Mon test et mon avis sur le mini PC GEEKOM XT13 Pro après plusieurs semaines d’utilisation

Mon métier sur NeozOne m’amène souvent à tester de nouveaux produits, et je le reconnais : j’adore ça ! Découvrir de nouvelles technologies, des produits auxquels je ne pensais pas faire confiance un jour, est l’un de nos privilèges. Alors quand la marque GEEKOM m’a proposé le test du modèle XT13 Pro Mini PC, j’ai eu un petit frisson de geek : un concentré de puissance dans un boîtier qui tient dans la main ! Je connaissais déjà la marque pour avoir testé le mini PC GEEKOM A6 ainsi que le GEEKOM GT1 Mega : deux appareils qui me donnent toujours entière satisfaction aujourd’hui. J’ai donc accepté sans crainte de tester ce modèle proposé au prix de 699 € au lieu de 869 €, et même à 594,15 € avec le code GKXT13 sur le site officiel (en rupture de stock au moment où j’écris ces lignes). Ce mini-ordinateur m’a intrigué : entre son processeur Intel® Core™ i7-13620 H ou i9-13900 hK, sa compatibilité avec jusqu’à 64 Go de RAM, son SSD ultra-rapide et sa promesse de supporter quatre écrans en simultané, il avait tout pour me séduire. Voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du magnifique carton, je dois dire que j’ai été surpris par la compacité du châssis. Le XT13 Pro est minuscule, à peine plus gros qu’une pile de quatre boîtes de CD (oui, je fais partie de ceux qui en ont encore quelques-unes à la maison). Le design en aluminium brossé inspire confiance : robuste, élégant et assez discret pour se glisser derrière un écran grâce au support VESA fourni. Première impression : on est très loin des gros PC encombrants qui prennent une demi-étagère, et ça me plaît beaucoup.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis quelque temps, je cherchais un PC polyvalent, capable de me suivre à la maison comme au bureau, sans transformer mon espace de travail en champ de bataille de câbles. J’avais besoin d’un ordinateur puissant, mais compact, capable de gérer mes tâches quotidiennes (bureautique, web, retouche photo), tout en ayant assez de ressources pour mon montage vidéo amateur et un peu de gaming léger. Le GEEKOM XT13 Pro me semblait être le bon compromis entre performance et compacité. Et, soyons honnête : un prix final sous la barre des 600 € pour un tel concentré de technologie, c’est un peu le cadeau de cette rentrée 2025.

Branchement et installation

Côté installation, rien de sorcier : je branche le câble d’alimentation, mon écran via HDMI, mon clavier, ma souris sans fil, et hop, le tour est joué. Le PC démarre en quelques secondes et Windows 11 Pro est déjà préinstallé. Pas besoin de passer une heure à installer pilotes et mises à jour, tout fonctionne immédiatement. J’ai apprécié la multitude de ports disponibles : USB 4, USB 3.2, HDMI, Ethernet 2,5 G, prise casque… Bref, je n’ai jamais manqué de connectiques, même en branchant disque externe, clé USB et caméra en même temps.

Focus sur la puissance du processeur

J’ai choisi la version équipée de l’Intel® Core™ i9-13900 hK, et autant vous dire que ça décoiffe. Avec ses 14 cœurs et 20 threads, le multitâche devient un jeu d’enfant : je peux lancer un export vidéo, surfer sur le web et répondre à mes e-mails sans aucun ralentissement. Pour donner un exemple concret : un rendu vidéo de 15 minutes en 4K que mon ancien PC mettait presque une heure à traiter passe désormais en moins de 20 minutes.

Focus sur la gestion de plusieurs écrans

Le GEEKOM XT13 Pro peut gérer jusqu’à quatre écrans en 4K ou un seul en 8K. J’ai tenté la configuration triple écran pour mon bureau : un écran pour mes e-mails, un autre pour mes documents et le dernier pour mes logiciels de montage. Verdict : c’est un confort inestimable pour travailler efficacement, et le petit boîtier n’a montré aucun signe de faiblesse. Même mon vieux PC gamer de 2018 peinait à faire tourner trois écrans sans broncher.

