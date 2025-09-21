Je teste le THOMSON Go Plus, à mi-chemin entre la tablette XXL et la télé portable tactile

Mon test complet et mon avis sur le Thomson Go Plus TV 32 pouces (81 cm), un téléviseur Android portable 4K UHD avec écran tactile, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, commande vocale, hotspot, batterie 4h, inclinable et réglable en hauteur.

Alexandre Bonazzi Follow on X Envoyer un courriel 21 septembre 2025
5 minutes de lecture
Cliquez pour voir la vue complète Ressources sur la sécurité et les produits F A G Fiche produit THOMSON Go Plus TV 32 Pouces (81 cm), téléviseur Android Portable 4K UHD
Cliquez pour voir la vue complète Ressources sur la sécurité et les produits F A G Fiche produit THOMSON Go Plus TV 32 Pouces (81 cm), téléviseur Android Portable 4K UHD. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

J’adore tester de nouveaux produits, c’est même l’un des plaisirs de mon métier, et une vraie spécialité sur Neozone. À chaque essai, je cherche ce petit « plus » qui peut simplifier le quotidien, surprendre ou même révolutionner un usage. Et, avec la rentrée qui approche à grands pas, c’est le moment parfait pour s’équiper malin et polyvalent.  Vendu 999,90 €* sur le site officiel de Thomson et 984,89 €* sur Amazon, le Thomson Go Plus promet une expérience hybride entre tablette XXL, télé connectée et station multimédia mobile. Avec son écran tactile de 32 pouces, ses roulettes intégrées, sa batterie embarquée et son système Android, il veut vous suivre partout… même jusque dans la cuisine. Je l’ai testé pendant plusieurs semaines, entre séries Netflix, recettes interactives et jeux pour les enfants. Voici mon retour, sans filtre.

Mes premières impressions au déballage

Je dois dire qu’au déballage, l’effet « Wahou » est immédiat. Le format est atypique : c’est grand, c’est noir, et ça tient sur un pied à roulettes plutôt robuste. L’ensemble fait son poids (plus de 19 kg), mais la qualité perçue est bonne.

Le carton d'emballage.
Le carton d’emballage. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

L’écran est bien protégé, et les matériaux respirent la solidité. Un écran tactile de cette taille, ça intrigue. Ma première pensée ? « On dirait un tableau interactif d’école… mais pour la maison ! » D’ailleurs, je l’imagine parfaitement dans une entreprise ou dans un showroom pour promouvoir cette dernière avec classe !

Le contenu du colis.
Le contenu du colis. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Tout d’abord, Thomson est l’une des marques que je connais et utilise depuis ma plus tendre enfance, elle a été fondée en 1893, j’ai donc une confiance totale dans cette entreprise française, qui plus est ! De plus, j’étais à la recherche d’un écran multifonction à installer dans ma cuisine ou à déplacer selon les besoins : télé le matin au petit-déj, écran de jeu dans la chambre d’amis, support de présentation pour le boulot. Le concept nomade et autonome du Thomson Go Plus m’a clairement tapé dans l’œil. J’avais aussi envie de voir ce que valait un écran tactile de 32 pouces, à la fois Android TV et mobile. Curiosité technophile oblige.

Un téléviseur et une tablette tactile géante en même temps.
Un téléviseur et une tablette tactile géante en même temps. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Branchement et installation

L’installation est enfantine. On monte le pied, on branche l’adaptateur secteur, et l’écran s’allume sans broncher. L’interface Android TV se lance immédiatement après la configuration Wi-Fi. On retrouve le Google Play Store, les classiques (YouTube, Netflix, Prime Video…) et on peut connecter un compte Google pour tout synchroniser. Aucun souci de compatibilité, le Bluetooth fonctionne, le Wi-Fi est stable, et même le Chromecast intégré répond à l’appel.

