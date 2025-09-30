Je teste l’ordinateur portable Ultra-léger Ninkear S14 (AMD Ryzen), pesant juste 1 kg

Quand on pense ordinateur portable ultraléger, on imagine souvent une jolie machine, fine, mais vite limitée dès qu’on lui demande plus que de surfer ou de faire tourner Word. C’est justement là que le Ninkear S14, que la marque m’a proposé de tester, se démarque : pour 629,97 €* au lieu de 699,97 €, il promet un combo rare dans cette gamme de prix. Un poids plume d’à peine 1 kg, un écran 2,2 K 14, pouces 100 % sRGB, 16 Go de RAM, 1 To de SSD et surtout un processeur AMD Ryzen 5 7535 HS à 6 cœurs et 12 threads. Autant dire que sur le papier, on est plus proche d’une machine de travail que d’un simple compagnon d’appoint. Ninkear me l’a envoyé et je l’ai quelque peu trituré dans tous les sens pour vous faire part de mes impressions. Alors qu’en est-il vraiment après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne ? Je vous raconte.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant la boîte, je dois avouer que j’ai eu un petit effet « wahou ». Le design du Ninkear S14 est sobre, élégant et bien fini. Son châssis ultrafin inspire confiance, et surtout, il est incroyablement léger. Le fabricant promet 1 kg seulement et pour une fois, la balance ne ment pas. La légèreté de ce PC ne donne pourtant pas l’impression d’un appareil au rabais, ou d’entrée de gamme. Et, un autre détail qui frappe dès le départ : l’écran. Même éteint, la dalle 2,2 K 16:10, avec ses bordures fines, annonce déjà une immersion agréable. Et puis, cerise sur le gâteau, je découvre un lecteur d’empreintes digitales intégré au pad tactile. Sur un modèle à ce prix, c’est plutôt inattendu.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je suis, vous devez vous en douter, largement équipé en termes d’ordinateurs, mais je cherchais un ordinateur portable capable de concilier mobilité et puissance. Dans mon quotidien, je dois jongler entre des visioconférences, du traitement d’images, des textes à écrire et parfois même un peu de montage vidéo léger. J’avais déjà testé des ultrabooks très fins, mais qui peinaient au moindre multitâche. Avec le Ryzen 5 7535 HS et les 16 Go de RAM LPDDR5, le Ninkear S14 semblait promettre une expérience fluide sans se transformer en radiateur de table.

Branchement et installation

L’installation a été d’une simplicité enfantine. J’ai branché le chargeur USB-C PD 65 W inclus, appuyé sur le bouton, et hop, Windows 11 m’a accueilli. Le lecteur d’empreintes m’a permis de configurer la sécurité en quelques secondes, sans taper de mot de passe interminable ou que j’oublie régulièrement ! Côté connectique, j’ai aussi été agréablement surpris : malgré sa finesse, le Ninkear S14 offre 2 ports USB-C complets, un HDMI, un USB 3.0, un port LAN Gigabit et une prise audio. Pas besoin d’une armée d’adaptateurs comme sur certains concurrents. Attention, l’ordinateur est livré avec un clavier en QWERTY, mais la marque founit des autocollants pour le transformer dans la langue de votre choix.

Un écran 2,2 K qui change tout

Le premier vrai coup de cœur, c’est son écran 14 pouces 2,2 K (2240 × 1400). Pour le travail comme pour le divertissement, la différence avec du Full HD classique se voit immédiatement. En pratique, j’ai passé une soirée à regarder une série Netflix dans le noir, et les couleurs 100 % sRGB rendaient les images éclatantes. À l’inverse, en plein jour, dans le jardin, l’écran restait parfaitement lisible. Même mes longues sessions sur Excel ou Word ont été plus agréables, grâce au ratio 16:10 qui permet d’afficher plus de lignes.

La puissance du Ryzen au quotidien

Le processeur AMD Ryzen 5 7535 HS m’a franchement bluffé. Avec ses 6 cœurs et 12 threads, il encaisse sans broncher le multitâche. Un matin, j’avais Photoshop, Spotify, 15 onglets Chrome et une visioconférence Zoom qui tournaient en même temps : aucune lenteur, aucun bruit de ventilateur insupportable. Et, pour tester ses limites, je me suis même amusé à lancer une partie de Rocket League. Bien sûr, ce n’est pas une machine de gaming, mais pour du jeu occasionnel, il tient plutôt bien la route.

Un stockage généreux et rapide

Avec 1 To de SSD PCIe 3.0, je n’ai plus cette angoisse de devoir choisir quels fichiers garder sur le PC et lesquels exiler sur un disque externe. Concrètement, j’ai stocké mes projets vidéo, mes photos de vacances en fichiers RAW et plusieurs dizaines de films sans me soucier de l’espace. Et surtout, les vitesses de lecture/écriture rendent le démarrage quasi instantané. J’appuie sur le bouton, et moins de 12 secondes plus tard, je suis sur le bureau de Windows.

Un compagnon vraiment mobile

Avec 1 kg sur la balance et une épaisseur de 15 mm, je l’ai trimballé partout : au bureau, en voyage, dans un café. Dans mon sac à dos, il se fait oublier. L’autonomie aussi est à la hauteur : environ 8 heures en usage mixte (bureautique + navigation + un peu de vidéo). Et grâce à la charge rapide USB-C, je récupère presque 50 % de batterie en une demi-heure. Pour quelqu’un qui bouge beaucoup, c’est un vrai plus.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation intensive, je dois dire que le Ninkear S14 a largement tenu ses promesses. Il n’a jamais surchauffé, n’a jamais montré de ralentissements gênants, et m’a même surpris par sa polyvalence. Bien sûr, il n’est pas parfait, mais dans sa gamme de prix, il coche quasiment toutes les cases.

Les points forts

Poids plume (1 kg seulement) et design élégant

Écran 2,2 K 100 % sRGB vraiment agréable

Ryzen 5 performant même en multitâche

16 Go de RAM + 1 To de SSD rapides et confortables

Autonomie correcte et charge rapide USB-C

Connectique complète malgré la finesse

Les points faibles

Pas pensé pour le gaming intensif

Haut-parleurs corrects, mais un peu plats

En résumé, les points faibles restent mineurs par rapport à l’expérience globale.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Pour un prix de 629,97 €* au lieu de 699,97 €, le Ninkear S14 réussit le pari d’être à la fois ultraléger, élégant et suffisamment puissant pour la plupart des usages modernes. C’est le portable que je conseillerai à quiconque cherche une machine polyvalente sans se ruiner. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Processeur : AMD Ryzen 5 7535 HS (6 cœurs, 12 threads, jusqu’à 4,55 GHz)

Carte graphique : AMD Radeon intégrée

Écran : 14″ 2,2 K (2240 × 1400), ratio 16:10, 100 % sRGB, 60 Hz

RAM : 16 Go LPDDR5 6 400 MHz

Stockage : SSD PCIe 3.0 1 To (extensible via M.2)

Batterie : 60 Wh, autonomie ~8 h, charge rapide 65 W USB-C

Connectique : 2 × USB-C (complets), 1 × USB-C (data), 1 × USB 3.0, 1 × HDMI, LAN 1 GbE, audio jack

Sans fil : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Webcam : Full HD avec cache coulissant

Dimensions : 312 × 222 × 15 mm

Poids : 1,1 kg

Le contenu du colis reçu

À l’ouverture du carton, j’ai trouvé :

Le Ninkear S14 bien protégé

Le chargeur secteur USB-C 65 W

Un petit guide de démarrage rapide

Et, détail appréciable, un adaptateur USB-C vers USB-A fourni en plus

