Je teste les nouveaux FineTrack Smart Finder de UGREEN, des traceurs d’objets ultra discrets

Où sont mes clés ? Et, mon portefeuille, j'en ai fait quoi ? Ces questions, je me les pose ou les pose à mes proches tous les jours ou presque ! Je ne perds rien, mais j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose ! Tête-en-l'air ? Oui, assurément ! Alors, lorsque la marque UGREEN m'a proposé de tester deux traceurs intelligents pour ne plus jamais perdre mes affaires, comment refuser ? Voilà la promesse de UGREEN avec ses deux modèles de FineTrack Smart Finder.

J'ai testé les deux et je n'ai pas été déçu du voyage. Si, vous aussi, vous êtes sans cesse à la recherche de vos affaires, voici mon avis, en toute objectivité. Je peux vous dire que j'ai retrouvé un peu de sérénité grâce à eux. C'est parti pour le retour d'expérience de ces deux produits qui ne paient pas de mine, mais qui me sont finalement très utiles !

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder : l’ultra-plat discret

Pour commencer, voici mes premières impressions, lorsque j’ai déballé mon colis. Le packaging est sobre, efficace. En main, la première réaction, c’est : « Waouh, c’est vraiment fin ! » Avec ses 1,7 mm d’épaisseur, on dirait une carte bancaire, mais connectée. Elle glisse à merveille dans un portefeuille, et je la trouve même plus discrète qu’un AirTag.

Branchement et installation

Alors, il suffit d’ouvrir l’application « Localiser » de mon iPhone, d’ajouter un nouvel objet et de choisir une icône… Et, en 15 secondes, le Slim Smart Finder est lié. Rien à télécharger. Aucun bouton. Ainsi, on est sur du plug & play version Apple. Petit plus : il est totalement compatible avec Siri.

Fonctionnalité 1 : localiser à courte distance

J’ai testé dans mon salon : je cache mon portefeuille. En demandant à Siri « Où est mon portefeuille ? », le Slim Smart Finder émet un bip fort (environ 80 dB). En quelques secondes, je retrouve mon porte-cartes planqué entre deux coussins. Pratique et rassurant.

Fonctionnalité 2 : alerte de perte et suivi à distance

En partant de chez moi sans mon portefeuille, j’ai reçu une alerte sur mon téléphone : « Objet oublié : portefeuille ». Et là, j’ai accès à la dernière position connue. Merci le réseau Find My ! Idéal pour les têtes en l’air comme moi. Cela fonctionne aussi avec n’importe quel document. Par exemple, je pars toujours avec un bloc-notes lors de mes réunions extérieures. Je glisse le tracker dans ma pochette, et lorsque je pars, il m’indique « cahier oublié », cela m’a évité quelques allers-retours et des retards !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Ce Slim Smart Finder a vite trouvé sa place dans mon quotidien. Discret, ultra-fin, efficace… je le préfère largement à l’AirTag. Et, la recharge USB-C, c’est un vrai plus. Franchement, il m’a déjà évité deux oublis et un stress inutile. Adopté !

Les points forts :

Ultra fin, se glisse partout.

Bip puissant, localisation efficace.

Aucune appli tierce à installer.

Rechargeable, étanche IP68.

Les points faibles :

Exclusivement compatible Apple.

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, surtout si vous êtes dans l’écosystème Apple. C’est l’accessoire parfait pour ceux qui veulent un tracker discret et fiable pour leur portefeuille ou leur passeport.

UGREEN FineTrack Smart Finder (rond, pile remplaçable)

Lorsque j’ai déballé ce second produit, la même impression s’en est dégagée que pour le premier. J’ai trouvé deux traceurs dans une ravissante boîte compacte, accompagnés de petits accessoires de fixation. Ils font immédiatement penser aux AirTags, mais avec une texture matte et un bouton plus visible. Solides et légers.

Branchement et installation

Comme le Slim, l’intégration à l’application « Localiser » est instantanée. On peut même renommer chaque tracker et ajouter une icône (clés, sac, vélo…). En quelques minutes, tout est configuré.

