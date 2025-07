Je teste les capuches de protection (toutes saisons) Overcap d’Oxaz

Vous avez forcément, un jour, vu le sketch de Dany Boon, sur la capuche d’un certain coupe-vent mythique ! Hilarant parce que tellement vrai ! La capuche, c’est tout un art, qu’elle seule maîtrise ! Je marche beaucoup avec mon chien dans la campagne, et sous la pluie, c’est loin d’être agréable, comme lorsqu’il fait très chaud d’ailleurs. Alors, quand la marque Overcap m’a proposé de tester deux de ces modèles, j’ai immédiatement accepté pour voir si les promenades seraient plus agréables. Proposée à 119 € sur le site officiel, elle promettait de réconcilier confort, protection et liberté de mouvement. Spoiler : elle a largement tenu ses promesses et j’ai très vite compris pourquoi elle avait été médaillée au Concours Lépine et validée par une Médaille du ministère des Armées. Voici mon retour d’expérience sur plusieurs semaines, sous la pluie, le vent et le soleil.

Mes premières impressions au déballage

Le packaging est sobre, mais efficace. Je découvre deux capuches : une blanche et une camouflage. Le matériau m’intrigue d’emblée : léger, mais robuste. Les armatures semi-rigides sont fines et semblent incassables. Tout est bien pensé, je sens immédiatement que ce n’est pas un gadget. Et, en main, c’est étonnamment léger. Mon premier test aura lieu sous la pluie, bien entendu.

Comment enfile-t-on la capuche Overcap ?

L’installation est déconcertante de simplicité. Il suffit d’attacher la capuche aux bretelles de votre sac à dos grâce aux sangles prévues à cet effet. Et, si vous n’avez pas de sac ? Pas de panique : un harnais spécial est prévu, facile à enfiler. Une fois fixée, Overcap ne touche pas votre tête : elle flotte au-dessus, laissant l’air circuler. C’est un vrai plaisir de garder la tête au sec sans être oppressé.

Une protection efficace contre la pluie

Première pluie battante, première sortie. Et, là, j’ai eu la révélation. L’eau glisse littéralement sur le tissu technique, sans jamais me toucher. Ma tête reste parfaitement au sec. Mieux encore : les lunettes, souvent malmenées par les gouttes, sont protégées par la casquette escamotable. En un clic, elle se déploie pour ajouter une protection supplémentaire.

Je suis bluffé. Même après une heure sous une pluie dense, aucune infiltration, pas une goutte dans le cou. L’effet perlant du tissu est impressionnant et ne faiblit pas avec le temps. J’ai pu continuer ma promenade sans devoir sortir un parapluie. Et, surtout, fini les capuches trempées qui collent au front et ruinent la coiffure.

Une vraie résistance au vent

Vent de côté, rafales de face, j’ai testé Overcap dans des conditions dantesques sur la côte normande. Et, à ma grande surprise, elle ne bouge pas. Les armatures semi-rigides tiennent bon, même avec des bourrasques à 70 km/h. Le tissu ne claque pas, ne fait pas de bruit contre mes oreilles. Je continue d’entendre parfaitement ce qui m’entoure. Un vrai confort, rare pour une capuche.

De plus, j’ai même tenté une petite course sur sentier battu, afin de pousser le test. Résultat : elle reste bien en place, sans gêner mes mouvements. Pas de battement désagréable, ni de sensation d’étouffement. Le maintien latéral est excellent, ce qui est rare pour une capuche aussi légère. Ainsi, en bonus, elle conserve sa forme sans jamais s’affaisser sur les yeux.

La vision latérale conservée

L’un des plus gros défauts des capuches traditionnelles, c’est la perte du champ de vision. Avec Overcap, ce n’est plus un souci. Les filets latéraux permettent une vision presque panoramique. En randonnée, je peux regarder les paysages, ou voir un vélo arriver sans avoir à tourner toute la tête. Sécurité et confort visuel sont au rendez-vous. Même en ville, c’est un vrai plus : je garde un œil sur les voitures, les passants et les panneaux sans effort. C’est également très rassurant pour le vélo ou la trottinette. Les filets ne gênent pas la lumière, et je garde une visibilité parfaite à toute heure.

De nombreux accessoires malins et adaptés

Oxaz propose divers accessoires dont la cape de pluie pour sac à dos : elle évite à l’eau de s’infiltrer entre le dos et le sac. Ensuite, le protège-nuque, idéal en plein soleil ou par pluie battante. Et la moustiquaire ? Redoutable en forêt, elle protège le visage et se fixe rapidement. Overcap devient ainsi une véritable armure météo. L’ajustement des accessoires promet d’être intuitif, même avec des gants. Un système de boutons-pression renforce le tout même par vent fort. Il existe par ailleurs une cape de pluie pour couvrir tout type de sac de 15 à 45 litres. Bref, c’est pensé pour l’aventure, la vraie (je n’ai testé aucun des accessoires ci-dessus).

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après des semaines sous la pluie, le soleil et quelques bourrasques dantesques, je peux l’affirmer : Overcap est une réussite. Elle a totalement remplacé mes casquettes, capuches et parapluies. Ainsi, à chaque sortie, je suis ravi de ne plus avoir à choisir entre confort et protection. Elle est toujours dans mon sac à dos, prête à servir en un instant. L’entretien est facile : un coup d’éponge suffit pour la nettoyer. Le tissu ne se détend pas, les armatures tiennent leur promesse de solidité. Même repliée, elle ne prend pas de place et rentre dans une petite housse dédiée.

Points forts :

Légèreté et confort

Vraie protection 4 saisons

Vision latérale conservée

Accessoires malins et efficaces

Résistance au vent jusqu’à 80 km/h

Points faibles :

Prise en main nécessite un petit temps d’adaptation

Certains accessoires doivent être achetés séparément

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Que vous soyez randonneur, cycliste, festivalier ou simple promeneur du dimanche, Overcap change la donne. Pour 119 € seulement, c’est un investissement utile, durable, et surtout confortable. En plus, c’est un produit français primé au Concours Lépine. Chapeau bas ! Et vous, prêts à abandonner votre vieille capuche pour une Overcap tout-terrain ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Imperméabilité : 3 000 mm

Poids : 470 g

Tissu technique : imperméable, anti-UV, ripstop (anti-déchirure)

Ventilation : optimisée grâce aux armatures éloignant le tissu de la tête

Résistance au vent : jusqu’à 80 km/h

Silencieuse

Vision latérale optimisée

Le contenu du colis reçu

1 capuche Overcap blanche

1 capuche Overcap camouflée

2 systèmes de fixation pour sac à dos

1 protège-nuque amovible

1 moustiquaire amovible

1 cape de pluie pour sac à dos

1 harnais autonome

1 housse de rangement