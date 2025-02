Lalunet’, un abattant de WC avec des charnières invisibles « beaucoup plus hygiénique »

Nettoyer les toilettes, c’est probablement la tâche ménagère que j’aime le moins. Entre les recoins inaccessibles et l’accumulation de bactéries, il y a de quoi être dégoûté. Alors quand j’ai découvert que Yannick Berruyer, ingénieur en plasturgie, avait mis au point un abattant révolutionnaire pour faciliter l’entretien des WC, j’ai tout de suite été intrigué. Proposé à 60 € sur le site lalunet.fr, Lalunet’ promet une hygiène impeccable avec un minimum d’effort. Méline vous en avait déjà parlé dans un précédent article, lu par l’inventeur. Après nous avoir remercié de mettre son invention en lumière, l’inventeur m’a proposé de le tester en conditions réelles. Autant vous dire que je n’ai pas hésité une seconde ! L’hygiène des toilettes, c’est important, surtout lorsque l’on sait qu’on y trouve approximativement 75 000 bactéries par millilitre d’eau, selon le site bbc.com. Plongée au cœur d’une invention made in France, qui devrait vous séduire. C’est parti.

Comment est née l’idée de Lalunet’ ?

Comme souvent, les meilleures inventions proviennent d’un constat, ou d’un besoin de leurs inventeurs. Pour Lalunet’, tout est parti d’une expérience peu engageante, voire d’un dégoût ! En réalité, tout est parti d’une expérience marquante vécue par Yannick Berruyer. Lors d’un séjour à la montagne, il a découvert des toilettes laissées dans un état déplorable par les précédents locataires. Sympa pour les suivants ! Le nettoyage avec les moyens du bord a été une épreuve écœurante ! De là est née l’idée d’un abattant plus hygiénique et plus facile à entretenir.

Fort de son expertise dans les matières plastiques, Yannick Berruyer a conçu un abattant innovant intégrant la technologie bi-matière, un brevet unique qui change complètement la donne. Il faut dire que les toilettes sont l’un des endroits les plus utilisés dans une maison. Selon une étude relayée par cws.com, nous y passons en moyenne trois ans de notre vie ! Alors autant que cet espace soit le plus hygiénique et simple à entretenir possible. Cette anecdote vécue par Yannick Berruyer l’a donc incité à se creuser les méninges pour concevoir une solution qui éliminerait les désagréments liés au nettoyage des WC.

Lalunet’, qu’est-ce que c’est exactement ?

Venons-en aux faits, et à la présentation de son invention, qu’il a évidemment pris soin de faire breveter pour la protéger. Et, vous l’aurez deviné, si je vous en parle, c’est parce que Lalunet’ n’est pas un abattant ordinaire. Grâce à son design épuré et à ses charnières monoblocs en plastique souple, il élimine les zones difficiles à nettoyer où les bactéries prolifèrent habituellement. Ses joints d’étanchéité empêchent la stagnation des liquides, limitant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération des microbes.

Autrement dit, un simple coup de lingette microfibre suffit pour tout nettoyer, sans avoir besoin d’utiliser des produits ménagers agressifs. Adieu les résidus cachés et bonjour la propreté durable ! En plus de son aspect hygiénique, il propose un vrai confort d’utilisation. Les matériaux utilisés sont robustes et agréables au toucher, ce qui change complètement l’expérience comparé aux abattants classiques souvent fragiles et inconfortables.

Lalunet’ est éco-conçue et faite pour durer, en effet, les matériaux ne jaunissent pas, ne rouillent pas, ne cassent pas et l’ensemble ne bouge pas. La stabilité se ressent dès la première utilisation. J’ai reçu le mien en coloris gris, la couleur passe-partout, mais il existe de diverses couleurs, et même avec des designs un peu plus poussés, mais la plupart sont victimes de leur succès : en rupture de stock actuellement.

Comment installer Lalunet’ ?

Vous avez déjà essayé d’installer une lunette de toilettes ? Mais, quelle galère pour travailler dans un espace si exigu, manier la pince ou le tournevis. La dernière fois que j’ai changé la lunette de mes WC, j’aurai pu décrocher une récompense de contorsionniste ! Et, c’est là qu’intervient Lalunet’ ! Eh oui, bonne nouvelle : pas besoin d’outils ! L’installation de Lalunet’ se fait en seulement deux étapes et en moins de 3 minutes (la preuve en vidéo en fin de cet article) :

Fixation de la lunette : il suffit d’ajuster la lunette sur la cuvette, d’insérer les vis de fixation et d’y ajouter les rondelles et les écrous papillons.

Fixation du couvercle : il ne reste plus qu’à clipser le couvercle sur la lunette en alignant les clips prévus à cet effet. Une pression ferme et c’est terminé.

Tout est fourni dans le colis : lunette, couvercle, sachet de visserie et notice d’installation. Et, pour les plus prudents, une vidéo explicative est disponible sur le site pour accompagner le montage pas à pas. J’ai moi-même testé l’installation et en moins de 3 minutes, l’abattant était en place, sans aucun effort particulier. J’ai été bluffée par la simplicité du processus, et surtout par la stabilité du produit une fois installé grâce à l’effet ventouse du joint et des 4 patins antidérapants. Fini les abattants qui bougent dans tous les sens à chaque utilisation !

Pourquoi cette invention met fin au manque d’hygiène dans les WC ?

Le principal problème des abattants classiques, c’est l’accumulation de saletés dans les recoins difficiles d’accès. Lalunet’ change la donne en éliminant ces zones problématiques grâce à ses charnières intégrées et ses joints d’étanchéité. Le nettoyage devient un jeu d’enfant : plus de détergents toxiques, plus de grattages acharnés, juste un coup d’éponge lavable de préférence, suffisent pour retrouver une lunette impeccable. C’est à la fois plus propre et plus écologique ! En plus de cela, Lalunet’ apporte une solution aux mauvaises odeurs. Grâce à l’absence de stagnation de liquide, il évite la prolifération des bactéries responsables des odeurs désagréables. Le fait de pouvoir nettoyer toute la surface sans difficulté garantit un environnement plus sain au quotidien. Cette invention va révolutionner mes toilettes, car c’est toujours moi qui me colle à cette tâche ingrate !

Où trouver Lalunet’ et à quel prix ?

Si cette innovation vous intrigue, sachez que Lalunet’ est disponible exclusivement sur le site officiel lalunet.net au prix de 60 € ou 69 € pour les modèles décorés, avec l’orchidée, par exemple. Un investissement raisonnable, le prix est semblable aux lunettes classiques de moyenne gamme, pour une solution qui améliore non seulement l’hygiène, mais également le confort au quotidien. Je trouve que ce prix est tout à fait justifié par la qualité des matériaux et le confort qu’il apporte. C’est un produit durable, ce qui le rend économique sur le long terme par rapport aux abattants classiques qui s’abîment rapidement et doivent être remplacés.

Les plus

Un design moderne

Hygiénique

Facile à installer

Un tarif très abordable

Durable

Fabriquée en France

Les moins

Seulement 6 coloris disponibles

Un abattant aussi facile à nettoyer, c'est une révolution dans l'univers des WC. Mais, est-ce que cela suffit pour vous convaincre d'y investir ? Pensez-vous que ce type d'innovation pourrait changer votre quotidien ? Et surtout, seriez-vous prêts à dire adieu aux corvées de nettoyage fastidieuses pour une solution plus pratique ?