Focus sur la rapidité du stockage

Le SSD PCIe 4.0 est une vraie fusée. Le démarrage de Windows prend moins de 10 secondes, et mes logiciels lourds comme Photoshop s’ouvrent instantanément. J’ai transféré un dossier de 40 Go de vidéos sur le SSD interne, et en moins de deux minutes, c’était réglé. Pour quelqu’un qui manipule régulièrement des fichiers volumineux, c’est un gain de temps énorme.

Focus sur le système de refroidissement IceBlast

J’avais une crainte avec un format aussi compact : la surchauffe. Eh bien, le système IceBlast 1.5 fait des merveilles. Le ventilateur reste discret, même en pleine charge, la température interne ne dépasse jamais les limites raisonnables. J’ai testé un jeu gourmand et lancé un rendu vidéo en même temps : le boîtier restait tiède, preuve que le refroidissement est bien pensé.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après quelques semaines à utiliser le GEEKOM XT13 Pro au quotidien, je dois avouer que je suis conquis. Ainsi, il a remplacé sans mal mon PC de bureau secondaire, tout en libérant un espace précieux. Le contenu est complet et prêt à l’emploi, sans avoir besoin d’acheter d’accessoires supplémentaires. J’ai particulièrement apprécié la présence du support VESA, très pratique pour gagner de la place sur le bureau. En résumé, le GEEKOM XT13 Pro réussit le pari de condenser puissance et praticité dans un format mini, à un prix qui reste franchement séduisant. Avec son offre promotionnelle du moment, difficile de trouver moins cher pour autant de qualité !

Les points forts

Compacité et design élégant

Excellente puissance grâce au processeur i9-13900 hK

Démarrage ultra-rapide et SSD fulgurant

Possibilité de connecter jusqu’à 4 écrans

Refroidissement efficace et silencieux

Windows 11 Pro préinstallé et prêt à l’emploi

Rapport qualité-prix très attractif avec la promo

Les points faibles

Carte graphique intégrée limitée pour le gaming exigeant

Pas de port SD (dommage pour les créatifs photo/vidéo)

En résumé, les points faibles sont anecdotiques comparés aux qualités évidentes de ce petit monstre de puissance.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour moins de 600 € avec la promo, le GEEKOM XT13 Pro est un excellent choix si vous cherchez un mini PC compact, puissant et polyvalent. Il conviendra aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels qui veulent un poste de travail discret, mais performant. Même pour un usage familial, il remplace avantageusement une tour encombrante, tout en restant simple à installer et à utiliser. Avec le code GKXT13, son prix chute à 594,15 €* au lieu de 869 €, ce qui en fait une excellente affaire dans sa catégorie. Alors ? Allez-vous dégainer votre carte bancaire et passer commande de ce petit bijou technologique pour la rentrée ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Processeur : Intel® Core™ i7-13620 H ou i9-13900 hK (13ᵉ génération)

Graphiques : Intel® UHD (i7) / Intel® Iris Xe (i9)

RAM : DDR4 double canal jusqu’à 64 Go

Stockage : SSD PCIe 4.0 jusqu’à 2 To

Connectivité : Ethernet 2,5 G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Ports : USB 4, USB 3.2, HDMI 2.0, RJ45, casque 3,5 mm

Affichage : jusqu’à 4 écrans 4K ou 1 écran 8K

Refroidissement : IceBlast 1.5

OS : Windows 11 Pro préinstallé

Dimensions : 117 × 111 × 38,5 mm

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, on retrouve :

Le Mini PC GEEKOM XT13 Pro

L’alimentation secteur

Le support VESA pour fixation derrière un écran

Un câble HDMI

Un manuel utilisateur