Je teste une trottinette électrique qui file à 65 km/m, la Ausom L2 Max Dual Motor

Vous l’ignorez peut-être, mais je suis un grand adepte des trottinettes électriques ! J’apprécie la liberté qu’elles nous offrent, et je pense aussi, qu’elles me rappellent mon enfance, à l’époque où la trottinette était mécanique, mais que j’adorais enfourcher pour me balader. Alors quand la marque Ausom m’a proposé de tester l’un de leurs derniers modèles, j’ai sauté sur l’occasion… Sur le papier, la trottinette semble répondre à certains critères qui me sont essentiels : vitesse, autonomie, sécurité.

En effet, la trottinette électrique Ausom L2 Max Dual Motor, affichée à 879 € sur Amazon et 899 € sur le site officiel (deux codes promos sont disponibles en fin d’article), promet une expérience de glisse aussi fluide qu’un atterrissage d’avion (ou presque). Entre ses deux moteurs 1000 W, son autonomie de 56 miles (90 km) et sa vitesse de 40 mph (64 km/h), j’étais curieux de voir si elle allait électriser mon quotidien. Je vous propose un retour d’expérience détaillé après quelques semaines d’utilisation, entre deux averses ! C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, j’ai immédiatement ressenti que je n’avais pas affaire à une simple trottinette. Massive, avec son cadre en alliage d’aluminium 6061, la L2 Max respire la robustesse. Les pneus tubeless 10″×3″ donnent l’impression qu’elle pourrait traverser la jungle amazonienne sans broncher. En revanche, elle est très lourde, je me suis immédiatement dit que cela pourrait être un inconvénient pour les personnes plus âgées, celles qui disposent de peu de force physique, ou les personnes en situation de handicap. Dommage, mais 33 kilos, c’est vraiment hyper lourd, même pour moi !

Branchement et installation

Rassurez-vous : à part le guidon à fixer (grâce aux clés Allen fournies), tout est prêt à l’emploi. La batterie était à moitié chargée, parfait pour un premier essai, même s’il est conseillé de la charger complètement avant le premier trajet. L’écran LCD s’allume d’un simple clic et le système NFC pour déverrouiller l’engin fonctionne sans accroc avec la carte fournie. Installation réalisée en 20 minutes chrono, montre en main.

La double motorisation pour avaler les côtes

Deux moteurs de 1000 W chacun, c’est du sérieux. J’ai testé une côte à 16 % de pente et la L2 Max a grimpé sans aucun ralentissement (regardez la vidéo en fin d’article). Le passage entre un moteur ou deux se fait en un clic, très utile pour économiser la batterie en ville et libérer les chevaux sur route. En utilisation quotidienne, cela permet de doser facilement la puissance selon le relief. Même les chemins forestiers escarpés ne l’ont pas arrêtée. J’ai également constaté que le moteur restait silencieux même en pleine charge. Cette double motorisation est un vrai plus pour ceux qui vivent dans des zones vallonnées.

Trois modes de conduite selon vos humeurs

À bord de l’Ausom L2 Max, on peut choisir entre Eco, Sport ou Race. En mode Eco, parfait pour les promenades tranquilles et économes. En mode Sport, je me suis senti pousser des ailes. Et, en Race… attention, ça décoiffe ! À 64 km/h, il vaut mieux garder les deux mains bien accrochées (uniquement sur chemins privés). Ces trois modes permettent vraiment d’adapter la conduite à son humeur du jour. Le mode Eco est très doux et idéal pour la circulation en centre-ville.

Le mode Sport apporte ce petit supplément de pêche pour les longues lignes droites. Quant au mode Race, c’est l’assurance de sensations fortes, à réserver aux plus aguerris. Néanmoins, je rappelle qu’en France, la réglementation impose aux trottinettes électriques, une vitesse maximale de 25 km/h… Pour les vitesses plus hautes que cette valeur, il faut rouler sur un terrain privé, et de préférence avec un casque sur la tête !

