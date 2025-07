Je teste les 2 onduleurs phares de chez Eaton, le Ellipse PRO 1600 FR et le 3S Mini

Vous avez déjà pesté contre une coupure de courant en pleine sauvegarde de fichiers importants ? Moi aussi ! Alors, quand l’occasion s’est présentée de tester deux onduleurs Eaton, j’ai sauté dessus. D’un côté, l’Eaton Ellipse PRO 1600 FR, un modèle robuste à 1000 W (environ 355 € en ligne), et de l’autre, le petit, mais prometteur Eaton 3S Mini (vendu autour de 50 € selon les sites), idéal pour les équipements légers. Deux profils très différents, mais une même mission : protéger mes appareils des caprices électriques. Voici mon retour d’expérience, après plusieurs semaines à vivre sous leur protection.

Mes premières impressions au déballage

Premier carton, premier effet : l’Eaton Ellipse PRO en impose. Avec son design extra plat, il dégage une vraie impression de sérieux et de robustesse. L’appareil est bien calé dans son emballage, accompagné d’un câble USB et d’une documentation claire. À côté, l’Eaton 3S Mini joue la carte de la discrétion. Compact, léger (seulement 370 g), il tient dans la main. Ses quatre adaptateurs Barrel (pour différents appareils) sont fournis dans un sachet séparé. Franchement, je m’attendais presque à recevoir un chargeur de smartphone, tant il est petit !

Branchement et installation : une simplicité presque déconcertante

Pour l’Ellipse PRO, l’installation est rapide : je branche les périphériques dans les prises (huit au total, dont quatre avec protection EcoControl), je connecte l’USB à mon PC pour surveiller les données, et c’est prêt ! L’écran LCD s’allume immédiatement, affichant le statut de charge et les tensions. Le 3S Mini est encore plus simple : une prise secteur, un adaptateur Barrel branché à mon routeur 4G, et voilà ! Pas de bouton compliqué, il se fait oublier… jusqu’à la prochaine coupure.

L’onduleur Eaton Ellipse PRO : la force tranquille

Cet onduleur m’a bluffé par son sérieux. Sa technologie Line-Interactive ajuste la tension sans basculer systématiquement sur batterie, parfait pour les petites fluctuations. Cela évite d’user inutilement la batterie, ce qui prolonge nettement sa durée de vie. C’est un véritable allié pour ceux qui cherchent une protection fiable sans intervention permanente.

L’écran LCD, le copilote indispensable

Je ne vous cache pas que j’ai rapidement pris goût à consulter l’écran LCD. Il m’indique en temps réel la charge, la tension d’entrée, l’autonomie restante… Un matin, il m’a même signalé une tension légèrement basse. Résultat ? J’ai pu anticiper un souci électrique dans mon tableau. Un vrai copilote ! Cet écran devient vite un réflexe au quotidien, un peu comme vérifier sa jauge d’essence avant de prendre la route. Vraiment, il apporte une réelle tranquillité d’esprit.

La fonction EcoControl, pour économiser sans y penser

L’une des surprises les plus pratiques, c’est ce fameux mode EcoControl. Ainsi, j’ai branché mon écran et mon imprimante sur les prises EcoControl : dès que j’éteins mon PC, hop, ils s’éteignent aussi automatiquement. Résultat, j’économise un peu sur ma consommation électrique, sans effort. C’est aussi un bon moyen d’éviter de laisser inutilement tourner certains appareils qui continuent de consommer, même en veille. Un petit geste pour la planète… et pour le portefeuille !

Une protection ultra-efficace contre les surtensions

C’est un point que je prends très au sérieux : l’Ellipse PRO est certifié contre les surtensions (norme IEC 61643-1). Lors d’un orage récent, il a absorbé une surtension sans broncher, pendant que mes voisins perdaient leur box Internet. On ne réalise souvent l’utilité d’un onduleur qu’une fois qu’il a évité une catastrophe. Là, clairement, il m’a évité bien des tracas et des frais de remplacement.

Eaton 3S Mini : la solution miniature pour appareils essentiels

Ne vous fiez pas à son gabarit, ce petit onduleur sait se rendre indispensable, surtout dans un environnement connecté. Il prouve qu’on peut être compact et efficace à la fois, sans pour autant sacrifier la performance. Idéal pour les petits espaces ou les équipements ponctuels.