Un support pivotant très commode.
Un support pivotant très commode. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Fonction tactile ultra-intuitive, même pour les enfants

Première fonctionnalité testée : le tactile. Et, là, surprise : la réactivité est très bonne, même avec des doigts gras en pleine session cuisine. Glisser, taper, faire défiler : tout fonctionne comme sur une tablette. La fille d’un ami (6 ans), de passage à la maison, l’a adopté en deux minutes pour lancer ses dessins animés, sans télécommande. Une vraie réussite. On est clairement dans l’univers Android, avec un confort visuel bien au-dessus d’une tablette classique. Avec un écran de 32 pouces, l’expérience est bien plus immersive que sur un smartphone ou une tablette traditionnelle. Même les personnes peu à l’aise avec la technologie s’y retrouvent rapidement, tant la prise en main est naturelle.

On peut même regarder Netflix.
On peut même regarder Netflix. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Mobilité et roulettes : un vrai plus au quotidien

Autre point fort : les roulettes. Oui, oui, cinq roulettes robustes permettent de faire rouler l’écran d’une pièce à l’autre sans difficulté, même sur parquet. J’ai pu le déplacer du salon à la chambre sans assistance. Le pied est large, mais bien équilibré, et les roues tournent à 360°. Le réglage en hauteur est fluide, l’inclinaison et la rotation à 90° sont pratiques, surtout pour afficher des documents ou passer en mode « portrait » dans une visioconférence. Même dans une maison à étages, il reste simple à manipuler à deux, et son design passe partout lui permet de s’intégrer dans n’importe quelle pièce. Je l’ai même utilisé dans mon garage transformé en atelier pour projeter un tuto de mécanique, sans jamais craindre de tout débrancher ou de manquer de visibilité.

Un support sur roulettes.
Un support sur roulettes. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une batterie pour une vraie autonomie sans fil

Avec ses 4 heures d’autonomie, le Thomson Go Plus devient vraiment nomade. Je l’ai utilisé plusieurs fois en extérieur (sous abri) pour une projection de photos avec des amis. Même à mi-luminosité, l’image restait visible. Pour une démonstration dans une salle sans prise ou une session Netflix improvisée sur la terrasse, c’est le compagnon idéal. Petit bémol : la recharge prend un certain temps, il vaut mieux anticiper. Cela dit, la batterie tient réellement ses promesses, sans chute soudaine de performance ou baisse de luminosité au fil des heures. Et, pas besoin de rallonge : en mode “100 % sans fil”, il assure une vraie liberté de mouvement, sans compromis.

Une petite séance improvisée dans le salon d'été.
Une petite séance improvisée dans le salon d’été. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une TV connectée vraiment complète

Côté applications, tout est là : Netflix, YouTube, Disney+, Arte, Molotov, etc. Le Google Play Store permet d’en ajouter facilement. J’ai même pu installer PowerPoint et Zoom, pour en faire un support de présentation pro. L’intégration Android TV est fluide, et la commande vocale fonctionne via la télécommande (pas de micro intégré à l’écran). Bref, c’est une vraie Smart TV, tactile et mobile en prime. La navigation est rapide, les applications se lancent sans latence, et le multitâche est plutôt bien géré pour un appareil de ce gabarit. En réunion, en cuisine ou dans une chambre d’ado, chacun y trouve son compte, avec un accès instantané à ses contenus préférés.

Le navigateur Chrome.
Le navigateur Chrome. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai utilisé le Thomson Go Plus presque tous les jours, pour cuisiner, pour les devoirs des enfants, ou pour regarder mes séries sur Netflix. L’écran tactile est un plaisir, la mobilité change la donne, et la polyvalence est réelle. Ce n’est pas un gadget, c’est un appareil utile au quotidien qui s’adapte à votre rythme de vie. Il remplace à lui seul une télé, une tablette, un support de présentation et même parfois un ordi d’appoint. Franchement, je ne pensais pas le trouver aussi commode, aussi souvent et aussi vite adopté par toute la famille.

La qualité d'image est excellente.
La qualité d’image est excellente. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Les points forts :

  • Écran tactile 32″ très réactif
  • Facilement déplaçable grâce aux roulettes solides
  • Autonomie réelle de 4 h sans fil
  • Interface Android TV complète et fluide
  • Utilisable aussi bien pour le pro que pour les loisirs
  • Hauteur, inclinaison et rotation réglables

Les points faibles :

  • Poids élevé (près de 20 kg) malgré la mobilité
  • Temps de recharge un peu  long

Ces défauts restent mineurs pour un produit qui, une fois installé, réinvente vraiment l’usage de la télé ou de la tablette à la maison.