Un confort de conduite digne d’un SUV

Merci au système de suspension à bras oscillant inspiré de l’aéronautique. Les bosses, pavés et chemins de terre sont absorbés avec un moelleux incroyable. La sensation est très différente des trottinettes classiques : ici, on flotte presque. J’ai même testé quelques chemins très accidentés sans jamais ressentir d’à-coups violents. Le châssis rigide travaille en parfaite harmonie avec la suspension pour un confort optimal. Sur les longues distances, la fatigue est nettement réduite. Même après quelques kilomètres, je descendais sans avoir l’impression d’être passé sous un rouleau compresseur !

Un système de sécurité très abouti

Le duo E-ABS + freins à disque à l’avant et à l’arrière est ultra-réactif. En descente, à 48 km/h, j’ai pu m’arrêter en quelques mètres sans le moindre problème. Ajoutez à cela le NFC Lock, le Passcode Lock et la possibilité de cacher un AirTag pour la localiser en cas de vol : un vrai coffre-fort sur roues. Le freinage progressif évite les blocages brutaux, ce qui est rassurant en cas d’urgence. Le système NFC est très commode au quotidien : un simple geste suffit pour déverrouiller la trottinette. Et, le support AirTag caché permet une localisation discrète en cas de vol, ce qui ajoute une couche de sérénité bienvenue.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Au fil des jours, l’Ausom L2 Max est devenue mon moyen de transport favori. Sa puissance me donne l’impression d’être en permanence sur un deux-roues survitaminé. Que ce soit pour aller au travail ou pour partir en balade le week-end, elle a toujours répondu présente. L’autonomie est telle que je n’ai jamais eu à me soucier de la recharge sur une journée complète. Côté confort, je la trouve imbattable, même comparée à certaines motos légères. Le seul véritable compromis reste son poids imposant, mais quand on voit les performances offertes, on l’oublie rapidement.

Les points forts :

Une autonomie généreuse de 90 km, adieu l’anxiété de la panne.

Un confort de conduite royal, grâce à la suspension haut de gamme.

Une sécurité renforcée pour circuler l’esprit tranquille.

Un design solide et stylé avec éclairage LED et clignotants.

Les points faibles :

Le poids (33 kg), ça pique quand il faut la monter dans un escalier.

Le temps de recharge (7 à 14 h) qui oblige à bien planifier ses sorties.

Le prix qui peut freiner les petits budgets, même si elle les vaut largement.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Absolument, à condition de chercher une trottinette performante, confortable et ultra-sécurisée. Pour les trajets urbains, les escapades nature ou même les trajets périurbains, l’Ausom L2 Max est un régal. Mais, elle est à réserver à celles et ceux qui disposent de force suffisante pour la déplacer et l’utiliser. Je rappelle qu’elle est disponible au prix de 879 € sur Amazon (6 % de réduction avec le code : NEOL2M519) et 899 € sur le site officiel (50 $ de réduction avec le code : Neo325), de quoi vous offrir un joli cadeau pour de belles balades printanières ou estivales ! Alors, prêt à faire rugir les moteurs de la Ausom L2 Max et à redécouvrir vos trajets quotidiens ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Batterie : 48 V 20.8 Ah (998.4 Wh)

Puissance moteur : 2 × 1000 W brushless

Vitesse max : 64 km/h (40 mph)

Autonomie : jusqu’à 90 km

Suspension : double bras oscillant

Freins : E-ABS + freins à disque

Pneus : 10″x3″ tubeless tout-terrain

Poids : 33 kg

Charge max : 130 kg

Temps de recharge : 7 à 14 h

Sécurité : NFC Lock, Passcode Lock, support AirTag

Niveaux de vitesse : Eco / Sport / Race

Étanchéité : IP54

Le contenu du colis reçu

1 x Trottinette électrique Ausom L2 Max

1 x Chargeur

1 x Manuel d’utilisation

1 x Clé hexagonale T10 anti-effraction

1 x Clé Allen 3 mm

1 x Clé Allen 4 mm

1 x Carte NFC supplémentaire avec lanière

2 x Gants

2 x Cartes NFC