Fonctionnalité 1 : pile remplaçable et autonomie 2 ans

Gros avantage par rapport au Slim : ici, on peut changer la pile (CR2032). Et, avec une autonomie annoncée de 24 mois, on est tranquilles un moment. Petit détail bien pensé : l’accès à la pile est protégé pour éviter que des enfants l’ouvrent.

Fonctionnalité 2 : un bip sonore très efficace

Testé sur mes clés de voiture (que je perds aussi un jour sur deux) : le Smart Finder émet un bip de 80 dB qui perce même le bruit ambiant dans mon garage. Et, si je les oublie à l’extérieur ou sur le contact (oui cela m’arrive souvent aussi), j’ai la notification « Objet oublié » avec le dernier point GPS.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Solide, simple et redoutablement efficace, ce FineTrack m’a déjà sauvé la mise plus d’une fois. Le combo autonomie longue + alerte de perte en fait un allié au quotidien.

Les points forts :

Compatibilité Find My Apple

Bip puissant

Pile remplaçable

Autonomie 2 ans

Les points faibles :

Pas Android

Format un peu plus encombrant qu’un AirTag

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, et même encore plus que le Slim si vous souhaitez une solution plus durable et réutilisable. Idéal pour les clés, les sacs ou les vélos.

Pourquoi préférer les Smart Finders UGREEN aux autres modèles ?

En comparant le FineTrack Smart Finder aux AirTags ou aux traceurs d’entrée de gamme, plusieurs atouts sautent aux yeux. D’abord, le bip sonore de 80 dB : bien plus audible que celui de l’AirTag (60–70 dB) ou des traceurs classiques souvent timides. Ensuite, l’autonomie de 2 ans avec une pile remplaçable, là où d’autres peinent à dépasser 12 mois. Autre détail qui compte : les alertes intelligentes d’objets oubliés, parfois absentes sur les traceurs à bas prix. Et, enfin, petit luxe pratique, les accessoires sont inclus avec les UGREEN, quand Apple ou d’autres vous les facturent à part.

Smart Finder, Bluetooth ou GPS : lequel choisir ?

Un Smart Finder comme le FineTrack est l’équilibre idéal : il utilise le réseau « Localiser » d’Apple, donc pas besoin d’abonnement ou de SIM. Le traceur GPS reste plus adapté aux trajets longue distance, mais il faut payer un abonnement. Quant aux traceurs Bluetooth classiques, ils sont limités à une trentaine de mètres et bien moins précis.

Deux Trackers intelligent, deux usages très différents

Le tracker intelligent se fait vite oublier, mais vous sauve la mise le jour où vous égarez votre sac ou vos papiers. Deux outils très utiles, mais pour des missions bien distinctes ! En réalité, ces deux produits sont complémentaires : le Slim pour le portefeuille, le Smart Finder pour les objets à attacher. Si vous êtes dans l’écosystème Apple, vous pouvez foncer sans hésiter. Je vous rappelle leurs tarifs : le FineTrack Slim, au format carte ultra-plate, est vendu 21,65 €* au lieu de 29,99 € sur le site officiel et 20,56 €* sur Amazon. Le FineTrack Smart Finder est disponible en lot de deux à 29,98 €* sur le site UGREEN et 12,85 €* l’unité sur Amazon. Et vous, vous avez déjà testé un tracker pour vos objets du quotidien ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques du UGREEN FineTrack Slim Smart Finder

Épaisseur : 1,7 mm

Batterie : lithium rechargeable (12 mois d’autonomie)

Compatibilité : iOS uniquement

Haut-parleur : 75-80 dB

Étanchéité : IP68

Contenu du colis

1 carte Smart Finder

1 câble de charge USB-A

1 notice rapide

Caractéristiques techniques du UGREEN FineTrack Smart Finder

Batterie : CR2032 remplaçable

Autonomie : 24 mois

Bip : 80 dB

Compatibilité : iOS, iPadOS, macOS

Partage : jusqu’à 5 utilisateurs

Contenu du colis (x2)

2 traceurs Smart Finder

2 autocollants de fixation

2 cordons d’attache

1 notice commune