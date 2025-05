Je teste l’imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo (8 couleurs)

Les impressions 3D, c’est un peu mon rayon, j’adore fabriquer toutes sortes de choses. En 2020, lors de la crise de la COVID, j’avais transformé mon salon en mini fablab pour fabriquer des visières et des pince-nez… Ainsi, lorsque la marque Anycubic m’a proposé le test de son dernier monstre sacré, j’ai accepté immédiatement, en sachant que j’allais devoir pousser les murs. En effet, l’imprimante Anycubic Kobra S1 Combo est un monstre de l’impression 3D, proposée actuellement à 549,00 €* au lieu de 699,00 € (avec le code de réduction NNNFRALS1C). Avec un volume d’impression de 250 ×250 × 250 mm, une vitesse de 600 mm/s, et surtout une impression multicolore jusqu’à 8 couleurs, il promet d’envoyer du lourd. Mais, est-il à la hauteur des attentes ? J’ai mis cette bête à l’épreuve pendant quelques jours, et voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai reçu le carton, j’ai immédiatement compris qu’on était sur du sérieux. Un emballage massif, bien sécurisé, et des composants protégés sous des mousses épaisses. À l’ouverture, j’ai retrouvé tous les éléments bien rangés, avec un sentiment de qualité et de robustesse. Le cadre principal est imposant, et l’unité ACE Pro (responsable de la gestion de 4 couleurs) intrigue par sa conception soignée.

Premier bon point : tout respire le haut de gamme. Pour être honnête, je me suis dit qu’il allait falloir lui trouver de la place pour l’utiliser, et probablement remiser l’une de mes anciennes imprimantes, probablement obsolète comparé à celle-ci !

Branchement et installation

Le montage est relativement simple, mais ne se fera pas en quelques minutes. L’imprimante 3D Anycubic Kobra S1 Combo est livrée avec de nombreux accessoires et doit être montée minutieusement. Avec l’expérience que j’ai déjà en la matière, en une petite heure, l’ensemble était opérationnel, prévoyez donc davantage de temps si elle est votre première imprimante 3D.

Lors des premiers tests, j’ai trouvé l’écran tactile 4,3 pouces agréable et bien réactif. Et, je sais déjà que j’apprécierai l’un de ses atouts majeurs : le système de nivellement automatique LeviQ 3.0 qui se charge de tout, évitant les galères d’ajustement manuel. En quelques minutes, la plateforme était prête et parfaitement calibrée. Si vous avez déjà tenté de calibrer manuellement une imprimante 3D, vous comprendrez aisément que c’est même plus qu’un atout, c’est indispensable !

Une surface d’impression interessante

Alors là, ce fut une énorme surprise ! En effet, avec un volume d’impression de 250 × 250 × 250 mm, on peut dire qu’on voit les choses en grand ! Ce format permet de réaliser des objets XL en une seule impression, évitant de devoir assembler plusieurs pièces. Par exemple, j’ai pu commencer à imprimer une fusée de Tintin en de taille conséquente avec le logiciel AnycubicSlicer. Un vrai plus pour les makers qui veulent du grand format sans concessions.

Cette grande surface permet aussi de créer plusieurs pièces en une seule impression, optimisant le temps et évitant les manipulations répétées. Vous pouvez, par exemple, réaliser une série de supports muraux personnalisés pour ranger vos outils, le tout en une seule « fournée ». C’est un gain de temps énorme pour ceux qui font de la production en petite série. Et, c’est aussi un gain économique, car l’imprimante consomme moins longtemps que lors de plusieurs sessions évidemment.

L’impression multicolore avec ACE Pro

L’ACE Pro est une révolution : il permet d’imprimer en 8 couleurs différentes avec une transition propre entre chaque teinte, à condition d’en avoir 2 exemplaires comme c’est mon cas. Je n’ai testé que l’impression en 4 couleurs, le module de connexion pour brancher 2 Ace Pro est en rupture de stock. J’ai testé avec un modèle détaillé d’une boule imbriquée multicolore, et le rendu est bluffant.

Contrairement aux systèmes à changement de filaments classiques, ici, les couleurs sont bien maîtrisées, sans bavures ni mélanges indésirables. Je suis fan, définitivement fan de cette possibilité ! C’est une fonctionnalité parfaite pour les impressions artistiques ou éducatives. J’ai imprimé un globe avec des pièces de couleurs distinctes pour apprendre les formes à mon petit-fils.