Des tensions multiples pour s’adapter à tout

Grâce à ses quatre adaptateurs, il s’adapte à plusieurs tensions (9 V, 12 V, 15 V ou 19 V). J’ai pu l’utiliser sur ma passerelle domotique et mon mini-PC sans problème. Il suffit de choisir le bon adaptateur (et le voltage), et il prend le relais en cas de coupure. Ce système modulable évite d’avoir à multiplier les onduleurs pour différents équipements, un vrai gain de place et de simplicité.

Une autonomie suffisante pour l’essentiel

Certes, ce n’est pas un marathonien de l’autonomie, mais il assure de 15 à 60 minutes selon la charge. Pour mon routeur, il a tenu un peu plus de 45 minutes lors d’un test volontairement simulé. De quoi continuer à travailler sans stress le temps que le courant revienne. C’est la durée idéale pour assurer la transition, surtout en télétravail, où quelques minutes de connexion peuvent tout changer.

Format compact et installation nomade

Le plus grand atout du 3S Mini ? Son encombrement minimal. Je l’ai même glissé dans mon sac de transport pour un déplacement pro, afin de sécuriser mes appareils et mon point d’accès Wi-Fi. Discret et malin. On l’oublie presque une fois installé, et c’est justement ce qui fait sa force : une protection sans contrainte, toujours prête à entrer en scène.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux l’affirmer sans détour : ces deux onduleurs ont parfaitement rempli leur rôle, chacun dans sa catégorie. L’Eaton Ellipse PRO s’est montré redoutablement efficace pour sécuriser mon poste de travail principal, tout en proposant un vrai confort au quotidien avec son écran LCD et sa fonction EcoControl. De son côté, l’Eaton 3S Mini m’a surpris par sa compacité et sa simplicité d’utilisation. Il assure l’essentiel pour les petits équipements comme ma box Internet ou mon mini-PC. Ensemble, ils forment un duo complémentaire, rassurant et franchement indispensable, surtout si vous êtes souvent en télétravail comme moi !

Les points forts

Ellipse PRO : robustesse, écran LCD ultra-pratique, protection avancée contre les surtensions, mode EcoControl économique.

3S Mini : ultra-compact, facile à installer, parfait pour la box Internet ou les petits équipements.

Les points faibles

Ellipse PRO : relativement lourd et encombrant (à éviter si vous manquez de place).

3S Mini : autonomie limitée pour les appareils plus énergivores, et prises propriétaires (barrel uniquement).

Est-ce que je recommande les produits testés ?

Sans hésitation, oui, mais à condition de bien cibler ses besoins. Si vous souhaitez protéger un poste de travail complet, l’Ellipse PRO est idéal. Pour sécuriser un routeur, un mini-PC ou un équipement mobile, le 3S Mini remplit parfaitement sa mission. Je vous rappelle que l’onduleur Eaton Ellipse PRO 1600 FR est disponible à 355,93 € sur Amazon. Quant au Eaton 3S Mini, il est actuellement proposé à seulement 50,02 € sur Amazon également. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques de l’onduleur Eaton Ellipse PRO

Puissance : 1600 VA / 1000 W

Topologie : Line-Interactive

Technologie batterie : plomb-acide

Affichage : écran LCD

Prises : 8 prises (4 avec EcoControl)

Ports : USB

Protection surtension : oui (IEC 61643-1)

Les caractéristiques techniques de l’onduleur Eaton 3S Mini

Puissance : 36 W

Type de batterie : Lithium-ion

Sortie : 4 adaptateurs Barrel (9 V, 12 V, 15 V, 19 V)

Poids : 0,37 kg

Dimensions : 136 × 95 × 30 mm

Certifications : CE, IEC/EN 62040-2, IEC 62477-1, IEC 62040-5-3

Le contenu du colis reçu pour le Eaton Ellipse PRO

L’onduleur Ellipse PRO

Câble USB

Guide d’installation rapide

Documentation

Le contenu du colis reçu pour le Eaton 3S Mini

L’onduleur Eaton 3S Mini

4 adaptateurs Barrel

Manuel d’utilisation rapide

En somme, ces deux onduleurs Eaton ne jouent pas dans la même cour, mais chacun apporte une solution adaptée. Et vous, êtes-vous déjà équipé d’un onduleur à la maison ou au bureau ? Sinon, lequel de ces deux modèles correspondrait le mieux à vos besoins actuels ?

