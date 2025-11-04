Mon test complet (et mon avis) du vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale JMGO O2S Ultra

Des vidéoprojecteurs, j’en ai testé des dizaines, mais je suis toujours partant pour découvrir de nouveaux produits. Cette fois-ci, c’est une marque que je connaissais déjà, JMGO, qui m’a proposé sa dernière nouveauté, le modèle O2S Ultra (la seconde version du modèle). J’avais d’ailleurs testé le Triple Laser N1S, qui m’avait déjà beaucoup plu. En effet, je dois vous l’avouer : j’adore les soirées ciné à la maison. Le cinéma le plus proche est loin de chez moi, alors je fais les séances ciné dans mon canapé ! Alors, quand j’ai vu le vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale JMGO O2S Ultra, vendu 2 999 $ sur le site officiel, j’ai craqué et j’ai accepté avec plaisir, évidemment. Un projecteur triple laser MALC 3.0, 4K native, capable d’afficher une image de 80 à 150 pouces à 10 cm du mur… sur le papier, c’est impressionnant. Ajoutez à cela deux haut-parleurs DYNAUDIO de 10 W, et la promesse d’un vrai home cinéma compact devient très tentante. Le fabricant met en avant la technologie MALC RGB Pure Triple Laser 3.0, censée procurer des couleurs éclatantes, même en plein jour. En d’autres termes, un projecteur capable de remplacer une télé sans tirer les rideaux. Alléchant, non ?

Mes premières impressions au déballage

Le JMGO O2S Ultra arrive dans une boîte élégante et bien protégée, digne d’un produit haut de gamme. Le projecteur lui-même est assez compact (31 × 29 × 14 cm) et pèse à peine 4,6 kg, soit à peu près le poids de mon chat, au nom bien trouvé : Obi Wan pour tester un produit cinématographique ! Son design gris clair et ses finitions arrondies lui donnent un look moderne qui s’intègre facilement sur un meuble TV. À première vue, rien ne trahit la puissance qu’il renferme. J’ai particulièrement apprécié la qualité des matériaux : on sent qu’on n’est pas sur un vidéoprojecteur d’entrée de gamme, mais sur du lourd, voire du très lourd (la vidéo du déballage est disponible en fin d’article).

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’avais déjà testé quelques vidéoprojecteurs, mais aucun à focale ultra-courte. L’idée de pouvoir projeter une image géante sans avoir besoin de recul me séduisait. En plus, mon mur beige du salon n’attendait que ça ! Et, puis, il faut bien le dire : un projecteur laser, c’est un peu le Saint-Graal du home cinéma. Pas d’ampoule à changer, une durée de vie de 30 000 heures, et une promesse d’image toujours stable. Alors forcément, j’étais curieux de voir si ce JMGO tiendrait ses promesses.

Branchement et installation

L’installation s’est révélée très simple : poser le projecteur à une dizaine de centimètres du mur, le brancher, et hop ! L’image s’affiche presque immédiatement. Le système d’autofocus et de correction automatique de trapèze ajuste tout seul la projection, même si le mur n’est pas parfaitement plat. En moins de deux minutes, tout était calibré. Le JMGO tourne sous Google TV et est compatible et donne accès à toutes les applications (Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, etc.). En clair, une fois branché, tout est prêt.

La qualité d’image 4K native

C’est sans doute la première claque visuelle. La projection 4K native (3840 × 2160) est d’une netteté remarquable, même en pleine journée grâce à ses 3 600 lumens ISO. J’ai testé avec le film Dune : Part Two… et franchement, j’ai eu l’impression d’être dans une salle IMAX miniature. Les dunes d’Arrakis semblaient sortir du mur ! Les couleurs sont éclatantes, sans saturation excessive, grâce à la technologie MALC 3.0 Triple Laser. Le rendu image est absolument époustouflant, et même pour les séries françaises que ma compagne regarde sans moi, c’est une tuerie !

