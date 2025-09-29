Lymow One : je teste un robot tondeuse à chenilles vraiment pas comme les autres

Tondre est une corvée dont je me passerai bien, je dois le reconnaître. Lorsque j’ai déménagé d’un appartement en centre-ville pour une grande maison en pleine campagne, je ne m’attendais pas à y passer autant de temps. J’avais déjà repéré une « bête de course » du nom de Lymow One, à l’époque, en campagne de financement participatif. Devant le carton qu’elle avait réalisé sur Kickstarter, je me disais que « c’était du lourd » ! Alors quand la marque m’a sollicité pour la tester en avant-première, comment refuser ?

La tondeuse robot Lymow One est un modèle robotisé vendu au prix un peu fou de 2 118 €. Promesse : jusqu’à 7 000 m² tondus en 12 heures, sans fil périmétrique, capable de grimper des pentes de 45° (100 %) et de franchir des obstacles de 5 cm. Et, j’ai eu la chance de la recevoir en avant-première, puisqu’elle ne sera disponible sur le marché européen que fin octobre à cette adresse. En attendant, voici mon retour d’expérience, je vous préviens, elle décoiffe !

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant le carton, j’ai été frappé par le côté massif, mais élégant du robot. Avec ses chenilles robustes, son châssis en alliage d’aluminium, et son design futuriste, on a presque l’impression d’accueillir un mini-tank dans son jardin. Le poids aussi inspire confiance : plus de 35 kg pour la machine seule, cela sent le matériel solide. La finition est impeccable, aucune pièce en plastique fragile à l’horizon, et tout est bien protégé dans son emballage. Alors pour le poids, si vous manquez de force, faites vous aider, elle est vraiment très lourde !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’ai la chance de disposer d’un grand terrain, mais ce n’est pas non plus un terrain de golf. Il présente des bosses, des racines, et une bonne pente sur un côté. Les robots tondeuses classiques avaient vite montré leurs limites chez moi : câbles périphériques cassés, roues qui patinent, et herbes trop hautes pour les petites lames faiblardes.

Le Lymow One, lui, promettait : puissance maxi de 1 200 W, batterie Li FePO₄ longue durée, vision IA pour éviter les obstacles… C’était exactement le genre de compagnon que je cherchais pour déléguer mes corvées de tonte. Voyons maintenant ce qu’elle a dans le moteur !

Branchement et installation

L’installation est d’une simplicité presque déconcertante. Pas de câble périmétrique à enterrer, pas de configuration fastidieuse : il suffit de poser la station de charge, de connecter l’antenne RTK et de lancer la première cartographie du terrain. En une petite heure, le robot avait mémorisé mes zones de pelouse, défini mes allées, et identifié les zones interdites (où mon chien aime faire la sieste, par exemple). Un vrai gain de temps comparé aux robots classiques. (Au jumelage, il faut scanner le QR code placé sous l’antenne, ce n’est pas très clair dans la notice)

Fonctionnalité 1 : le paillage efficace

Premier test, première coupe : l’herbe était haute et épaisse, après mon séjour au Japon, et pourtant les lames de mulching professionnelles n’ont montré aucun signe de faiblesse. Avec leurs 6 000 tr/min et le ventilateur haute vitesse, elles réduisent l’herbe en particules fines qui sont éjectées uniformément. Résultat : pas d’accumulation de chaume, et une pelouse qui paraît déjà plus dense après quelques jours. J’avoue, je n’avais jamais vu une tondeuse robot faire un paillage aussi propre.

Fonctionnalité 2 : la puissance de coupe

Avec ses 300 W en puissance nominale et ses 1 200 W en puissance maximale, le Lymow One ne recule devant rien. J’ai testé volontairement sur une zone laissée sauvage depuis des semaines, avec des touffes d’herbes épaisses : il est passé sans broncher. Là où mes anciennes tondeuses s’arrêtaient ou faisaient un bruit peu engageant, celle-ci ajuste automatiquement la puissance de son moteur sans forcer. On sent que le moteur sans balais intelligent joue son rôle.

