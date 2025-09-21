Je teste le THOMSON Go Plus, à mi-chemin entre la tablette XXL et la télé portable tactile

J’adore tester de nouveaux produits, c’est même l’un des plaisirs de mon métier, et une vraie spécialité sur Neozone. À chaque essai, je cherche ce petit « plus » qui peut simplifier le quotidien, surprendre ou même révolutionner un usage. Et, avec la rentrée qui approche à grands pas, c’est le moment parfait pour s’équiper malin et polyvalent. Vendu 999,90 €* sur le site officiel de Thomson et 984,89 €* sur Amazon, le Thomson Go Plus promet une expérience hybride entre tablette XXL, télé connectée et station multimédia mobile. Avec son écran tactile de 32 pouces, ses roulettes intégrées, sa batterie embarquée et son système Android, il veut vous suivre partout… même jusque dans la cuisine. Je l’ai testé pendant plusieurs semaines, entre séries Netflix, recettes interactives et jeux pour les enfants. Voici mon retour, sans filtre.

Mes premières impressions au déballage

Je dois dire qu’au déballage, l’effet « Wahou » est immédiat. Le format est atypique : c’est grand, c’est noir, et ça tient sur un pied à roulettes plutôt robuste. L’ensemble fait son poids (plus de 19 kg), mais la qualité perçue est bonne.

L’écran est bien protégé, et les matériaux respirent la solidité. Un écran tactile de cette taille, ça intrigue. Ma première pensée ? « On dirait un tableau interactif d’école… mais pour la maison ! » D’ailleurs, je l’imagine parfaitement dans une entreprise ou dans un showroom pour promouvoir cette dernière avec classe !

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Tout d’abord, Thomson est l’une des marques que je connais et utilise depuis ma plus tendre enfance, elle a été fondée en 1893, j’ai donc une confiance totale dans cette entreprise française, qui plus est ! De plus, j’étais à la recherche d’un écran multifonction à installer dans ma cuisine ou à déplacer selon les besoins : télé le matin au petit-déj, écran de jeu dans la chambre d’amis, support de présentation pour le boulot. Le concept nomade et autonome du Thomson Go Plus m’a clairement tapé dans l’œil. J’avais aussi envie de voir ce que valait un écran tactile de 32 pouces, à la fois Android TV et mobile. Curiosité technophile oblige.

Branchement et installation

L’installation est enfantine. On monte le pied, on branche l’adaptateur secteur, et l’écran s’allume sans broncher. L’interface Android TV se lance immédiatement après la configuration Wi-Fi. On retrouve le Google Play Store, les classiques (YouTube, Netflix, Prime Video…) et on peut connecter un compte Google pour tout synchroniser. Aucun souci de compatibilité, le Bluetooth fonctionne, le Wi-Fi est stable, et même le Chromecast intégré répond à l’appel.

Fonction tactile ultra-intuitive, même pour les enfants

Première fonctionnalité testée : le tactile. Et, là, surprise : la réactivité est très bonne, même avec des doigts gras en pleine session cuisine. Glisser, taper, faire défiler : tout fonctionne comme sur une tablette. La fille d’un ami (6 ans), de passage à la maison, l’a adopté en deux minutes pour lancer ses dessins animés, sans télécommande. Une vraie réussite. On est clairement dans l’univers Android, avec un confort visuel bien au-dessus d’une tablette classique. Avec un écran de 32 pouces, l’expérience est bien plus immersive que sur un smartphone ou une tablette traditionnelle. Même les personnes peu à l’aise avec la technologie s’y retrouvent rapidement, tant la prise en main est naturelle.

Mobilité et roulettes : un vrai plus au quotidien

Autre point fort : les roulettes. Oui, oui, cinq roulettes robustes permettent de faire rouler l’écran d’une pièce à l’autre sans difficulté, même sur parquet. J’ai pu le déplacer du salon à la chambre sans assistance. Le pied est large, mais bien équilibré, et les roues tournent à 360°. Le réglage en hauteur est fluide, l’inclinaison et la rotation à 90° sont pratiques, surtout pour afficher des documents ou passer en mode « portrait » dans une visioconférence. Même dans une maison à étages, il reste simple à manipuler à deux, et son design passe partout lui permet de s’intégrer dans n’importe quelle pièce. Je l’ai même utilisé dans mon garage transformé en atelier pour projeter un tuto de mécanique, sans jamais craindre de tout débrancher ou de manquer de visibilité.