Meilleure Vente n° 1
THOMSON Go Plus TV 32 Pouces (81 cm), téléviseur Android Portable 4K UHD – écran Tactile, Wi-FI 6, Bluetooth 5.1, Commande vocale, Hotspot, Batterie 4h, inclinable et réglable en Hauteur
THOMSON Go Plus TV 32 Pouces (81 cm), téléviseur Android Portable 4K UHD – écran Tactile, Wi-FI 6, Bluetooth 5.1, Commande vocale, Hotspot, Batterie 4h, inclinable et réglable en Hauteur
  • Compatibilidad con Android: Disfruta de un acceso fluido a aplicaciones, juegos y servicios de streaming como Netflix, Prime Video, YouTube y mucho más, gracias al sistema operativo Android que...
988,94 EUR
Acheter sur Amazon

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, clairement, à tous ceux qui cherchent un écran tactile tout-en-un pour un usage familial, pro ou créatif. Ce n’est pas donné, mais c’est un vrai produit hybride qui tient ses promesses et apporte une grande liberté d’usage. Et vous, que feriez-vous d’un écran tactile nomade de 32 pouces comme le Thomson Go Plus vendu 999 €* sur le site Thomson, ou 984,89 €*sur Amazon ? Projection de recettes, salle de ciné roulante ou écran de travail mobile ?

Les caractéristiques techniques principales

  • Écran : LED 32 pouces (80 cm), Full HD (3 840 x 2 160 px), 60 Hz
  • Système : Android TV avec accès Google Play Store
  • Processeur : Quad Core
  • Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 2 ports USB, 1 port HDMI 2.0
  • Autonomie : Jusqu’à 4 heures sans fil
  • Dimensions avec pied : 73 × 133 × 43 cm
  • Poids : 19,2 kg
  • Indice de durabilité : 7,8
  • Consommation : 31 kWh/1000 h
  • Garantie : 2 ans

Le contenu du colis reçu

  • L’écran tactile Thomson Go Plus 32UE5M45
  • Une télécommande (classique, sans rétroéclairage)
  • Un câble secteur
  • Un adaptateur secteur
  • Le pied ajustable à roulettes
  • Le guide de démarrage rapide
  • Les piles pour la télécommande

* Prix constatés le 16 juillet 2025, susceptibles d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par les vendeurs.

Téléviseur THOMSON Go Plus

Desing
Installation
Autonomie
Qualité vidéo
Qualité audio
Performances tactiles
Fonctionnalités
Rapport Qualité / Prix

Un vrai produit hybride

Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, clairement, à tous ceux qui cherchent un écran tactile tout-en-un pour un usage familial, pro ou créatif. Ce n’est pas donné, mais c’est un vrai produit hybride qui tient ses promesses et apporte une grande liberté d’usage. Et vous, que feriez-vous d’un écran tactile nomade de 32 pouces comme le Thomson Go Plus vendu 999 €* sur le site Thomson, ou 984,89 €*sur Amazon ? Projection de recettes, salle de ciné roulante ou écran de travail mobile ?

User Rating: 3.55 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Tags
Alexandre Bonazzi Follow on X Envoyer un courriel 21 septembre 2025
5 minutes de lecture

Alexandre Bonazzi

J'ai fait des études en droit et j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société d'études et de conseil en marketing. Aujourd'hui, j'encadre la ligne éditoriale de NeozOne. Geek et Nerd depuis ma naissance, je suis passionné par les nouvelles technologies, la High-tech et la pop culture en général. J'ai fondé le site NeozOne en 1999 et depuis je partage avec vous mes astuces, mes tests et quelques fois mes humeurs, je modère également les commentaires de NeozOne. Je suis par ailleurs amateur de cinéma, série TV, les jeux de plateaux et les jeux de rôles. N'hésitez pas à me contacter directement par courrier électronique pour toute question
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page