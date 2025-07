Je teste le vélo électrique à trois roues (pliable) TK1 de Mooncool, voici mon avis

Je suis parti une semaine à bord d’un van aménagé, en quête de liberté, de nature… et d’un moyen compact et pratique pour me déplacer une fois stationné. L’idée, c’était de pouvoir faire les courses, explorer les alentours ou aller chercher du pain sans bouger la maison sur roues. C’est un peu dans le même contexte que j’ai décidé de tester un engin un peu particulier pour faire des allers-retours à la poste sans prendre la voiture… Lorsque l’on m’a proposé de tester un tricycle, j’ai d’abord pensé à une blague : le tricycle, c’est pour les enfants, non ?

Eh bien, détrompez-vous, j’ai été surpris par cet engin, certes très lourd, mais maniable. En plus, je ne suis pas passé inaperçu, croyez-moi ! Avec ses trois roues, son look mi-urbain mi-camionnette et sa batterie gonflée aux électrons, le TK1 de MOONCOOL a tapé dans l’œil des personnes que j’ai croisées sur mon chemin. Vendu 2 299 €* au lieu de 2 999,99 € sur le site officiel MOONCOOL, ce tricycle électrique promet confort, stabilité et autonomie. Et, comme je ne dis jamais non à un moyen de transport un peu atypique, j’ai sauté sur l’occasion. Je vous raconte ?

Mes premières impressions au déballage

Quand le colis est arrivé, j’ai cru qu’on m’avait livré un meuble IKEA pour géant. Carton de 101 cm par 76 cm, poids de presque 60 kg, autant vous dire qu’il ne fallait pas espérer le monter à l’étage tout seul. Heureusement, le tricycle est pré-assemblé à 95 %, et à l’ouverture, tout est bien protégé, bien agencé. Le guidon façon BMX, les gros pneus de 20 pouces, les paniers avant et arrière bien larges : tout respire la robustesse… et l’envie d’aventure ! Il est tout de même très lourd, n’imaginez pas le déplacer seul, et pas réellement fait pour ceux qui vivent en appartement sans ascenseur ! Il est assemblé à 95 %, mais comptez une petite heure pour le montage et le réglage complet.

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Depuis quelque temps, je cherchais une alternative pratique pour faire mes trajets quotidiens : aller au marché, à la poste, ou passer voir un ami à quelques kilomètres de chez moi seulement. Le vélo classique chargé de victuailles, j’ai arrêté. Trop d’instabilité avec les sacoches et les trottoirs de mon quartier sont impitoyables. Le tricycle électrique TK1 m’a séduit par sa promesse de confort, d’accessibilité, et cette capacité de charge de 205 kg qui m’autorisait quelques excès dans les rayons de mon supermarché.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : pas besoin d’un diplôme d’ingénieur pour finaliser l’assemblage. Le siège, les pédales, les paniers et le guidon se fixent facilement avec les outils fournis. Une prise secteur classique permet de recharger la batterie 36 V 20 Ah en 6 à 8 heures. Le chargeur est compact et silencieux. En gros, une nuit de sommeil pour lui, et 72 km d’autonomie pour moi.

Le panneau de contrôle LCD G51 s’allume sans souci, les clignotants fonctionnent, et même le klaxon est prêt à me faire passer pour un petit camion de livraison. Soit dit en passant, il peut être un excellent choix pour une entreprise de transport, facilitant grandement la livraison du « dernier kilomètre » !

La structure pliable

Premier test : le pliage du tricycle. Et là, bonne surprise ! En quelques gestes, je réduis le TK1 à 100 × 77 × 75 cm. Parfait pour le faire rentrer dans un garage étroit ou même un coffre de SUV. Bon, je ne le plierai pas tous les jours. Cependant, pour partir en vacances ou le stocker dans un coin sans prendre toute la place, c’est top. Le système est bien pensé et sécurisé, on sent que ce n’est pas un gadget.

