de les configurer de nouveau.

Le contrôle de toute la domotique… en une seule molette

Depuis que le Hub 3 est branché, je pilote ma Fire stick Amazon, ma télé, mes aspirateurs, mes serrures, le tout via une seule et même application. Et mieux : même mes appareils infrarouges non connectés obéissent désormais au doigt et à l’œil. J’ai créé une scène cinéma avec un seul geste de molette : lumière tamisée, volets fermés, clim réglée… Le confort ultime. Et, tout ça, sans me lever du canapé.

L’écran météo + capteurs intégrés

Je ne pensais pas l’utiliser autant, mais l’écran du Hub 3 s’est vite imposé comme un réflexe. Température intérieure, humidité, prévisions météo, taux de CO₂… tout est affiché en clair. En cas de pluie annoncée ou de taux de CO₂ trop élevé, je reçois une alerte. Je surveille la qualité de l’air chez moi comme un pro, et c’est un vrai plus, notamment en hiver, pour aérer ma maison à bon escient ! Évidemment, il est possible de créer des scènes selon la luminosité ou la météo.

Une compatibilité MATTER qui change tout

Concrètement, le protocole Matter permet d’interconnecter de nombreux écosystèmes existants et appareils, quelle que soit la marque. Le hub apporte le contrôle IR à d’autres plateformes domotiques et prend en charge jusqu’à 30 appareils SwitchBot pour l’intégration Matter. Il est également possible de créer 30 scènes Matter pour envoyer jusqu’à 30 commandes pour activer des scènes d’automatisation composées d’autres produits Matter déjà intégrés à Apple Home.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, je ne pensais pas qu’un simple hub allait autant changer ma routine quotidienne. Depuis qu’il est installé, je n’utilise quasiment plus les télécommandes et je gagne un temps fou le matin comme le soir. Tout est centralisé, fluide, et je découvre encore de nouvelles possibilités chaque semaine.

Les points forts

Ultra simple à installer et à configurer

Polyvalent : contrôle infrarouge, Matter, SwitchBot, scènes, alertes météo

Écran clair, complet, agréable à consulter

Molette + boutons personnalisables très pratiques au quotidien

Large compatibilité : Alexa, Google, Apple HomeKit, IFTTT…

Les points faibles

L’appli pourrait être un poil plus intuitive sur certaines fonctions avancées

Prix un peu élevé, mais justifié vu tout ce qu’il fait

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Le SwitchBot Hub 3 est un réel coup de cœur. Il centralise tout, améliore le confort au quotidien, et permet même d’intégrer vos vieux appareils IR dans votre maison connectée. Un indispensable pour ceux qui veulent du pratique sans se ruiner en matériel domotique. Et vous, vous laisseriez-vous tenter par un hub qui commande votre maison entière… sans lever le petit doigt ? Je rappelle son prix, 110,49 €* sur le site officiel SwitchBot (ou sur Amazon).

Les caractéristiques techniques

Dimensions : 9,4 × 3,8 × 12,6 cm

Poids : 499 g

Alimentation : 5 V via USB-C

Écran : IPS lumineux

Connectivité : Wi-Fi + IR + Bluetooth + Matter

Compatibilité : Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, IFTTT

Capteurs intégrés : température, humidité, CO₂

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, j’ai trouvé :

Le SwitchBot Hub 3

Un câble USB-C pour l’alimentation

Le support mural + visserie

Un guide d’installation rapide (clairement rédigé, pour une fois)

