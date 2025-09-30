Je teste (l’excellente) trottinette électrique urbaine Segway Ninebot E3 E

Sur NeozOne, nous réalisons chaque année, de nombreux tests de produits confiés par les marques. Nos tests restent toujours objectifs et les opérations se déroulent en conditions réelles, et j’avoue que j’adore ça ! Ainsi, j’ai déjà eu l’occasion de tester deux produits de la marque Segway : la trottinette Ninebot E2 Plus II, parfaite pour les déplacements urbains, et le robot tondeuse Navimow X330E capable de gérer jusqu’à 3 000 m² sans fil périphérique.

Autant dire que je fais désormais confiance à cette marque les yeux fermés. Quand on m’a proposé de tester la Ninebot Segway E3 E, vendue 399 €* sur le site officiel et 379,99 €* chez Boulanger, je n’ai pas hésité une seule seconde. Autonomie annoncée de 45 km, moteur de 800 W, double suspension… Elle coche pas mal de cases. Mais, sur le terrain, est-elle vraiment à la hauteur ? Voici mon test après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, j’ai tout de suite eu cette impression de qualité. La finition est impeccable, le cadre en alliage de magnésium inspire confiance et le montage est quasiment inexistant : on visse le guidon, on branche la trottinette, et c’est parti. Ce qui m’a frappé en premier, c’est la robustesse du châssis et les suspensions apparentes à bras oscillants. Une trottinette qui semble faite pour durer.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je cherchais une trottinette urbaine qui ne soit pas un simple jouet électrique, mais un vrai moyen de transport quotidien, pour un budget raisonnable. On est très loin des trottinettes hors de prix, qui, finalement, proposent quasiment les mêmes performances. Celle-ci paraissait répondre à mes attentes en termes de prix, de poids, et de fonctionnalités plutôt basiques.

En effet, la trottinette électrique E3 E promettait une autonomie confortable, une double suspension, une compatibilité Apple Find My et un moteur capable de grimper les côtes à 18 %. Et, pour un prix abordable, je trouvais cela intéressant. J’avais besoin d’un modèle fiable, discret et confortable pour les trajets maison-travail et quelques balades en ville.

Branchement et installation

Côté installation, rien de sorcier. Le manuel est clair, tout est bien emballé et le branchement du chargeur est sécurisé. Cependant, j’ai suivi le conseil de gonfler les pneus dès le début, ce qui est essentiel pour préserver l’autonomie. Une fois l’appli Segway installée, l’appairage Bluetooth s’est fait en quelques secondes. Mention spéciale pour la possibilité d’activer Apple Find My directement depuis l’appli, un vrai plus côté sécurité.

L’autonomie dans la vraie vie

Segway annonce jusqu’à 45 km d’autonomie en usage modéré à 15 km/h. En réalité, j’ai parcouru de 23 à 27 km par charge, en mode sport et à 25 km/h. Pas mal du tout ! J’ai roulé sur du plat, mais aussi affronté quelques côtes, et elle a bien tenu la route. Je suis même parti faire une petite virée dans la campagne mâconnaise, sur des routes vallonnées et parfois bien abîmées. Résultat : même en conditions mixtes, l’autonomie reste fiable et je n’ai jamais eu l’angoisse de tomber en panne sèche.

Le confort sur route et trottoirs

C’est là que la double suspension à bras oscillants fait toute la différence. Entre les pavés, les dos d’âne et les pistes cyclables mal entretenues, j’ai souvent souffert avec d’autres trottinettes. Pas ici. Les amortisseurs à élastomère absorbent très bien les chocs et rendent la conduite souple et fluide. Même à 25 km/h, j’ai toujours eu une bonne tenue de route et peu de vibrations dans les bras. Je l’ai emmenée sur les quais de Lyon, où les surfaces varient beaucoup entre béton, pavés et gravillons : elle s’en est sortie avec les honneurs. Même sur les joints de dilatation des ponts, pas de rebond brutal ni perte de contrôle.

L’écran XXL et les commandes

Le grand écran trois pouces est lisible même en plein soleil. Il affiche la vitesse, le mode, la batterie restante : tout est clair et sans fioritures. Les boutons tombent bien sous les doigts. Même avec les secousses d’un trajet sur route pavée à Mâcon, l’écran reste stable et parfaitement visible. Et, côté ergonomie, je n’ai jamais eu à chercher les commandes : tout est intuitif, même en roulant avec des gants fins.

Le pliage rapide et la portabilité

Le système de pliage rapide est efficace : une simple pression et elle se replie en moins de trois secondes (à voir dans la vidéo en fin d’article). Avec ses 17,5 kg, elle n’est pas ultralégère, mais je peux la soulever pour monter une volée de marches ou la ranger dans le coffre de la voiture sans trop galérer. Le verrouillage en position pliée est solide, elle ne bouge pas d’un poil. J’ai pu la caser sans souci dans le van aménagé que j’avais loué pour partir en vacances. Elle a même trouvé sa place entre deux sacs à dos. En ville, dans les ascenseurs ou les couloirs étroits, elle reste maniable une fois pliée.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Au bout de quelques semaines, la Ninebot E3 E a clairement trouvé sa place dans mon quotidien. Elle est devenue mon alliée du matin, m’évitant les embouteillages ou les métros bondés. Ainsi, j’aime sa fiabilité, son autonomie réelle, et surtout son confort de conduite. Alors, elle n’est pas parfaite, mais elle fait largement mieux que la plupart des modèles à moins de 400 € sur le site officiel et 379,99 €* chez Boulanger.

Les points forts :

Très bon confort grâce à la double suspension à élastomère

Autonomie correcte en usage urbain réel

Écran large et très lisible

Clignotants intégrés + feu stop + phare puissant

Système Apple Find My + Bluetooth

Rapport qualité/prix imbattable

Les points faibles :

Batterie non amovible

Franchement, à ce tarif, on chipote un peu. Les quelques défauts sont largement compensés par ses atouts en usage réel.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Pour une utilisation urbaine et quotidienne, c’est une excellente trottinette. Fiable, confortable, bien pensée et abordable. Certes, l’absence de régulateur de vitesse peut gêner ceux qui roulent longtemps à allure constante, et la batterie non amovible limite un peu la flexibilité pour ceux qui ne peuvent pas charger près d’une prise. Mais, dans cette gamme de prix, ces défauts restent très secondaires.

Pour conclure, si vous cherchez une trottinette électrique performante à prix abordable, la Ninebot Segway E3 E est un très bon choix. Elle est disponible à 399 €* sur le site officiel ou à 379,99 €* chez Boulanger. Alors, vous aussi, vous envisagez de troquer la voiture pour une trottinette aussi futée que la E3 E ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques principales

Moteur 800 W (puissance max), brushless

Vitesse max : 25 km/h

Autonomie : jusqu’à 45 km

Batterie : lithium-ion 276 Wh (non amovible)

Temps de charge : 5 h 30

Suspension : avant et arrière, à bras oscillants

Roues tubeless 10 pouces

Freins : tambour avant + électronique arrière

Clignotants, feu stop, phare LED 4 W

Écran 3 pouces, Bluetooth, Apple Find My

Poids : 17,5 kg

Charge max : 100 kg

Étanchéité IPX5

Le contenu du colis reçu

Trottinette Ninebot Segway E3 E (guidon à fixer)

Chargeur secteur + câble

Outils de montage (clé Allen)

Manuel multilingue

Code QR pour télécharger l’application Segway

* Prix constatés le 30 septembre 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par les vendeurs.