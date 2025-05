Je teste le tout nouveau robot tondeuse Mova 1000, une petite pépite !

Je l’ai découvert à Berlin, lors d’un événement presse organisé par la marque MOVA pour présenter ses nouveaux robots tondeuses et ses aspirateurs robots. Et, parmi les modèles exposés, c’est le MOVA 1000 qui m’a tapé dans l’œil, que j’ai volontiers accepté de tester évidemment. Une machine compacte, élégante, dotée d’un LiDAR 3D, de roues tout-terrain, d’un système de cartographie sans fil et d’un contrôle via application mobile.

Lorsque j’ai entendu « sans fil », j’ai tilté, car la galère des câbles à installer : très peu pour moi… Il est arrivé rapidement chez moi, et j’ai eu l’impression d’être un enfant à Noël avec un jouet extraordinaire ! Actuellement en promotion au prix de 1049 €* au lieu de 1 199 €, le robot tondeuse se classe directement en tête des ventes ! Alors, séduit par la promesse, je me suis porté volontaire pour un test grandeur nature… dans mon petit jardin de 80 m², où l’herbe pousse à la vitesse d’un cheval au galop ! Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est imposant, mais pas trop lourd. Une fois ouvert, le robot est là, bien calé, avec son allure de petit char futuriste. Gris métallisé, forme arrondie, des capteurs un peu partout, et ces fameuses roues crantées qui promettent de grimper les pentes jusqu’à 45 %. Ce qui me frappe, c’est l’absence de câble périphérique. Pas de bobine, pas de piquets à planter tous les 30 cm : un vrai soulagement. Je sens déjà que ma patience ne sera pas mise à rude épreuve. Quant au design, il respire la robustesse ! Agréable surprise : la documentation est en français, et paraît plutôt claire. Passons maintenant à l’installation, que je redoutais quelque peu, je dois le reconnaître.

Branchement et installation

Installation express. Je télécharge l’appli MOVAhome, j’allume le robot, je le connecte à mon Wi-Fi, et je le laisse scanner son environnement. En réalité, il fonctionne exactement comme les aspirateurs, mais à l’extérieur ! Grâce à la technologie UltraView, il réalise une cartographie 3D en temps réel de ma pelouse, je n’ai plus qu’à admirer mon jardin, et aussi voir quelques améliorations. En réalité, vous devrez quand même guider le robot tondeuse comme une voiture radiocommandée pour lui indiquer les limites de votre terrain, cela prend 10 minutes, montre en main.

Par exemple, afin de maximiser son efficacité, j’ai décalé de quelques centimètres, un banc accolé à un mur, afin qu’il puisse passer derrière. En dix minutes, il m’a généré un plan précis, avec arbres, bordures, et même mon potager délimité ! J’ai ensuite défini des zones interdites virtuelles via l’appli comme le petit coin que je laisse aux abeilles et mon petit jardin potager, et programmé des horaires de tonte. Franchement bluffé : aucun fil, aucun piquet, juste quelques glissements de doigt sur l’écran. C’est aussi simple que de programmer un réveil sur son smartphone.

Fonctionnalité 1 : la cartographie 3D LiDAR

Le MOVA 1000 embarque un LiDAR 3D très précis, qui lui procure une vision panoramique à 360° et une détection jusqu’à 30 mètres. Concrètement, cela veut dire que le robot connaît chaque recoin de ma pelouse, même quand il y a des ombres ou des obstacles. Un matin, je l’ai regardé contourner habilement une chaise de jardin oubliée… sans la toucher, sans la cogner. Il a même réussi à se faufiler entre deux pots de fleurs. Pas d’errance, pas de collisions : c’est millimétré. On dirait qu’il voit ce qu’il fait, c’est vraiment bluffant et cela change tout par rapport aux modèles classiques.

Il ajuste automatiquement sa trajectoire au moindre changement d’environnement, ce qui rend chaque passage unique et ultra-efficace. Même quand une branche tombe entre deux passages, il la prend en compte lors du prochain trajet. Le robot ne se contente pas de suivre un schéma préétabli : il analyse et s’adapte en permanence. Néanmoins, si je retire la branche entre deux passages, il se réactualise en direct évidemment.

Fonctionnalité 2 : l’évitement intelligent des obstacles

C’est là que le MOVA 1000 m’a le plus impressionné. Un après-midi, Athéna, ma petite chienne de race berger australien, s’est plantée en plein milieu de la pelouse pendant la tonte. Le robot l’a détectée de loin, a ralenti, s’est arrêté, a attendu que Mademoiselle daigne bouger… puis a repris sa route. Aucun contact, aucune panique, juste une petite pause polie. Il évite aussi les branches tombées, les jouets, et même les petites buttes de terre. Un vrai robot de pelouse, genre Terminator, mais en mode zen.