Fonctionnalité 3 : la navigation sans fil

C’est probablement la fonctionnalité qui m’a le plus bluffé : plus de câbles périmétriques ! Grâce au système RTK-VSLAM, le robot cartographie tout le jardin avec une précision impressionnante. Ainsi, il peut gérer jusqu’à 80 zones différentes, pratique pour les terrains complexes. Chez moi, il sait éviter les parterres de fleurs, contourner la terrasse, la piscine (heureusement) et même revenir tout seul à la station de charge quand sa batterie descend trop bas.

Un confort énorme. Je suis vraiment bluffé, j’ai une cartographie précise de mon jardin sur mon application, et quand il se déclenche, je peux suivre sa progression. Si, par malheur, il s’arrête quelque part à cause d’un obstacle trop important, je sais exactement où il se trouve. Pratique, cela m’évite de courir dans tout le jardin à la recherche du robot perdu !

Fonctionnalité 4 : la sécurité et l’IA

Avec un chien et un chat, je craignais que le robot représente un danger. Mais, là encore, Lymow One est rassurant : capteurs à ultrasons, détection de levage, arrêt d’urgence, sans oublier l’IA qui identifie les obstacles. Un exemple concret : ma jeune et fougueuse chienne Athéna laisse trainer de nombreux jouets dans le gazon. Le robot a ralenti, les contourne et a repris sa route sans stress. Franchement, je n’ai jamais eu à intervenir. Bon, j’étais quand même prêt à intervenir ce jour-là, rassurez-vous !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieures semaines, je peux dire que le Lymow One a transformé ma façon d’entretenir le jardin. Je n’ai plus besoin de consacrer mes week-ends à la tonte, la pelouse est toujours impeccable, et même les zones les plus difficiles ne posent plus de problèmes.

Les points forts :

Surface de tonte énorme (jusqu’à 7 000 m²)

Puissance impressionnante (jusqu’à 1 200 W)

Navigation sans fil très précise

Paillage (mulching) efficace et homogène

Sécurité renforcée (IA + capteurs)

Châssis robuste en alliage d’aluminium

Batterie Li FePO₄ durable (2 500 cycles)

Les points faibles :

Poids élevé (plus de 35 kg à manipuler)

Bruyante à pleine puissance

Honnêtement, les points faibles sont mineurs comparés aux services rendus.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si vous avez un grand terrain (au-delà de 1 000 m²), le Lymow One est un allié imbattable. Il coûte cher, certes, mais il remplace sans peine des heures de travail fastidieux et procure une finition professionnelle. Et, je ne suis pas le seul à le penser : il a déjà fait un carton sur Kickstarter avec plus de 2 millions d’euros levés, preuve de l’engouement qu’il suscite.

Le Lymow One est plus qu’un robot tondeuse, c’est un véritable partenaire de jardinage. Puissant, fiable et intelligent, il a su répondre à mes attentes les plus exigeantes. Pour ceux qui veulent une pelouse toujours parfaite sans lever le petit doigt, c’est un investissement qui vaut largement le coup.

Et, si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre présentation détaillée dans cet article sur NeozOne. Alors ? Convaincus par cette bête de course qui vous épargnera la corvée de tonte pendant des années ? Je vous rappelle que le robot tondeuse Lymow One sera disponible fin octobre au prix de 2 118 € sur le site officiel. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Surface max : 7 000 m² en 12 h

Puissance nominale : 300 W

Puissance max : 1 200 W

Largeur de coupe : 40 cm

Hauteur de coupe : 3 à 10 cm

Batterie : Li FePO₄ – 15 Ah – 2 500 cycles

Temps de charge : 90 min (10A)

Autonomie : 3 h

Navigation : RTK + VSLAM

Multi-zones : jusqu’à 80

Gestion des pentes : 45° (100 %)

Obstacle : jusqu’à 5 cm

Étanchéité : IPX6

Dimensions : 74,7 × 55,8 × 32 cm

Poids : 35,2 kg

Le contenu du colis reçu

1 tondeuse robotisée Lymow One

1 station de charge

1 bloc d’alimentation avec rallonge de 10 m

1 antenne RTK + alimentation et rallonge de 10 m

1 station RTK avec poteau et kit mural

1 piquet de terre RTK

1 jeu de lames de paillage doubles

1 batterie Li FePO₄ intégrée