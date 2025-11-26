Je teste le « Tom », l’avertisseur de radar sans abonnement, meilleur que Waze et Coyote ?

Il y a quelques semaines, dans cet article, je vous présentais le Tom by TomTom, un petit avertisseur de zones de danger vendu moins de 80 € sur le site officiel, sans abonnement, et livré en quelques jours seulement. Intrigué, j’ai décidé de l’acheter, pour voir s’il tenait les promesses faites par le constructeur et aussi vous le présenter. Avant d’aller plus loin, je préfère préciser un point essentiel qui m’a décidé à franchir le pas. Cet appareil est totalement légal en France (mais pas dans certains pays européens), car il n’indique pas l’emplacement précis d’un radar mais uniquement une zone de danger. Les avertisseurs de radars, eux, sont interdits. La réglementation est très claire et je vous invite vraiment à la lire ici, sur le site officiel de la Sécurité routière.

Pourquoi ai-je choisi d’acheter ce produit ?

Il y a quelques semaines, j’avais donc déjà parlé de cet appareil dans un article NeozOne qui présentait en détail son concept. J’utilise Waze depuis des années et j’ai eu une petite période Coyote avant cela, mais à force de publicités, de notifications et d’abonnements à rallonge, j’avais envie de quelque chose de plus simple. En conduisant, je veux des informations pertinentes, pas un nouvel écran lumineux qui attire mon regard. Le concept du Tom by TomTom m’a immédiatement séduit. Pas d’écran, pas d’abonnement, des alertes sonores et lumineuses, tout en restant discret sur mon tableau de bord. Bref, le Tom by TomTom promettait de revenir à l’essentiel.

Branchement et installation

L’installation est un jeu d’enfant. Je colle le support adhésif sur le tableau de bord, je pose le Tom by TomTom dessus grâce à son aimant et je le relie une première fois à mon téléphone via Bluetooth. L’application TomTom se télécharge en quelques secondes et propose immédiatement de synchroniser les alertes. Une fois associé, le Tom démarre automatiquement dès que je prends la route. Pas besoin d’ouvrir l’application à chaque trajet. Pour ma part, c’est un vrai confort. Je craignais un paramétrage complexe, mais tout est en réalité très intuitif. Brancher, coller, connecter et rouler.

Alerte des zones de danger

La première fonctionnalité que j’ai testée était celle qui m’intéressait le plus. Les alertes des zones de danger. En France, il s’agit de zones fixes ou mobiles dans lesquelles les radars peuvent être présents. Le Tom by TomTom émet une lumière et un bip clair, sans agressivité. Lors d’un trajet vers Mâcon et Lyon, j’ai pu vérifier son efficacité. Il a déclenché une alerte à l’approche d’un tronçon contrôlé par un radar de vitesse moyenne. Et, comme il ne parle pas, il ne distrait pas. Simple, efficace et totalement légal.

Alerte d’obstacles et de circulation

La deuxième fonctionnalité m’a réellement surpris. Je pensais que Tom ne concernait que les zones de danger, mais il prévient aussi des obstacles sur la route. Travaux, véhicule en panne, accident ou même conducteur à contresens. L’autre jour, sur l’autoroute A6, alors que la circulation se resserrait soudainement, le Tom by TomTom a envoyé une alerte de ralentissement fort. Quelques secondes plus tard, je tombais sur une file de voitures quasiment à l’arrêt. L’information venait clairement de la communauté TomTom. Et, cette anticipation change concrètement la conduite.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines sur les routes avec le Tom by TomTom, je dois reconnaître que je me suis rapidement habitué à sa présence. Il est discret, utile et surtout fiable. Pas de publicité, pas de fausses alertes répétitives, pas d’écran lumineux. Juste les informations importantes au bon moment.

J’ai testé beaucoup d’outils de conduite, mais celui-ci est l’un des plus sobres et pourtant l’un des plus efficaces. Avant de passer aux points forts, je dirais simplement que le Tom by TomTom m’a permis de conduire de manière plus calme et plus anticipée, sans multiplier les sources de distraction dans la voiture.

Les points forts

Un tarif très abordable.

Aucune distraction grâce à l’absence d’écran.

Pas d’abonnement, toutes les fonctionnalités sont incluses.

Alertes fiables des zones de danger et obstacles.

Autonomie d’un mois vraiment pratique.

Installation très simple et démarrage automatique.

Les points faibles

Nécessite un téléphone connecté pour les données.

Pas de commandes vocales pour signaler un danger.

Pour être honnête, les défauts restent largement secondaires par rapport au bénéfice global. Je suis réellement satisfait. Si vous cherchez un assistant de conduite fiable, et financièrement abordable, le Tom by TomTom est peut être votre futur ami ! Si le produit vous intéresse, il est disponible sur Amazon, la Fnac, Cdiscount et Darty pour 79,99 €. Et vous, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous . Une remarque ou un oubli ? On vous lit avec attention !

Les caractéristiques techniques principales

Aucune formule d’abonnement

Alertes zones de danger, obstacles et embouteillages

Autonomie d’un mois

Bluetooth compatible Apple CarPlay et Android Auto

Dimensions 48 × 48 × 14,7 mm

Compatible avec l’application TomTom

