Je teste le Cosori Turbo Tower Pro, l’Airfryer en céramique qui apprend de ses erreurs

Franchement, je pensais avoir déjà atteint le sommet du confort culinaire avec mon ancien Airfryer, mais voilà que le Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition me fait de l’œil. Il faut dire que j’ai déjà eu l’occasion de tester plusieurs produits de la marque Cosori, et honnêtement, j’en suis toujours ressorti très satisfait. Alors, quand ils m’ont proposé de découvrir cette nouveauté, j’ai évidemment accepté sans hésiter ! Avec ses 10,8 litres de capacité et son design vertical malin, il me promettait de révolutionner mes soirées cuisine. Vendu 279 €* sur le site officiel Cosori et sur Amazon, ce modèle haut de gamme mise sur un revêtement 100 % céramique, deux paniers indépendants et une connexion Wi-Fi. Bref, tout ce que j’aime : un Airfryer qui fait tout sauf peut-être, éplucher les pommes de terre ! Alors, tient-il ses promesses ? Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

À peine le carton ouvert, je suis déjà séduit. L’appareil en impose avec son look noir et doré chic, tout en restant compact pour sa capacité. Il pèse quand même un bon 9,6 kg, mais une fois posé, il reste bien stable. J’ai immédiatement apprécié la finition soignée, les paniers robustes et surtout ce revêtement céramique qui respire la qualité. Mention spéciale au grand écran tactile en façade : clair, lumineux, cela promet une prise en main facile. Franchement, on sent que c’est du haut de gamme et au niveau du volume, il est beaucoup plus compact que le COSORI Air Fryer 10 L (avec une capacité moindre) que j’ai testé en janvier de cette année. Petit bonus : une grille de cuisson supplémentaire pour jouer sur trois niveaux ! Cela peut sembler un détail, mais je vous jure que c’est, en réalité, essentiel lorsque l’on veut faire plusieurs quiches, par exemple !

Branchement et installation

Alors là, on ne peut pas faire plus simple. Je le sors de son carton, je branche la prise de mon plan de travail et c’est parti. L’écran s’allume et m’invite à faire un premier préchauffage. Alors, je suis les instructions du guide de démarrage rapide : 10 minutes à 200 °C à vide pour neutraliser les éventuelles odeurs de fabrication. Aucun fumet désagréable à signaler, ça commence bien. J’en profite pour connecter l’appareil au Wi-Fi via l’application VeSync (disponible sur Android et iOS), un jeu d’enfant grâce au QR code fourni. En cinq minutes, tout est prêt. Et, je vais donc pouvoir entrer dans le vif du sujet !

Les deux paniers indépendants, la révolution familiale

C’est LA fonction qui m’a convaincu de recevoir cet Airfryer : deux paniers, deux cuissons différentes simultanément positionnées l’un sur l’autre. Le détail qui change tout pour optimiser l’encombrement. J’ai testé avec des filets de saumons aux herbes dans le panier du bas (6,5 L) et des légumes dans le panier du haut (4,3 L). Résultat ? Les filets cuisent tranquillement à basse température pendant que les légumes cuisient à 200 °C. Les modes Sync & Match permettent d’aligner les temps de cuisson pour que tout soit prêt pile en même temps. J’ai été bluffé : pas besoin de surveiller, tout se gère tout seul ! Ce mode Sync & Match, c’est juste « révolutionnaire », les deux paniers prêts ensemble malgré des temps de cuisson différents : génial !

Le revêtement céramique, pour un nettoyage sans prise de tête

Je l’avoue, je suis un peu flemmard quand il s’agit de récurer les appareils de cuisine, et pour l’airfryer, c’est particulièrement pénible, surtout lorsque les paniers ne vont pas au lave-vaisselle. Mais là, le revêtement 100 % céramique fait des miracles : rien ne colle, même après une cuisson de poulet bien grillé. Un coup d’éponge (sans produit agressif) et tout redevient comme neuf. Je retrouve aussi vraiment le goût naturel des aliments, sans transfert d’arômes d’un plat à l’autre. Franchement, je ne reviendrai plus jamais aux paniers classiques en téflon. En plus, ce revêtement est censé durer beaucoup plus longtemps, ce qui est un vrai bon point pour éviter d’avoir à changer l’appareil au bout de deux ans. Et, cerise sur le gâteau, fini les petites particules douteuses qui s’écaillent au fil du temps !

La cuisson sur trois niveaux, pour les grandes tablées

Lors d’un dîner entre amis, j’ai tenté une expérience un peu folle : trois plats en une seule cuisson. Dans le panier du bas, j’ai empilé la grille et disposé un gratin de courgettes en dessous et des côtelettes marinées au-dessus. Dans le panier du haut, des frites maison. Grâce à la circulation d’air optimisée, tout a cuit parfaitement, sans mélange de goûts. Les côtelettes étaient fondantes, le gratin gratiné à souhait, et les frites ultra-croustillantes. J’en suis resté baba.

Le contrôle à distance via Wi-Fi, mon nouveau joujou geek

Je dois l’avouer, cette fonction m’a amusé au départ… mais elle s’est révélée redoutablement pratique. Depuis l’appli VeSync, je peux surveiller l’évolution de la cuisson, régler la température ou choisir un programme, tout ça depuis mon canapé. J’ai même trouvé quelques recettes exclusives bien sympas pour changer de mes éternels nuggets-frites. Ma préférée ? La recette de bao buns vapeur revisités, une vraie tuerie ! On lance le tout à distance, et on n’a plus qu’à attendre l’alerte pour se régaler.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines de tests intensifs, je dois bien avouer que ce Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition m’a sacrément facilité la vie. Il a rapidement trouvé sa place dans ma cuisine, au point de remplacer mon ancien Airfryer beaucoup plus encombrant sans aucun regret. Que ce soit pour un repas rapide en solo ou un dîner complet en famille, il s’adapte à toutes mes envies sans broncher.

Les points forts :

Grande capacité, mais format compact : 10,8 L dans un espace raisonnable.

Cuisson homogène et rapide, sans surveillance.

Revêtement céramique facile à nettoyer et durable.

Modes Sync & Match ultra-pratiques pour les repas en une fois.

Application mobile intuitive et efficace.

Les points faibles :

L’appareil est un peu lourd à déplacer.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Clairement oui, et sans hésitation ! Que ce soit pour une famille nombreuse, un amateur de cuisine rapide ou un geek des appareils connectés, le Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition est un vrai coup de cœur. Il remplace plusieurs appareils à lui seul et simplifie vraiment la vie au quotidien. Si vous aimez bien manger sans y passer des heures, foncez ! Et vous, seriez-vous prêt à adopter cet airfryer XXL vendu au prix de 279,99 €* pour simplifier vos repas quotidiens et cuisiner trois plats en un seul coup ?

Les caractéristiques techniques

Modèle : Turbo Tower Pro Smart™ Chef Edition

Coloris : Noir et doré

Capacité totale : 10,8 L (4,3 L + 6,5 L)

Technologie : 360 ThermoIQ avec trois résistances

Minuteur : 1 min à 24 h

Température : de 30 °C à 230 °C

Puissance : 2630 W

Poids : 9,6 kg

Dimensions : 40,3 × 30 × 40,5 cm

Connectivité : Wi-Fi avec appli VeSync

Le contenu du colis reçu

Airfryer Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition (10,8 L)

Manuel d’utilisation + guide de démarrage rapide

Grille de cuisson supplémentaire

Deux paniers indépendants (haut et bas)

Accès au livre de recettes exclusif téléchargeable

