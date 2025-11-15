Je teste un robot tondeuse sans fil périphérique à seulement 559,99 €, le YARDCARE M800Plus

Les tests et NeozOne, une grande histoire d’amour ? Probablement, car je suis toujours très enthousiaste à l’idée de tester de nouveaux produits, qu’ils soient technologiques ou non d’ailleurs. Ainsi, j’ai récemment reçu de la marque le YARDCARE M800Plus, un robot tondeuse sans fil périphérique vendu actuellement 559,59 €* au lieu de 599,99 € (sur Amazon en noir ou en blanc) pendant le Black Friday. Ce modèle m’a immédiatement séduit par sa promesse : aucun câble à enterrer, une navigation GPS et IA Vision, et surtout un évitement intelligent des obstacles. En clair, le robot parfait pour les jardiniers qui aiment le résultat d’un pro sans se lever du transat. Après plusieurs semaines de tests intensifs dans mon jardin, voici mon retour complet.

Mes premières impressions au déballage

Au déballage, le YARDCARE M800Plus respire le sérieux. Le carton, bien protégé, renferme un robot au design sobre et compact, de 57 cm de long pour 40 cm de large, avec des finitions propres et une belle sensation de solidité. La station de charge est robuste, les accessoires bien rangés, et tout est pensé pour que l’installation soit simple, même pour un novice. À première vue, ce n’est pas un gadget fragile : on sent que l’on tient là un véritable outil de jardin connecté, pensé pour durer. Et, honnêtement, 8,2 kg pour un robot tondeuse, c’est rassurant : il ne va pas se sauver à la première pente.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je possédais déjà une tondeuse classique, mais entre les câbles, les rallonges et les coins impossibles à atteindre, tondre la pelouse devenait une corvée. J’ai donc cherché un modèle sans fil périphérique, capable de fonctionner sans installation fastidieuse et surtout intelligent dans ses déplacements. La promesse du YARDCARE M800Plus, une tonte autonome, organisée et précise, m’a convaincu. Et, le fait qu’il soit compatible avec une application mobile complète a fini de me séduire. Le tout à un prix bien inférieur aux grands noms du secteur, comme Husqvarna ou Worx.

Branchement et installation

L’installation du M800Plus est d’une simplicité désarmante. Pas besoin d’enterrer un câble ou de passer des heures à délimiter la pelouse : le robot utilise la double navigation GPS + vision IA pour reconnaître les bordures et les zones à tondre. Je n’ai eu qu’à positionner la station de charge sur une zone plane et accessible, brancher l’adaptateur secteur et lancer la première calibration via l’application YARDCARE. En dix minutes, tout était prêt. Un appairage rapide avec mon smartphone Android, une connexion Wi-Fi stable, et le robot partait déjà explorer le jardin comme un chien curieux découvrant un nouveau territoire.

GPS et navigation visuelle double

Le duo GPS + IA Vision est la grande force du YARDCARE M800Plus. Grâce à sa caméra grand angle de 135°, il détecte automatiquement les contours, évite les zones non gazonnées et optimise chaque trajet. Lors de ma première session, il a immédiatement reconnu la terrasse, le petit massif de fleurs et le chemin en gravier. Pas une seule fois, il n’a franchi la bordure. Le résultat : une tonte bien structurée, alternant passages verticaux et horizontaux. C’est bluffant à regarder : il avance avec une précision de chirurgien, sans jamais repasser deux fois au même endroit.

Évitement intelligent des obstacles

Autre prouesse : l’évitement par IA. Le robot est capable de détecter plus de 150 types d’obstacles. Un exemple concret : un jouet oublié par mon petit-fils et un jouet de ma chienne Athéna. Le YARDCARE M800Plus les a contournés sans broncher. Même les pots de fleurs sont identifiés et évités avec délicatesse. C’est une vraie tranquillité d’esprit quand on a des animaux ou des enfants : pas de collisions, pas de dégâts, et un jardin toujours impeccable. Petit conseil : si votre herbe dépasse 6 cm, tondez une première fois manuellement. Sinon, le robot la prendra pour un obstacle.