Une batterie pour une vraie autonomie sans fil

Avec ses 4 heures d’autonomie, le Thomson Go Plus devient vraiment nomade. Je l’ai utilisé plusieurs fois en extérieur (sous abri) pour une projection de photos avec des amis. Même à mi-luminosité, l’image restait visible. Pour une démonstration dans une salle sans prise ou une session Netflix improvisée sur la terrasse, c’est le compagnon idéal. Petit bémol : la recharge prend un certain temps, il vaut mieux anticiper. Cela dit, la batterie tient réellement ses promesses, sans chute soudaine de performance ou baisse de luminosité au fil des heures. Et, pas besoin de rallonge : en mode “100 % sans fil”, il assure une vraie liberté de mouvement, sans compromis.

Une TV connectée vraiment complète

Côté applications, tout est là : Netflix, YouTube, Disney+, Arte, Molotov, etc. Le Google Play Store permet d’en ajouter facilement. J’ai même pu installer PowerPoint et Zoom, pour en faire un support de présentation pro. L’intégration Android TV est fluide, et la commande vocale fonctionne via la télécommande (pas de micro intégré à l’écran). Bref, c’est une vraie Smart TV, tactile et mobile en prime. La navigation est rapide, les applications se lancent sans latence, et le multitâche est plutôt bien géré pour un appareil de ce gabarit. En réunion, en cuisine ou dans une chambre d’ado, chacun y trouve son compte, avec un accès instantané à ses contenus préférés.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai utilisé le Thomson Go Plus presque tous les jours, pour cuisiner, pour les devoirs des enfants, ou pour regarder mes séries sur Netflix. L’écran tactile est un plaisir, la mobilité change la donne, et la polyvalence est réelle. Ce n’est pas un gadget, c’est un appareil utile au quotidien qui s’adapte à votre rythme de vie. Il remplace à lui seul une télé, une tablette, un support de présentation et même parfois un ordi d’appoint. Franchement, je ne pensais pas le trouver aussi commode, aussi souvent et aussi vite adopté par toute la famille.

Les points forts :

Écran tactile 32″ très réactif

Facilement déplaçable grâce aux roulettes solides

Autonomie réelle de 4 h sans fil

Interface Android TV complète et fluide

Utilisable aussi bien pour le pro que pour les loisirs

Hauteur, inclinaison et rotation réglables

Les points faibles :

Poids élevé (près de 20 kg) malgré la mobilité

Temps de recharge un peu long

Ces défauts restent mineurs pour un produit qui, une fois installé, réinvente vraiment l’usage de la télé ou de la tablette à la maison.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, clairement, à tous ceux qui cherchent un écran tactile tout-en-un pour un usage familial, pro ou créatif. Ce n’est pas donné, mais c’est un vrai produit hybride qui tient ses promesses et apporte une grande liberté d’usage. Et vous, que feriez-vous d’un écran tactile nomade de 32 pouces comme le Thomson Go Plus vendu 999 €* sur le site Thomson, ou 984,89 €*sur Amazon ? Projection de recettes, salle de ciné roulante ou écran de travail mobile ?

Les caractéristiques techniques principales

Écran : LED 32 pouces (80 cm), Full HD (3 840 x 2 160 px), 60 Hz

Système : Android TV avec accès Google Play Store

Processeur : Quad Core

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, 2 ports USB, 1 port HDMI 2.0

Autonomie : Jusqu’à 4 heures sans fil

Dimensions avec pied : 73 × 133 × 43 cm

Poids : 19,2 kg

Indice de durabilité : 7,8

Consommation : 31 kWh/1000 h

Garantie : 2 ans

Le contenu du colis reçu

L’écran tactile Thomson Go Plus 32UE5M45

Une télécommande (classique, sans rétroéclairage)

Un câble secteur

Un adaptateur secteur

Le pied ajustable à roulettes

Le guide de démarrage rapide

Les piles pour la télécommande

* Prix constatés le 16 juillet 2025, susceptibles d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par les vendeurs.