Le fait de pouvoir intégrer plusieurs couleurs sans retouches manuelles est un vrai plus pour les créateurs de contenu éducatif ou décoratif. Si vous avez déjà tenté de créer un puzzle pièce par pièce, vous comprendrez l’importance de pouvoir l’imprimer de différentes couleurs, mais en une seule fois. Tout est parfaitement raccord, et les pièces s’emboitent parfaitement !

Une vitesse impressionnante

Là encore, un avantage considérable, en effet, avec une vitesse maximale de 600 mm/s, la Kobra 3 Max Combo est un des modèles les plus rapides du marché. J’ai imprimé le bateau de test en trois fois moins de temps qu’avec mon ancienne imprimante. Même à haute vitesse, la qualité reste au rendez-vous grâce aux moteurs robustes et au système anti-ripage. Un réel atout pour les projets urgents ou les productions en série. À l’heure où j’écris ces lignes, j’imprime une fusée de Tintin, il faudra de nombreuses heures pour terminer l’impression. Je rajouterai les photos plus tard. Bref, c’est une véritable révolution pour ceux qui ont des commandes à honorer rapidement sans sacrifier la qualité. D’ailleurs, je recommande vivement ce modèle pour tous les créateurs, surtout avec sa promotion actuelle, vous ne serez pas déçu par l’investissement.

Le séchage automatique du filament

Fini les impressions ratées à cause d’un filament humide ! La boîte à filament intégrée chauffe et maintient les bobines dans un environnement optimal. Résultat : moins de bouchages et une meilleure adhérence des couches. Un détail qui fait toute la différence sur les longues impressions. C’est particulièrement utile pour les filaments sensibles à l’humidité comme le TPU ou l’ABS. J’ai testé avec du PETG laissé hors de son emballage, et malgré l’humidité ambiante, l’impression est restée parfaite, sans bulles ni délaminage. Un vrai plus pour ceux qui impriment régulièrement avec des matériaux exigeants.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs jours à tester l’Anycubic Kobra S1 Combo, je peux dire que cette imprimante tient toutes ses promesses. Elle allie grande capacité, vitesse impressionnante et impression multi-couleurs de qualité. Idéale pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur en impression 3D, elle saura satisfaire aussi bien les amateurs exigeants que les professionnels.

Les points forts

Surface d’impression intéressante

Impression d’excellente qualité

Impression multi-couleurs (jusqu’à 8 couleurs avec 2 Ace Pro)

Vitesse de 600 mm/s

Nivellement automatique ultra-efficace

Système de séchage du filament intégré

Interface intuitive et connectivité avancée

Les points faibles

Encombrante (prévoyez de la place !)

Installation un peu longue pour les néophytes

Logiciel Anycubic et App perfectible

Le module pour tester les 2 Ace Pro n’est pas disponible

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, mais pas à tout le monde. Si vous avez de l’espace et un réel besoin d’impression grand format, c’est une excellente option. En revanche, pour un usage occasionnel ou débutant, d’autres modèles plus compacts seront plus adaptés. À 549,00 €* au lieu de 699,00 € (avec le code de réduction NNNFRALS1C) c’est un bon investissement pour les passionnés et les pros de l’impression 3D. Et vous ? Vous laisserez-vous tenter par la Anycubic Kobra S1 Combo ?

Liste des caractéristiques techniques

Volume d’impression : 420 × 420 × 500 mm

Vitesse d’impression : max 600 mm/s (300 mm/s recommandé)

Système de nivellement : LeviQ 3.0 automatique

Plateforme d’impression : PEI en acier à ressort

Extrudeuse : Direct Drive

Température max de buse : 300 °C

Température du plateau chauffant : 90 °C max

Connexion : Wi-Fi, AC Cloud, LAN

Écran : tactile 4,3 pouces

Poids de l’imprimante : 25,9 kg (ACE Pro : 4,6 kg)

Contenu du colis

Châssis principal

Plateau d’impression PEI

Écran tactile

Têtes d’impression

Boîte ACE Pro pour la gestion des couleurs

Boîte de séchage pour les filaments

Alimentation et câbles

Clé USB et accessoires divers (outils, buses supplémentaires…)

*Le prix a été relevé le 12 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.