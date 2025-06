Je teste le lampadaire solaire EZIlight Solar Lamp XL pour des soirées tamisées sur la terrasse !

Envie d’éclairer votre terrasse sans tirer des rallonges ou faire grimper la facture d’électricité ? C’est ce que promet l’EZIlight Solar Lamp XL, un lampadaire solaire sans fil au design contemporain, vendu actuellement 99,99 €* au lieu de 129,99 € pendant les soldes. Lorsque la marque EZIlight pour qui j’avais déjà testé la litière automatique pour chat, m’a proposé ce test, j’ai accepté avec enthousiasme : j’adore les luminaires solaires, colorés, au grand désespoir de mon mari ! Ce lampadaire, vendu à l’unité, ou en packs de deux ou quatre est vendu sur le site officiel EZIlight, mais il est aussi disponible sur Amazon (avec 9,99 € de frais de port). Ce qui m’a séduit ? Son autonomie solaire, sa télécommande, ses couleurs variées, et surtout son installation sans prise ni câble. Je l’ai installé sur ma terrasse, et je vous raconte tout !

Mes premières impressions au déballage

Premier bon point : le colis est bien emballé, et le lampadaire est proprement calé dans son carton. Pas de visserie à l’arrache, pas d’élément manquant. Le design est fidèle aux photos du site : sobre, élancé, avec une belle finition blanche peinte. Le pied est lourd, juste ce qu’il faut pour assurer la stabilité, même par vent léger. L’ensemble respire la robustesse. À vue d’œil, on est loin d’un gadget cheap de fin de rayon. Petit bonus : la télécommande est fournie, pas besoin de pile bizarre ni d’appli.

Branchement et installation

Spoiler : il n’y a rien à brancher, et c’est franchement agréable. J’ai juste eu à visser les trois parties du pied entre elles, puis à fixer le diffuseur lumineux. Pas de tournevis, pas de manuel en 10 langues : tout est intuitif et rapide. En dix minutes chrono, il était debout sur la terrasse, bien décidé à capturer les derniers rayons du soleil. Et, si vous voulez le déplacer, pas de câble à débrancher : il se porte facilement à la main. Une prise USB est prévue pour une recharge d’appoint en intérieur, mais pour ma part, le plein soleil suffit. J’ai simplement consulté la notice pour savoir comment le mettre en marche pour qu’il s’allume dès la tombée de la nuit.

Allumage automatique dès la nuit tombée

Dès que la lumière décline, hop, le lampadaire s’allume tout seul, comme un grand. Je n’ai rien eu à faire. C’est pratique quand on oublie d’allumer à la main (ou qu’on a les bras chargés de chips et de rosé). Et, au petit matin, il s’éteint tranquillement. J’ai testé aussi dans une pièce sombre : même comportement, l’allumage est fluide et réactif. Eh oui, car il est aussi parfait pour l’intérieur, à condition tout de même que le soleil vienne le charger dans la journée. Vous pouvez aussi le brancher sur secteur, mais personnellement, je trouve cela beaucoup moins sympathique 😊 !

Changement de couleur via télécommande

Là, c’est le petit effet « wow » quand on reçoit des amis. Sept couleurs disponibles : blanc chaud, rouge, vert, bleu, jaune, turquoise, violet. Je m’amuse à choisir l’ambiance selon l’humeur. Apéro chill en bleu, dîner romantique en blanc chaud, soirée foot en rouge et pause lecture en blanc froid. Il y en a pour tous les goûts. La télécommande est très réactive, même à distance.

Trois niveaux d’intensité lumineuse

Autre fonction pratique : trois intensités disponibles. Quand je lis sur mon transat, je passe en lumière forte (300 lumens, suffisants pour y voir clair). Et, quand je rêve en regardant les étoiles (ou que je somnole avec mon chien), je baisse l’intensité pour une ambiance plus tamisée. Là encore, tout se gère à distance, sans bouger de ma chaise. Il est vraiment appréciable de pouvoir adapter la lumière sans avoir à se lever toutes les cinq minutes. Et en mode le plus doux, l’autonomie semble meilleure : la lampe tient sans souci toute la nuit.

Étanchéité et résistance aux intempéries

Depuis que je l’ai installé, on a eu pluie, vent et même un petit orage, et il est toujours là, fidèle au poste. Son indice IP44 garantit une résistance aux éclaboussures, ce qui est largement suffisant pour une terrasse couverte. Le revêtement en métal et polyéthylène semble bien résister aux éléments. Un coup d’éponge et il est comme neuf. Pas besoin de le rentrer à chaque bruine. Même après une forte averse, aucun signe de rouille ou de dysfonctionnement. Il a clairement été pensé pour rester dehors sans stress, été comme hiver.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Top top top. Il est maintenant installé entre deux rocking-chairs sur ma terrasse. Je m’y installe le soir pour lire tranquillement en choisissant la lumière blanche, ou je le laisse en mode coloré et doux, ambiance guinguette pour regarder les étoiles. Ainsi, il fonctionne chaque soir, sans broncher, sans câble, sans facture. Par ailleurs, je n’ai jamais eu à le recharger en USB.

Les points forts

Installation ultra-simple et sans fil

Design élégant et discret

Télécommande pratique et facile à utiliser

Recharge solaire automatique

Les points faibles

Pas très lourd , donc attention aux bourrasques si non abrité

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Si vous cherchez un éclairage d’ambiance solaire, facile à vivre, écolo et déco, l’EZIlight Solar Lamp XL est une excellente option à ce prix. À 99,99 €* en promo, c’est un vrai bon plan pour l’été… et même pour l’automne, tant qu’il y a un peu de lumière dans la journée.

Les caractéristiques techniques

Marque : EZIlight

Type de lampe : LED

Dimensions : 150 × 34 × 34 cm

Poids : 6 kg

Matériaux : métal + polyéthylène

Puissance lumineuse : 300 lumens

Batterie : 1200 mAh

Étanchéité : IP44

Alimentation : Solaire ou USB

Télécommande : incluse

Utilisation : intérieur / extérieur

Le contenu du colis reçu

1 lampadaire EZIlight Solar Lamp XL

1 pied en trois parties vissables

1 diffuseur lumineux avec panneau solaire intégré

1 télécommande

1 câble de recharge USB

1 manuel simple et clair (pour une fois !)