Par curiosité, j’ai même testé avec un ballon posé à moitié sur la trajectoire : même scénario, il ralentit, le contourne avec soin et reprend sa ligne. On voit que les algorithmes sont pensés pour la sécurité des enfants et des animaux, ce qui est rassurant pour une utilisation quotidienne. Eh oui, je ne suis pas toujours au fond du jardin à surveiller les jouets oubliés. De plus, je me dis que si un hérisson avait élu domicile dans mon jardin, il ne courrait donc aucun danger.

Fonctionnalité 3 : les roues tout-terrain et la gestion des pentes

Mon jardin n’est pas plat comme un green de golf. Il y a une toute petite pente, une zone un peu humide sous un arbre et près de la piscine, un passage en gravier autour et quelques allées non engazonnées. Eh bien, aucun souci pour le MOVA 1000. Ses roues larges et crantées lui offrent une excellente adhérence, même sur terrain meuble. Il grimpe, il descend, il tourne avec aisance, sans jamais patiner.

Et, surtout, il ne laisse pas de traces : la pelouse reste nickel, pas de sillon ni de taches de roues. Un détail que j’apprécie énormément. Même sur sol humide après une averse, il continue de travailler sans embourbement. Et, lorsqu’il détecte une zone instable, il ralentit automatiquement pour limiter les glissements et préserver le terrain. Ce robot a clairement été pensé pour affronter les saisons, pas seulement le printemps ensoleillé.

Fonctionnalité 4 : le contrôle via l’appli MOVAhome

L’application (disponible sur Android et iOS) est vraiment bien pensée. Depuis mon téléphone, je peux suivre en temps réel les déplacements du robot, modifier ses plages horaires, créer de nouvelles zones, ou encore choisir le mode de coupe (croisé, en spirale, en U…). J’ai même testé la fonction « double carte » pour gérer une seconde zone à l’arrière du jardin, séparée par une haie. Résultat : le robot se téléporte virtuellement d’une zone à l’autre sans aucun mal.

Et, si je pars en vacances ? Il travaille tout seul, et m’envoie un petit rapport de tonte. Royal. L’interface est fluide, traduite en français, et propose même des rappels d’entretien pour prolonger la durée de vie du robot. On peut même ajuster la vitesse de tonte ou la hauteur de coupe à distance, selon la météo ou l’état de la pelouse. Une vraie petite centrale de gestion de jardin, toujours dans la poche.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Avec plusieurs semaines de recul, je peux dire sans hésiter : c’est de la bombe ce robot tondeuse. Le MOVA 1000 en promotion actuellement au prix de 1 099 €*, a transformé ma corvée de tonte en simple notification sur smartphone. Il apprend, s’adapte, évite les obstacles, grimpe les pentes et garde la pelouse impeccable, sans jamais que j’aie à lever le petit doigt. C’est fluide, silencieux, précis… et honnêtement, je ne m’en passerais plus. Même Athéna semble s’être prise d’affection pour ce drôle de compagnon qui ne l’écrase jamais.

Les points forts :

Installation sans fil ultra-rapide, zéro tracas

Cartographie 3D précise et évolutive

Navigation intelligente et fluide

Adapté aux terrains complexes (pente, gravier, obstacles)

Application complète et intuitive

Silencieux (on l’oublie rapidement)

Garantie 3 ans, ce qui est rare sur ce type de produit

Les points faibles :

L’appli ne propose pas encore de commande vocale (Google/Alexa)

Nécessite un bon signal Wi-Fi extérieur

Le prix élevé peut freiner certains

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Absolument. Le MOVA 1000 est l’un des robots tondeuses les plus aboutis que j’ai testés. Il s’adresse à ceux qui veulent de la précision, du confort et zéro prise de tête. Si votre budget le permet et que vous avez un terrain de 500 à 1 000 m² avec quelques reliefs ou obstacles, c’est clairement un investissement qui se rentabilise dès les premiers mois.

Et vous, seriez-vous prêt à confier l’entretien complet de votre pelouse au MOVA 1000, ce robot ultra malin capable de tondre seul, d’éviter les obstacles et de cartographier votre jardin sans le moindre câble ?

Les caractéristiques techniques

Surface couverte : jusqu’à 1 000 m²

Capteurs : LiDAR 3D UltraView (360° × 59°)

Hauteur de coupe : réglable de 2 à 6 cm

Pente maximale : 45 % (24°)

Mode de tonte : automatique, programmation via appli

Alimentation : batterie lithium rechargeable

Navigation : sans fil, par cartographie virtuelle

Dimensions : 77 × 30,9 × 48,1 cm

Poids : environ 10 kg

Connexion : Wi-Fi, Bluetooth (via appli MOVAhome)

Garantie : 3 ans

Le contenu du colis reçu

1 robot tondeuse MOVA 1000 (coloris gris métallisé)

1 station de recharge

1 adaptateur secteur

1 outil de nettoyage

1 manuel utilisateur (multilingue)

1 gabarit pour ajustement des lames

Aucun câble périphérique (et c’est volontaire !)

