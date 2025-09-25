Je teste le vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 et il a transformé mes soirées, à la maison comme en vacances

Quand on me parle de vidéoprojecteur portable, je pense tout de suite à une image terne et à un son faiblard qui oblige à sortir une enceinte externe. Mais, avec le XGIMI MoGo 4, vendu 599 €* sur Amazon, on change clairement de catégorie. Compact comme une grande tasse à café, doté de Google TV avec Netflix sous licence, d’un support rotatif à 360° et d’un son Harman Kardon intégré, il promet une vraie expérience cinéma partout. Petite précision importante : je n’ai pas acheté ce vidéoprojecteur. C’est la marque qui me l’a envoyé gratuitement afin que je puisse le tester et vous livrer mon avis en toute transparence. Et, cerise sur le gâteau, il est livré avec la PowerBase, qui double son autonomie pour atteindre cinq heures d’utilisation, parfait pour les longues soirées films ou une session binge-watching sans se soucier de la batterie. Bref, sur le papier, le MoGo 4 avait tout pour me séduire. Il restait à voir si, dans la pratique, il allait vraiment devenir mon compagnon idéal, pour la maison, je vous en avais déjà parlé dans cet article. Mais, qu’allait-il me réserver pour les vacances en mobil-home en vacances dans les Cévennes ? Voici mon retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, première surprise : le MoGo 4 est minuscule. Avec ses 9,6 × 9,6 × 20,7 cm, il se cale dans la main et inspire confiance grâce à sa coque robuste. Le design est sobre, moderne, avec une finition soignée qui donne une impression de produit haut de gamme.

Dans la boîte, tout est bien rangé : le vidéoprojecteur, la PowerBase, deux télécommandes (une classique infrarouge et un Bluetooth rétroéclairé), l’alimentation, un filtre magnétique « Sunset » et la notice. À ce moment précis, j’ai compris qu’on n’était pas dans la catégorie des gadgets, mais dans celle de vrais outils de projection.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis longtemps, je rêvais de remplacer ma TV par un projecteur, mais sans me lancer dans un home cinéma complexe. Ce que je cherchais ? Un appareil simple, portable, avec une bonne qualité d’image et de son. Le MoGo 4 semblait cocher toutes ces cases. Et surtout, je voulais essayer un produit capable de me suivre en vacances.

Dans les Cévennes, je savais que mes soirées pourraient se transformer en petites séances de cinéma improvisées et avec lui, nous pourrions suivre les Grands Prix de Formule 1, notre passion depuis des décennies ! Le MoGo 4, par sa taille compacte et son autonomie annoncée, était le candidat parfait. Rangé dans un coin du coffre, il ne prend pas de place, et c’est également une excellente nouvelle !

Branchement et installation

Côté installation, c’est du gâteau. On le pose sur une table, un meuble, voire directement au sol, et il est prêt à fonctionner, ou sur la PowerBase, si vous commandez la version avec cet accessoire. À la maison, j’ai commencé par projeter sur un mur crème : l’image était bien lisible, même sans toile dédiée. Seul bémol, j’ai trouvé la correction trapézoïdale un peu fastidieuse à régler la première fois, surtout quand on veut un alignement parfait. Mais, ensuite, tout roule : on connecte le Wi-Fi ou un boitier 4G, voire un partage de connexion avec son smartphone, on se connecte à son compte Google et Netflix, et hop, l’univers du streaming s’ouvre à nous. En vacances, je l’ai carrément branché sur un routeur 4G Netgear Nighthawk M6 Pro (je vous renvoie vers mon test ici) : la projection au plafond du mobil-home a été une révélation. Et, franchement, je n’en suis pas encore revenue… Nous avons regardé la série Surface, adaptée du roman d’Olivier Norek, si vous ne l’avez pas vue, c’est un vrai bijou.

Une image Full HD claire et lumineuse

Avec ses 450 lumens ISO et sa résolution 1080 p., le MoGo 4 délivre une image étonnamment claire pour un projecteur aussi compact. Dans ma chambre, même avec un mur crème et un spot lumineux au plafond, l’image restait nette et agréable à regarder. J’ai testé plusieurs séries et films : les couleurs sont équilibrées, les noirs pas trop délavés, et les détails restent précis même en agrandissant l’image à plus de deux mètres de diagonale. Pour un projecteur portable, c’est bluffant. Il vaut mieux, quand même, regarder le soir ou dans la pénombre, la lumière du jour rend l’image moins belle !

Projection à 360° et au plafond

Le support PowerBase rotatif est un vrai game changer. Pouvoir passer d’une projection murale à une projection plafond en quelques secondes, c’est magique. Allongé sur mon lit, j’ai enchaîné les épisodes de série sans me soucier de mon dos ni de trouver la bonne position. Et, même avec une surface imparfaite (le plafond du mobil-home avait un spot lumineux en plein milieu), la projection restait très agréable, sans gêne visuelle. C’est clairement la fonctionnalité qui m’a le plus marqué en vacances.

Le son Harman Kardon intégré

Là où beaucoup de vidéoprojecteurs pèchent, le MoGo 4 excelle : le son. Grâce à ses deux haut-parleurs de 6 W chacun signés Harman Kardon, il délivre un son ample, clair et puissant. Je n’ai jamais ressenti le besoin de brancher une enceinte externe.