Le confort de conduite

Sur la route, le tricycle se comporte comme une petite citadine. Le moteur de 250 W (500 W en puissance de crête) est fluide, silencieux, et pousse jusqu’à 25 km/h (vitesse autorisée en France pour les engins électriques). L’assistance au pédalage se déclenche en douceur grâce au capteur de cadence 24 signaux. La suspension à ressorts hélicoïdaux filtre bien les irrégularités, et même les pavés ne m’ont pas fait regretter mon choix. Le siège moelleux fait toute la différence sur les longs trajets. On regrette juste l’absence de vitesse mécanique, à 25 km/h, on pédale clairement dans le vide.

Les paniers de transport

On n’en parle pas assez, mais les paniers, c’est la vie. Celui, à l’avant, fait 32 × 30 × 14,5 cm, et celui à l’arrière 48 × 36 × 16 cm. Autant dire que je peux y caser mon sac à dos, des courses, une veste, voire mon chien tant qu’il est encore petit. Idéal pour les trajets quotidiens sans sac sur le dos. C’est stable, bien fixé et pratique à souhait.

Les options de sécurité

Sur ce point, le TK1 est royal. Entre les freins à disque hydrauliques avec fonction coupure électrique, le frein de stationnement, les clignotants, les feux de freinage, le phare LED avec klaxon intégré, je me sens comme sur une trottinette haut de gamme, mais avec trois roues et dix fois plus de confort. Le mécanisme de différentiel arrière assure une meilleure stabilité dans les virages, surtout en descente. Attention, la conduite est un peu déstabilisante au début.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après quelques semaines, le TK1 est devenu mon compagnon de mobilité préféré. Je l’utilise pour aller à la supérette, rendre visite à mes amis, me promener au bord de l’eau… Je ne me sens plus limité ni par la météo, ni par les sacs, ni par la distance. Et, franchement, il attire la sympathie. Les gens me demandent où je l’ai acheté !

Les points forts :

Structure pliable très pratique

Stabilité exceptionnelle (merci les 3 roues)

Paniers larges et bien pensés

Batterie amovible et puissante (36 V / 20 Ah)

Sécurité au top (frein de stationnement, clignotants, phare, klaxon)

Capacité de charge de 205 kg

Les points faibles :

Poids assez élevé (près de 41 kg sans batterie)

Encombrant même plié pour un petit appart

L’absence de vitesses mécaniques

Mais, honnêtement, ces petits défauts sont largement compensés par la polyvalence et la sérénité de conduite qu’il procure.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, clairement ! Si vous cherchez une solution de mobilité stable, pratique, confortable et sécurisée, le TK1 est une très belle alternative au vélo électrique classique ou au scooter. Il conviendra aux seniors, aux familles en ville, ou à toute personne qui veut rouler sereinement sans transpirer. Attention au poids quand même qui peut être rédhibitoire, notamment pour les personnes âgées !

Vous l’avez compris, ce tricycle électrique pliable TK1 de MOONCOOL est un vrai coup de cœur. Confortable, pratique, sécurisant, il m’a réconcilié avec le plaisir de rouler sans stress. À 2 299 €* en promo sur le site officiel, je trouve qu’il propose un excellent rapport qualité/prix et une belle alternative au vélo classique. Et vous, vous laisseriez-vous tenter par un tricycle électrique pour vos trajets du quotidien ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Moteur : 250 W (puissance de crête 500 W)

Batterie : 36 V × 20 Ah lithium Hailong Plus

Autonomie : 72 km

Vitesse max : 25 km/h

Freins : disques hydrauliques 180 mm

Poids net : 40,8 kg

Capacité de charge : 205 kg

Taille pliée : 100 × 77 × 75 cm

Taille des roues : 20 pouces

Paniers avant et arrière inclus

Affichage LCD, clignotants, phare LED, klaxon

Suspension avant à ressorts, cadre aluminium + acier

Le contenu du colis reçu

À l’ouverture du carton, j’ai trouvé :

Le tricycle déjà pré-monté à 95 %

La batterie amovible

Le chargeur secteur 42 V 3A

Les deux paniers (à fixer)

La selle mousse confortable

Les pédales

Le guidon pliable

Les outils de montage

La notice