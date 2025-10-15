PhoneSide : je teste trois inventions françaises aussi malines qu’indispensables au bureau

Depuis quelques mois, j’étais intriguée par ces petits accessoires PhoneSide : sans écran, sans Bluetooth, sans appli… mais diablement astucieux. Des objets conçus pour faciliter la vie, tout simplement. Après un e-mail de Mehdi Maizate, l’inventeur (et esprit malin) derrière ces créations, je lui ai demandé si je pouvais les tester. Il a accepté et je l’en remercie vivement. Dans ma vie de tous les jours, j’endosse plusieurs casquettes, dont celle de conseillère municipale. Entre les réunions du conseil, les prises de notes et les ordres du jour, je cherche toujours à rester organisée tout en évitant les impressions inutiles. Autant dire que les accessoires PhoneSide sont tombés dans mes mains au bon moment. Et, après plusieurs semaines d’utilisation, je peux le dire : ces produits m’ont clairement simplifié la vie. Je vous les présente immédiatement.

PhoneSide Note : l’allié des réunions et des cerveaux bien rangés

J’ai commencé par le PhoneSide Note, un support malin médaillé au Concours Lépine 2023, rien que ça ! Le concept ? Une pince aimantée qui se fixe sur la couverture de n’importe quel bloc-notes. Une fois en place, elle sert de support à smartphone avec une petite « jambe » qui se déplie pour maintenir le téléphone bien droit. Résultat : mon téléphone est toujours sous les yeux, sans jamais traîner sur la table ou glisser sous une pile de documents. Pendant les conseils municipaux, je garde l’ordre du jour à l’écran, je prends mes notes sur papier. Ainsi, je reste concentrée sans jongler entre mon carnet et mon téléphone. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est son design élégant, tout en cuir végan recyclé et entièrement conçu en France.

Le produit est breveté, médaillé et franchement pensé pour durer. Il ne s’agit pas d’un gadget : c’est un outil d’organisation concret qui allie esthétique et efficacité. Pour les artistes ou étudiants, c’est aussi un compagnon redoutable. On peut afficher un modèle ou un schéma sur l’écran tout en dessinant ou prenant des notes à côté : un vrai gain de temps. Et, pour les mordus de visioconférences, le PhoneSide Note offre une stabilité parfaite, sans encombrer le bureau. Et, parce qu’un bon produit ne serait rien sans un prix raisonnable : 34,90 € sur le site officiel PhoneSide.fr. Bref, c’est le premier support de smartphone pour bloc-notes, et probablement le dernier dont vous aurez besoin. Un petit bijou d’ingéniosité sans puce électronique !

PhoneSide One : le support de téléphone qui sauve les tendinites

Ensuite, j’ai testé le PhoneSide One, un support de téléphone à clipser sur l’écran d’ordinateur. Et là, je dois le dire : coup de cœur immédiat. Je passe de longues heures à mon bureau, et je perds un temps fou à chercher mon téléphone entre deux dossiers (ou sous une pile de notes). Ce support vient se clipser sur le bord de l’écran, sans abîmer ni bloquer la vue. Les patins en caoutchouc assurent une fixation stable et protègent l’écran, et la pince s’ajuste à la perfection. J’ai pu y glisser mon smartphone même dans sa coque portefeuille en cuir : un exploit, car la plupart des supports classiques n’aiment pas les téléphones un peu « dodus ».

De plus, la position à hauteur d’yeux est parfaite pour suivre une notification ou un appel vidéo, et on peut régler la hauteur pour une visualisation sur mesure. Le gain de place est flagrant : j’ai retiré mon ancien support de bureau, et ma tendinite au coude (oui, elle aussi a testé le produit) me remercie ! Finis les contorsions pour attraper le téléphone pendant que la souris danse sur le tapis. Son prix ? 24,90 € sur le site officiel PhoneSide. Petit, malin, adaptable à tous les écrans jusqu’à 2 cm d’épaisseur, et compatible avec tous les smartphones (même les plus grands), il transforme n’importe quel poste de travail en espace optimisé et épuré. Et, honnêtement, c’est ce genre de détail qui rend le quotidien plus fluide.

PhoneSide Spaceline : la trousse magique des connectés

Troisième et dernier test : le PhoneSide Spaceline, un petit bijou de connectivité compact. C’est le genre de gadget qu’on sous-estime jusqu’au jour où on en a besoin.

Ce petit boîtier regroupe tout ce qu’il faut pour connecter, charger et transférer : câble USB-C 60W, adaptateurs Lightning, Micro USB et USB-A, emplacement pour carte Micro SD, Nano SIM et même un éjecteur de SIM intégré. Le tout dans un format à peine plus grand qu’un briquet ! J’ai glissé le Spaceline dans mon sac à main, et depuis, il ne me quitte plus. En déplacement ou en réunion, il m’a déjà sauvé la mise plus d’une fois. Plus besoin de transporter trois câbles et quatre adaptateurs : un seul objet fait tout ! Compact (37 g seulement), il est aussi robuste et élégant, fidèle à la philosophie PhoneSide. Son prix est de 24,90 € sur le site officiel PhoneSide. Et, franchement, pour ce petit concentré d’efficacité, c’est donné.

Mon verdict après quelques semaines d’utilisation

Franchement, c’est un sans-faute. Ces trois produits combinent tout ce que j’aime : une conception française, une vraie utilité, un prix abordable et une touche de design sobre. On sort du tout connecté, du tout branché, et on revient aux fondamentaux ! Le PhoneSide Note est devenu mon compagnon officiel de réunion, le One trône fièrement sur mon écran, et le Spaceline ne quitte plus mon sac. Ils m’ont simplifié la vie, tout en réduisant le bazar sur mon bureau. C’est le genre d’invention qui nous rappelle que l’intelligence ne passe pas toujours par les circuits électroniques. Et, entre nous, quel bonheur d’utiliser des accessoires qui ne nécessitent ni Wi-Fi, ni application, ni mise à jour ! Juste du bon sens et du design. J’avoue avoir eu un petit pincement de fierté en me disant que ces idées-là sont nées en France.

Est-ce que je recommande ces produits ?

Oui, oui et encore oui. Trois produits utiles, bien pensés et durables, qui méritent leur place dans le quotidien de n’importe qui. Les inventions de Mehdi Maizate sont de véritables petits coups de génie à la française, médaillés au Concours Lépine, et ça se sent dans chaque détail. En plus, pas besoin d’être geek pour les apprécier : ils sont intuitifs, discrets, et surtout efficaces. Bref, que vous soyez étudiant, professionnel, élu municipal ou simplement amateur d’ordre et de praticité, vous trouverez dans PhoneSide une vraie réponse à vos petits tracas du quotidien. Et, comme souvent, ce sont les idées les plus simples qui révolutionnent nos journées. En résumé : trois accessoires français, utiles, élégants et parfaitement pensés, le trio gagnant du bureau moderne ! Et vous, que pensez-vous de ces solutions malignes ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Cet article n’est pas sponsorisé, les produits testés ont été envoyés gratuitement à la demande de l’auteure.