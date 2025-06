Je teste robot tondeuse ANTHBOT Genie 3000 pour dire adieu à la corvée de tonte

Vous n’êtes pas sans ignorer que j’adore tester les nouveautés proposées par les différentes marques qui travaillent avec nous. Alors, lorsque ANTHBOT m’a contacté pour le test de sa nouvelle gamme de robot tondeuse, j’ai immédiatement répondu par l’affirmative ! C’est ainsi que j’ai reçu le modèle ANTHBOT Genie 3000 : Smart AI Robot. D’abord, parce qu’il est vendu 1 699 € (hors promotion), ce qui le place dans la catégorie haut de gamme pour un robot sans fil périphérique.

Et ensuite, parce qu’il promet une tonte assistée par intelligence artificielle, sans besoin d’enterrer un câble ou de passer des heures à configurer l’app. Il est annoncé comme l’un des plus malins et efficaces du marché. Ni une, ni deux : direction mon jardin pour un test en conditions réelles. Voici mon retour d’expérience, avec quelques tours de jardin dans son moteur. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Le carton est énorme, mais bien rangé. À l’intérieur, je découvre le robot tondeuse Genie, de gris et de noir vêtu, avec une coque élégante, futuriste et mate. Premier point positif : tout est déjà assemblé. Pas besoin de fixer des roues ou des éléments : il est prêt à sortir en mission. Le guide de démarrage rapide est clair, et chaque accessoire est emballé dans une housse dédiée.

Mention spéciale pour le câble d’alimentation extra long et le socle solide. On sent que le produit est pensé pour durer. Place au branchement, la partie que je redoute, en général, en appréhendant des heures de prise de tête !

Branchement et installation

Surprise ! En effet, je m’attendais à quelque chose de compliqué, mais l’installation, justement, c’est le grand point fort de ce modèle. Pas de fil périphérique à dérouler ni de piquets à planter. Il suffit de poser la station de recharge, de brancher le tout à une prise extérieure, et de suivre le calibrage automatique via l’application.

En 10 minutes, le robot avait cartographié ma pelouse. À l’œil nu, je n’aurais pas fait mieux ! Il repère les bordures, les arbres, les haies, les allées, et crée sa propre carte. Ainsi, j’ai même pu lui interdire une zone avec une simple ligne virtuelle sur mon smartphone. Vraiment pratique à installer, cela change des modèles plus anciens, et de leurs câbles à enterrer ! J’ai également testé la cartographie manuelle, il suffit de lui faire longer les bordures comme une voiture radiocommandée.

L’intelligence artificielle au service d’une tonte précise

C’est là que j’ai compris ce que « piloté par IA » voulait réellement dire. Le Genie adopte un schéma de tonte en forme de N, afin d’optimiser ses déplacements pour la tonte. J’ai observé qu’il ne repassait jamais deux fois au même endroit… sauf s’il s’agissait d’un raccourci stratégique pour recharge.

L’algorithme permet aussi au robot de reprendre exactement là où il s’était arrêté, après une recharge ou une interruption météo. Bluffant. En plus, il ajuste la hauteur des lames si une zone est particulièrement dense ou haute.

Pas de fil, mais une vision stéréoscopique

Ce qui rend ce robot vraiment unique, c’est sa vision 3D stéréoscopique. Une particularité qui permet à la tondeuse de percevoir la profondeur et les informations spatiales de la même manière que l’œil humain. Cela permet une détection plus précise des obstacles, une meilleure précision de cartographie et la possibilité de tondre plus près des bords.

Cela permet également d’éviter que la tondeuse ne reste bloquée en lui permettant de mieux naviguer dans des environnements complexes ou encombrés. Grâce à ça, je n’ai rien eu à installer dans le jardin, et il n’a jamais foncé dans une haie ou mon chien Athéna, même quand cette dernière faisait la sieste, étendue, en plein milieu du gazon. Plus surprenant : il reconnaît aussi les jouets en plastique de mes neveux et ralentit pour ne pas les envoyer valser.

Un jardin cartographié et personnalisable

Avec l’app mobile, on peut définir plusieurs zones de tonte avec des fréquences différentes : la pelouse devant la maison, tous les deux jours. Le fond du jardin ? Une fois par semaine. Il est même possible de lui attribuer un nom, un itinéraire de départ, et une voix ! L’appli fonctionne en Bluetooth, en Wi-F et en 4Gi, avec des alertes en cas de blocage ou de sortie de zone.

Depuis la dernière mise à jour, on peut partager la carte avec un second utilisateur ; pratique quand un proche veut programmer une tonte express avant un barbecue.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je dois dire que ce robot m’a bluffé. Il a réduit le temps que je passais derrière la tondeuse d’environ 95 %, et mes voisins me demandent encore comment j’obtiens une herbe aussi régulière. Surtout, je n’ai plus cette corvée en tête : c’est le robot qui s’occupe de tout, et j’ai mes weekends pour prendre du bon temps ! Que demander de plus ?

Les points forts :

Aucune installation de câble à prévoir

Intelligence artificielle vraiment utile

Détection des obstacles ultra-précise

Une bonne autonomie

Entretien ultra-simple (lavage au tuyau)

Les points faibles :

Je cherche encore…

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Pour ceux qui ne veulent pas creuser des tranchées ou bidouiller des fils, le Genie est un excellent choix. Son rapport qualité-prix à 1 699 €* (hors promotion) est très convaincant, et ses capacités d’adaptation font vraiment la différence. Et vous, seriez-vous prêt(e) à laisser un robot intelligent s’occuper de votre pelouse pour 1699 € avec l’ANTHBOT Genie ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Surface conseillée : jusqu’à 3 600 m²

Alimentation : batterie lithium 10 Ah

Autonomie : 240 minutes

Hauteur de coupe réglable : 20 à 70 mm

Capteurs : vision stéréoscopique 3D + IA

Connexion : Wi-Fi, Bluetooth, 4G (avec abonnement)

Alarme antivol

Poids : 10,2 kg

Le contenu du colis reçu

1 robot tondeuse ANTHBOT Genie

1 station de recharge avec câble 10 mètres

1 Antenne

1 bloc d’alimentation

1 notice multilingue

1 set de lames de rechange

1 clé de réglage des roues

Aucun câble périphérique, car… il n’y en a pas besoin !

*Le prix a été relevé le 19 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.