Lors d’une projection du Ciné-Club de ma commune, j’ai projeté un film sur un grand mur blanc, et le son a largement suffi à remplir la salle. Pas de grésillement, pas de manque de basses : juste un rendu cinéma qui surprend pour un si petit appareil. Et, il en a apporté des questions, des spectateurs, ce « si petit appareil », croyez-moi !

Google TV et Netflix intégré

Avoir Google TV et Netflix sous licence officielle directement intégrés, c’est un confort énorme. Pas besoin de bidouiller ni de brancher une box externe : tout est là, prêt à l’emploi. J’ai pu installer MyCanal, YouTube, Prime Video, l’application France TV, et bien d’autres sans aucun souci. Bon, l’installation est un peu complexe, car sans votre compte Google, rien ne peut être téléchargé ! Une fois l’installation réalisée, l’interface est fluide, intuitive, et on oublie vite qu’on est sur un projecteur portable. Pour le coup, c’est presque comme avoir une Smart TV… sauf que je peux l’emporter partout. Un bon point aussi pour les grands prix, diffusés sur MyCanal : super fluide, et sans saccade : une vraie prouesse pour ce type d’événement, vraiment !

Mon verdict après plusieurs mois d’utilisation

Après un mois d’utilisation à la maison et deux semaines en vacances, je peux dire que le MoGo 4 a dépassé mes attentes. Il s’est fondu dans mon quotidien, que ce soit pour une soirée film improvisée, une projection plafond confortable ou un événement communal. Certes, il a ses petits défauts, mais l’expérience globale est tellement agréable que je ne pourrais plus m’en passer. Il a trouvé sa place dans la chambre, ce qui m’a permis de reléguer l’écran TV dans la chambre d’amis !

Les points forts

Image Full HD claire et lumineuse

Projection plafond grâce à la rotation 360°

Son Harman Kardon puissant

Autonomie jusqu’à 5 heures avec PowerBase

Google TV et Netflix intégrés

Ultra compact et facile à transporter, même mon mari n’a pas râlé lorsque je lui ai dit « je prends le vidéoprojecteur » pour les vacances !

Les points faibles

Correction trapézoïdale parfois fastidieuse

Pas de pied intégré, obligation de poser l’appareil

Prix élevé par rapport à certains concurrents

Franchement, ces défauts sont vite oubliés quand on profite d’une série, allongés dans son lit ou d’un film en plein air avec un son impeccable.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, mille fois oui ! Le XGIMI MoGo 4 est un condensé de technologie et de praticité. À 599 €*, ce n’est pas le projecteur le moins cher du marché, mais il justifie largement son tarif par ses performances et sa polyvalence. J’ai rarement eu entre les mains un produit aussi polyvalent et agréable à utiliser au quotidien. Que ce soit pour une projection intime au plafond ou pour animer un ciné-club, il a toujours répondu présent. Après avoir testé le XGIMI Elfin Flip, et la bête de course, le XGIMI Horizon Pro S, ce petit vidéoprojecteur est aussi puissant et performant que ses deux compères !

Le XGIMI MoGo 4 est bien plus qu’un gadget portable : c’est un vrai vidéoprojecteur pensé pour s’intégrer dans tous les usages. À la maison, en vacances, au camping ou même pour une projection publique, il s’adapte partout. Sa compacité, son autonomie et son rendu sonore en font un must-have pour les amateurs de cinéma sans contraintes. Pour un prix de 599 €* sur Amazon, je peux vous assurer qu’il a vraiment transformé ma façon de regarder films et séries. Et vous, seriez-vous tenté par un vidéoprojecteur portable capable de transformer un simple plafond en écran de cinéma XXL ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Marque : XGIMI

Résolution : 1920 × 1080 (Full HD)

Luminosité : 450 lumens ISO

Haut-parleurs : 2 × 6 W Harman Kardon

Système : Google TV avec Netflix sous licence

Connectivité : Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi

Dimensions : 9,6 × 9,6 × 20,7 cm

Autonomie : jusqu’à 5 heures avec PowerBase

Poids : environ 1 kg

Durée de vie lampe : 25 000 heures

Taille de projection : de 40 à 200 pouces

Le contenu du colis reçu

Le XGIMI MoGo 4

Le support PowerBase rotatif 360°

1 télécommande Bluetooth rétroéclairée

1 télécommande infrarouge (sur le projecteur directement)

2 piles AAA

1 alimentation secteur

1 filtre magnétique Sunset

1 manuel d’utilisation et la carte de garantie

XGIMI MoGo 4 Design Prise en main et installation Connectivité Qualité vidéo Qualité audio Niveau sonore de fonctionnement Rapport Qualité / Prix Compact, puissant, cinéma partout assuré. Le XGIMI MoGo 4, vendu 599 €, m'a bluffé par sa compacité et sa puissance. Avec son image Full HD lumineuse et son son Harman Kardon intégré, il n'a rien d'un gadget. Sa PowerBase rotative permet même de projeter confortablement au plafond, à la maison comme en vacances. Google TV et Netflix officiels intégrés ajoutent un confort d'usage rare. Malgré quelques défauts mineurs, ce vidéoprojecteur portable s'impose comme un compagnon cinéma incontournable.