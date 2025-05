Je teste le vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro pour une projection publique devant 100 personnes

Dans cet article, je vous avais déjà présenté le vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro, que j’ai eu la chance de recevoir pour vous en parler ! Outre mon utilisation personnelle, enfin celle de mon mari qui l’a kidnappé, j’avais pour objectif, la projection publique d’un film, dans une salle communale. Une chose est certaine, je pensais déjà que ce petit bijou technologique annoncé comme l’un des meilleurs du marché était un phénomène. La projection publique n’a fait que le confirmer mes premières impressions. Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro, est proposé à 1 390,14 €* sur Amazon et Boulanger, et à 1 399 €* chez Darty, la FNAC ou sur le site officiel XGIMI, il représente un sacré budget, mais il est aussi sans concession sur la qualité. Alors était-il à la hauteur d’une projection publique devant cent personnes ? Spoiler : il m’a encore bluffé, et surtout, il a bluffé le public. Voici mon second retour d’expérience, dans une configuration un peu spéciale.

Mes premières impressions au déballage

Mes premières impressions au déballage, je vous les ai déjà données, alors je vais vous livrer celles de mon fils, qui a découvert le vidéoprojecteur quelques jours avant la projection, bien au chaud dans notre chambre ! Voici donc son avis, qui ne diffère pas réellement du mien… Pour lui, le packaging est sobre, classe, bien pensé. À l’ouverture, il découvre un appareil au design élégant, compact, mais solide. Les finitions sont soignées, et la première chose qui l’a frappé, c’est l’objectif, équipé de capteurs très visibles. Ou justement, l’absence de visibilité de l’objectif qui se dissimule derrière une trappe protectrice… Voici son commentaire brut de décoffrage : le matos respire la qualité, tu me montres ce que ça donne sur l’écran ?

Branchement et installation

L’installation s’est déroulée dans la salle des fêtes de la commune, et franchement, en une vingtaine de minutes chrono, tout était prêt. J’ai simplement posé le XGIMI Horizon S Pro sur une table, à environ 7 mètres du mur de projection, puis j’ai procédé aux réglages de base. L’autofocus s’est déclenché automatiquement, la correction trapézoïdale s’est ajustée presque toute seule, et l’image était déjà bluffante. J’ai ensuite connecté mon disque dur sur l’entrée prévue à cet effet, et recherché le fichier correspondant… Un peu fastidieuses les recherches, mais finalement, il m’a suffi de prévoir un peu plus de temps…

Néanmoins, je souligne qu’il n’y a pas besoin de manuels ou de manipulations complexes. Le maire de la commune, qui passait voir les préparatifs, s’est même arrêté quelques minutes, scotché par la netteté de l’image et la puissance du son. Et pour cause : même sans enceintes externes, les deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W chacun suffisaient à remplir la salle d’un son clair et équilibré. Une installation validée haut la main par le premier magistrat ! Il a ajouté : le son, il sort du vidéoprojecteur ou tu as mis des enceintes quelque part ? Eh bien, non, j’en avais prévu, mais le son de ce petit appareil était amplement suffisant, même dans cette grande salle mal insonorisée.

Mise en situation : projection publique le 25 avril

Le grand test, c’était le 25 avril dernier. En tant qu’élue communale chargée de la communication, j’ai proposé de prêter mon vidéoprojecteur pour l’organisation d’une projection publique du film « Pourquoi ? Visages de la Shoah ». Un film qui serre les tripes, et qui commémore les 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz, raconté par des rescapés de l’Horreur. Une centaine de personnes, un mur immaculé de la salle communale et une mission : émouvoir, informer, marquer les esprits. Et, le XGIMI Horizon Pro S a relevé le défi haut la main.

L’image était tout simplement superbe, même sur une surface non prévue pour (mur couleur coquille d’œuf). Les détails étaient saisissants, le noir profond, le contraste impressionnant. Seul petit bémol : l’adaptation automatique de l’image à la couleur du mur ne m’a pas totalement convaincu, et j’ai préféré les réglages manuels. Mais, le son… à couper le souffle. Du grand art.

Le retour du public

L’événement était organisé pour la commune, mais l’appareil était le mien. Il a dû en impressionner plus d’un, car plusieurs personnes sont venues me demander si la mairie avait fait une telle acquisition. Quand j’ai précisé que non, c’était juste mon vidéoprojecteur prêté pour l’occasion, les réactions ont été sans appel : « Il est incroyable, ce projecteur ! ». Un vrai succès, que je ne m’attendais pas à partager un jour avec tout un public !