Contrôle via application YARDCARE

L’application YARDCARE, disponible sur Android et iOS, est simple, mais complète. On y configure les modes de tonte (ordonné, aléatoire, ou en spirale), les horaires de passage, et on reçoit des alertes d’état en temps réel. J’ai, par exemple, programmé une tonte quotidienne de 9 h à 10 h, et le robot s’exécute à la minute près. On peut aussi lancer une mise à jour à distance (OTA) ou modifier la langue. Bref, c’est une gestion connectée, mais pas intrusive : le robot reste autonome, néanmoins vous gardez le contrôle total depuis le canapé.

Sécurité et silence au top

Le M800Plus est équipé de multiples protections : capteur d’inclinaison, détection de levage, arrêt d’urgence et capteur de pluie. Lors d’un test volontaire (j’ai soulevé le robot pendant sa tonte), il s’est arrêté net : sécurité maximale. Autre bon point : son niveau sonore inférieur à 66 dB. J’ai pu tondre le dimanche matin, dans les horaires autorisés évidemment, et sans réveiller la maisonnée ni effrayer le chat Anouk. Et, quand la pluie se met à tomber, il rentre sagement à sa base sans que j’aie à intervenir.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux le dire : le YARDCARE M800Plus est une vraie réussite. Il a tenu tête à mes pentes modérées, géré les bordures avec précision, et surtout… il ne m’a jamais réclamé de maintenance pénible. La qualité de coupe est régulière, la pelouse est plus dense, et j’ai gagné un temps fou.

Les points forts

Installation ultra-rapide sans fil périphérique à enterrer

Navigation GPS + IA Vision précise et fiable

Évitement des obstacles performant (objets, animaux, jouets)

Application intuitive et multilingue

Silencieux (moins de 66 dB)

Retour automatique à la base en cas de pluie ou de batterie faible

Rapport qualité/prix excellent

Les points faibles

L’application ne prend pas en charge les mots de passe Wifi trop long

Pour un jardin jusqu’à 800 m², c’est un compagnon idéal. Au-delà, il faudra peut-être prévoir deux sessions de tonte ou un modèle plus endurant.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans la moindre hésitation. Le YARDCARE M800Plus combine simplicité, efficacité et technologie bien dosée. Il ne se contente pas de tondre : il observe, apprend, s’adapte. Un vrai petit jardinier numérique… mais sans les factures d’électricité astronomiques ni les câbles partout. En résumé, le YARDCARE M800Plus coche toutes les cases : une installation simple, une navigation intelligente et une autonomie suffisante pour un jardin moyen.

Il représente le meilleur compromis actuel entre technologie et praticité, sans ruiner votre week-end à cause d’un câble périphérique capricieux. Alors, si vous aussi, vous rêvez d’un gazon parfait sans transpirer, dites-moi : oseriez-vous confier votre pelouse à une tondeuse aussi intelligente ? Le robot tondeuse sans fil périphérique vendu actuellement 559,59 €* au lieu de 599,99 € (sur Amazon en noir ou en blanc) pendant le Black Friday. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Surface de tonte : jusqu’à 800 m²

Navigation : double système GPS + IA Vision

Hauteur de coupe : réglable de 20 à 60 mm (ajustement manuel)

Largeur de coupe : 18 cm

Pente maximale : 20°

Autonomie : de 80 à 100 minutes selon le terrain

Temps de charge : environ 140 minutes

Niveau sonore : inférieur à 60 dB

Poids : 8,2 kg

Étanchéité : certification IPX4 (résiste aux projections d’eau)

Commande : via l’application YARDCARE (iOS et Android)

Type de moteur : BLDC (moteur sans balai, plus durable et silencieux)

Batterie : Lithium 18 V – 4 000 mAh

Le contenu du colis reçu

1 robot tondeuse YARDCARE M800Plus

1 station de charge avec interface latérale

1 adaptateur secteur

6 vis de fixation de la base

1 clé hexagonale

3 lames de rechange + 3 vis M4*10

1 manuel d’instructions clair et illustré