Le son signé DYNAUDIO

Je craignais qu’un projecteur compact souffre d’un son trop plat. Erreur ! Les deux haut-parleurs DYNAUDIO délivrent un son clair, équilibré et étonnamment puissant. Pendant un épisode de ma série préférée, Le Problème à 3 corps, les graves étaient profonds et les dialogues parfaitement audibles. J’ai même essayé de brancher un ensemble home cinéma 5.1, et très sincèrement, le rendu est digne d’une salle de cinéma.

Les ajustements automatiques intelligents

Le JMGO O2S Ultra est un petit génie de l’adaptation et j’adore ça ! Honnêtement, j’ai pu constater à plusieurs reprises, sur d’autres modèles, que le réglage de l’image était un calvaire sans nom ! Ici, grâce à ses capteurs internes, il corrige automatiquement :

La mise au point,

La géométrie de l’image,

La couleur du mur,

Et même la luminosité ambiante.

J’ai essayé sur écran dédié, et le projecteur a automatiquement ajusté le rendu pour un blanc quasi parfait. Bluffant ! En réalité, vous l’allumez, vous le dirigez vers votre support de projection (écran, mur, plafond) et vous patientez quelques secondes le temps qu’il se cale correctement.

La connectivité complète

Côté connectique, il y a tout ce qu’il faut : 2 ports HDMI 2.1, 1 ports USB, un Ethernet RJ45, une sortie optique et le Wi-Fi 6. J’y ai branché ma PS5, et le rendu en mode “Game” est fluide grâce au MEMC et au HDR10. Aucune latence perceptible : j’ai pu jouer à Gran Turismo 7 avec un réalisme impressionnant. J’ai aussi testé le streaming : aucun ralentissement, même en 4K, grâce au Wi-Fi 6 qui assure une stabilité exemplaire.

Le Bluetooth 5.2 m’a permis de connecter mon casque sans le moindre décrochage, parfait pour des sessions nocturnes sans réveiller la maison. Et, pour couronner le tout, le projecteur détecte automatiquement les nouvelles sources HDMI, un vrai plus pour éviter de jongler entre les menus.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation quotidienne, je peux dire que ce JMGO O2S Ultra est l’un des meilleurs vidéoprojecteurs à focale ultra-courte dans cette gamme de prix. Il allie performance, simplicité et qualité d’image exceptionnelle. Avant de détailler les points forts et faibles, une chose est sûre : ce projecteur transforme le salon en véritable mini-salle de cinéma. Même ma fille lorgne désormais dessus, elle l’imaginerait bien dans sa chambre, avec une projection de sa série Mercredi au plafond !

Les points forts

Image 4K ultra-nette, même en lumière ambiante

Couleurs sublimes grâce au triple laser

Autofocus et alignement automatiques très efficaces

Son DYNAUDIO puissant et équilibré

Design compact, silencieux et élégant

Connectivité complète (HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)

Installation en 5 minutes chrono

Compatible Netflix

La télécommande rechargeable

Les points faibles

Un prix un peu élevé

Je dois reconnaître que le JMGO O2S Ultra m’a impressionné. Ce n’est pas qu’un gadget : c’est un vrai appareil premium, taillé pour les cinéphiles exigeants. Je reviens sur le prix qui est assez exorbitant, reconnaissons-le, mais ce vidéoprojecteur est parmi l’un des meilleurs que j’ai pu tester depuis très longtemps. Le prix est donc élevé certes, mais justifié pour ceux qui apprécient le cinéma avec un grand C !

Est-ce que je recommande le JMGO O2S Ultra ?

Oui, sans hésiter. Si vous rêvez d’un grand écran sans percer un mur ou pousser les meubles, le vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale JMGO O2S Ultra est un excellent choix. Il n’est pas parfait, mais il coche toutes les cases d’un home cinéma de nouvelle génération. En conclusion : pour 2 999 $ sur le site officiel, le JMGO O2S Ultra Short Throw 4K procure une expérience de cinéma domestique vraiment immersive. Et vous, laisseriez-vous une machine aussi performante transformer votre mur en salle obscure ?