Des performances Wahou !

J’avais déjà testé le XGIMI chez moi avec des films d’action : fluidité parfaite, aucun flou, aucun lag. Le processeur Cortex-A55 et le GPU Mali-G52 font le job. Même les scènes sombres passent avec un contraste idéal grâce au rapport dynamique de 1 000 000:1. C’est immersif, puissant, et ça ne chauffe presque pas. Côté performances brutes, le vidéoprojecteur envoie du lourd : avec ses 1 800 lumens ISO, il procure une image nette et lumineuse, même en pleine journée, ce qui est loin d’être le cas de tous ses concurrents. Il couvre 110 % du spectre BT.2020, ce qui signifie que les couleurs sont particulièrement fidèles et éclatantes, sans être saturées.

L’affichage 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) combiné à la technologie DLP permet une précision remarquable dans les détails. L’ensemble repose sur Android TV 11.0, qui garantit une navigation fluide et l’accès immédiat à Netflix, Prime Video, YouTube ou Disney+. Avec un stockage interne de 32 Go et 2 Go de RAM, le système est réactif, sans ralentissement. Clairement, ce XGIMI Horizon S Pro mérite bien son statut de haut de gamme.

Mon verdict après la projection du film témoignage

Ce projecteur, c’est plus qu’un outil : c’est un vecteur d’émotion. Sur un témoignage aussi poignant que celui de la Shoah, la qualité de l’image a ajouté une profondeur supplémentaire. On était là, avec eux, dans le noir, à écouter, ressentir, comprendre. Un silence de plomb dans la salle et un public au bord des larmes à la fin de la projection… Mission totalement accomplie quant au devoir de mémoire qui doit perdurer encore et toujours !

Points forts :

Image 4K à couper le souffle

Son Harman Kardon exceptionnel

Fluidité impeccable

Configuration simple et rapide

Points faibles :

La correction trapézoïdale à refaire à chaque allumage

Un seul port HDMI ARC

Poids un peu élevé pour du nomade, mais il n’est pas prévu à cet effet

Est-ce que je recommande le produit ?

Oui, les yeux fermés, il a d’ailleurs repris sa place dans la chambre, et il n’en bougera plus ! Si vous cherchez un vidéoprojecteur à la fois haut de gamme, simple à utiliser et redoutablement efficace, le XGIMI Horizon S Pro est fait pour vous. Il est actuellement vendu 1 390,14 €* sur Amazon et Boulanger, 1 399 €* chez Darty, la FNAC et XGIMI.com. Pour la qualité offerte, le prix est plus que justifié. Alors, et vous, vous laisseriez-vous tenter par un projecteur aussi complet pour votre prochain cinéma maison ou une projection publique ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement pour vos projections privées ou publiques ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

XGIMI Horizon S Pro, vidéoprojecteur 4K, Dolby Vision, 1800 Lumens ISO, 110% BT.2020, Rotation à 135°, Adaptation Intelligente de l'écran, 2 x Haut-Parleur Harman Kardon 12 W Dolby Vision certifié : Transformez votre salon en un véritable cinéma 4K et profitez d'une qualité d'image cinématographique exceptionnelle depuis le confort de votre maison. Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Résolution : 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD)

Technologie : DLP + Dual Light 2.0

Luminosité : 1 800 lumens ISO

Contraste dynamique : 1 000 000:1

Taille d’image : de 40″ à 200″

Processeur : Cortex-A55

GPU : Mali-G52

RAM / Stockage : 2 Go / 32 Go

Système : Android TV 11.0

Audio : 2 × 12 W Harman Kardon, Dolby Audio, DTS

Connectivité : HDMI, USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, DLNA

Niveau sonore : < 28 dB

Le contenu du colis

1 vidéoprojecteur Horizon S Pro

1 télécommande Bluetooth (avec piles AAA fournies)

1 prise secteur

1 manuel utilisateur

*Les prix ont été relevés le 5 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.

Vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro Design Prise en main et installation Qualité vidéo Qualité son Niveau sonore de fonctionnement Rapport qualité prix Un retour du public unanime Après un usage domestique convaincant, j’ai mis le vidéoprojecteur XGIMI Horizon S Pro à l’épreuve lors d’une projection publique émouvante. Installé en vingt minutes, il a livré une image 4K saisissante et un son exceptionnel. Un produit haut de gamme qui a impressionné élus et habitants… et confirmé tout le bien que je pensais déjà de lui. User Rating: 4.55 ( 1 votes)