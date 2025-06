Je teste les écouteurs sans fil et à conduction ouverte OpenRock S2

Trouver des écouteurs à la fois confortables, puissants, discrets, et surtout adaptés au sport, c’est un peu mon Graal perso. Lorsque la marque OpenRock m’a proposé de tester, leur dernier modèle (après le test des OpenRock X), j’ai donc sauté sur l’occasion de recevoir les OpenRock S2. Ces écouteurs sans fil à conduction ouverte promettent 32 heures d’autonomie, un maintien sans faille et un son boosté aux basses, le tout sans jamais obstruer le conduit auditif ni couper du monde extérieur. Et, pour une fois, la promesse n’est pas juste marketing : ils tiennent la route, même dans les conditions les plus agitées et les environnements bruyants. Voici mon test complet, après plusieurs semaines sur les oreilles et sous la pluie ! Découverte.

Mes premières impressions au déballage

À peine le colis ouvert, je découvre un petit boîtier de charge au format galet pailleté, agréable au toucher, avec une texture mouchetée et un design assez élégant. Rien de bling-bling, mais un vrai effort esthétique. Les écouteurs, eux, sont minuscules : 7 g chacun, à peine plus lourds qu’une noisette. La structure en silicone est souple, les crochets sont fins, et l’ensemble respire la solidité. On sent que NonaByte/OpenRock a bien travaillé son sujet côté confort et finitions. Passons à l’épreuve suivante !

Branchement et installation

Bonne nouvelle : tout est prêt dès l’ouverture du boîtier. Une lumière bleue s’allume, mon smartphone détecte les OpenRock S2 instantanément grâce au Bluetooth 6.0, et c’est parti. Aucun logiciel n’est obligatoire, mais j’ai quand même téléchargé l’application OpenRock (disponible sur iOS et Android) pour activer quelques fonctions bonus (comme les effets sonores ou le contrôle photo à distance). En cinq minutes, j’étais prêt à courir avec et, à savoir ce qu’ils avaient vraiment dans le ventre !

Confort longue durée et maintien en mouvement

C’est clairement ce qui m’a bluffé en premier. J’ai une oreille droite un peu capricieuse, qui fait souvent glisser les écouteurs. Ici, rien ne bouge, même quand je secoue la tête ou que je pars courir. Le design ergonomique en « triangle » (pavillon, crochet, oreille) fonctionne parfaitement. Même après deux heures de jardinage ou une grosse séance de vélo, je n’avais aucune gêne. Ils sont là sans être là. Franchement, chapeau. Même avec mes lunettes de soleil ou un bonnet, aucun frottement désagréable. Et, la légèreté des 7 g par écouteur fait une vraie différence au quotidien : on oublie qu’on les porte, même pendant de longues réunions ou trajets en train.

Résistance à la sueur et à la pluie

Je les ai portés sous une bonne averse en mai, durant une balade avec Athéna, mon braque australien. Verdict : aucun bug, aucun faux contact, aucun son étouffé. L’IPX5 fait bien le boulot. En bonus, les commandes physiques sont situées sous le crochet, donc à l’abri de l’humidité et des faux gestes. Et, surtout : pas besoin d’appuyer fort pour changer de piste. Même après une séance de sport bien transpirante, les écouteurs n’ont jamais glissé ni posé un problème. Et, contrairement à mes anciens modèles à pavillon fermé, je n’ai pas cette sensation d’oreilles « bouchées » en fin de session.

Son immersif et basses au rendez-vous

Je craignais le manque de puissance avec ce genre d’écouteurs ouverts. Eh bien non. Grâce à leur techno BassDirect™, les OpenRock S2 envoient des basses nettes et puissantes directement dans le canal auditif. J’ai testé sur Believer d’Imagine Dragons et quelques musiques électro : le son est clair, sans distorsion, même à volume élevé. On distingue bien les instruments, les voix, et sans aucune sensation d’étouffement. Le rendu sonore est équilibré, même en environnement bruyant comme une rue passante ou une salle de sport. Et, si on veut personnaliser l’écoute, les trois modes audio disponibles dans l’appli (Boom, Rock, Relax) permettent d’adapter le son à son humeur du jour.

Télécommande photo et fonctions intelligentes

J’ai découvert un petit bonus rigolo : un appui sur le bouton permet de déclencher la photo ou la vidéo à distance. Pratique quand on fait une randonnée en couple et qu’on veut immortaliser l’instant sans jongler avec le smartphone. J’ai aussi apprécié les rappels de volume trop fort via l’application, et la possibilité de personnaliser le son (mode Rock, Relax, ou Boom). Clairement, OpenRock a pensé à tout. Le contrôle photo fonctionne avec la plupart des applis natives, sans configuration compliquée. Et, la fonction « Trop longtemps dans les oreilles ? » m’a bien fait sourire : on reçoit une alerte après plusieurs heures, pour penser à faire une pause. Quant aux appels téléphoniques, mes interlocuteurs entendaient uniquement ma voix, le son parasite est parfaitement filtré.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je dois dire que les OpenRock S2 ont largement dépassé mes attentes. Que ce soit en pleine séance de sport, en balade avec mon chien ou simplement pour téléphoner, ils se sont montrés fiables, confortables et endurants. Le maintien est impeccable, le son est riche, et l’autonomie tient vraiment la route. Je les ai oubliés sur mes oreilles plus d’une fois, c’est dire ! Même après des heures d’écoute, aucune gêne ni fatigue auditive. Pour moins de 100 €, c’est un rapport qualité/prix bluffant, surtout pour un usage actif et quotidien.

Les points forts

Confort exceptionnel : on les oublie complètement, même lunettes sur le nez.

Son précis et dynamique, même en extérieur.

Autonomie réelle : 8 h d’écoute + 3 recharges dans le boîtier = environ 32 h, promesses tenues.

Zéro gêne auditive : pas de pression dans l’oreille. On reste ainsi à l’écoute de l’environnement (utile pour courir ou promener les chiens).

Application bien pensée, sans fioritures inutiles.

Les points faibles

Pas de réduction active de bruit, mais ce n’est pas le but de ce type d’écouteurs.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Les OpenRock S2 sont une excellente surprise. Je les recommande à tous ceux qui bougent, transpirent, marchent ou travaillent en extérieur. Ils combinent qualité sonore, confort, autonomie et résistance. Si vous cherchez des écouteurs pour le sport ou les balades, c’est un très bon choix à seulement 89,99 € sur le site officiel. Cerise sur le gâteau, OpenRock propose 25 % de réduction pour son lancement (du 20 au 30 juin), soit 67,99 €.

Et si vous ajoutez le code promotionnel NeoZone5, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5 %. Et, c’est tout. Pas besoin d’embouts : le système est universel. Et vous, vous seriez prêt à troquer vos écouteurs classiques contre les OpenRock S2 pour retrouver le plaisir d’un son ouvert, puissant et confortable, même en pleine activité ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Poids : 7 g par écouteur, 58 g avec boîtier

Autonomie : 8 h + 24 h via boîtier (32 h en tout)

Haut-parleur : 12 mm, basse optimisée

Bluetooth 6.0, portée >10 mètres

Certification Hi-Res + codec LDAC, AAC, SBC

Étanchéité : IPX5

4 micros avec réduction AI du bruit

Modes audio personnalisables (Rock, Relax, Boom)

Application dédiée (iOS/Android)

Le contenu du colis reçu

1 paire d’écouteurs OpenRock S2 (gauche et droite)

1 boîtier de charge au design galet moucheté

1 câble USB-C pour la recharge

1 petit manuel multilingue (dont français)