NeozOne lance son badge 5 étoiles et un label exclusif « coup de cœur de la rédaction »

Depuis 1999, NeozOne s’impose comme un repère pour toutes celles et ceux qui aiment découvrir des innovations surprenantes, des inventions ingénieuses ou encore des tests produits menés avec rigueur et bonne humeur. Vingt-six ans plus tard, l’aventure continue avec un petit plus qui nous tenait à cœur : le lancement du « coup de cœur de la rédaction ». Ce nouveau badge éditorial permettra de mettre en avant les produits qui nous ont réellement séduits après un test complet, honnête et sans compromis. Car oui, depuis le début, nous n’avons jamais cessé d’améliorer notre manière de partager nos découvertes avec vous. Pour preuve, notre dernier test publié, celui du robot aspirateur Narwal Freo Z10 Ultra, illustre parfaitement cette démarche.

Comment fonctionne le « coup de cœur de la rédaction » ?

Un test produit peut parfois séduire par son design, sa facilité d’utilisation ou encore son rapport qualité-prix. Mais, pour obtenir le « coup de cœur de la rédaction », il faut davantage qu’un simple effet « wahou ». Nos journalistes et testeurs passent les produits au crible dans des conditions réelles, avec un protocole exigeant, et surtout avec l’œil critique qui fait notre réputation depuis toutes ces années. Ce badge est une distinction rare : seuls les produits qui se démarquent vraiment par leur innovation, leur fiabilité et leur capacité à améliorer le quotidien de nos lecteurs peuvent y prétendre. Bref, c’est un peu notre façon de dire : « ce produit, on l’a aimé, et on le recommande vraiment ».

Pourquoi nos tests produits sont-ils différents ?

Plus de 700 tests ont déjà été réalisés par nos équipes, et chaque fois, la même ligne de conduite : transparence, objectivité et authenticité. Contrairement à certains médias, nous ne nous contentons pas de répéter les fiches techniques envoyées par les marques. Nous utilisons les produits dans la vraie vie, comme n’importe quel utilisateur. Que ce soit lors de nos balades avec la caméra Insta360 X5, ou encore lors de nos essais sur le vélo électrique pliable TK1 de Mooncool, nous mettons les produits à l’épreuve dans des situations du quotidien. C’est cette approche « terrain », visible dans l’ensemble de nos tests, qui fait la différence. Et, quand un produit obtient notre coup de cœur, c’est qu’il a su convaincre sans artifice ni mise en scène.

Comment obtenir le « coup de cœur de la rédaction » ?

Le badge éditorial NeozOne est disponible depuis septembre, et déjà, certaines marques en profitent. Recevoir cette distinction n’est pas une mince affaire :

Test obligatoire : aucun badge n’est délivré sans que le produit ait été essayé par notre équipe.

Note minimale : il faut obtenir de 4,5 à 5 étoiles à notre évaluation interne pour être éligible.

Quota limité : seuls 10 badges par an seront attribués afin de préserver l’exclusivité et la crédibilité de la distinction.

Au-delà de la reconnaissance éditoriale, les marques peuvent également bénéficier d’un pack prestige pour exploiter au mieux ce label et gagner en visibilité. Avec plus d’un million d’abonnés et près de 68 millions de pages vues sur les 12 derniers mois, l’impact d’un tel coup de projecteur est réel. Pour toute demande, un seul contact : arakiel@neozone.org. Et vous, chers lecteurs, que pensez-vous de ce nouveau « coup de cœur de la rédaction » NeozOne : une belle idée pour récompenser l’innovation ou une distinction de plus dans l’univers déjà bien rempli des labels ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .