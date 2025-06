Test de la mini caméra frontale ORDRO EP8 4K, pour filmer ce que je regarde

Depuis des années, je vous parle de mes coups de cœur high-tech et de mes tests en tout genre sur NeozOne. Mais, pour franchir un cap en 2024, j’ai décidé d’améliorer mes vidéos avec une caméra portable, performante, et surtout… mains libres ! Après pas mal d’hésitation, j’ai contacté la marque ORDRO pour tester la caméra EP8, leur modèle phare 4K 60 FPS vendu 299,99 €* sur Amazon. Le produit me semblait prometteur : stabilisation sur 2 axes, commande Wi-Fi, bandeau léger, enregistrement pendant la charge, etc. Bref, tout ce qu’il me fallait pour filmer mes tests en conditions réelles, sans caméra à la main. La marque, que je remercie, a accepté, et voici donc mon retour d’expérience, après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est arrivé dans une petite boîte noire, sobre, mais bien protégée. À l’ouverture, première surprise : la caméra est minuscule ! À peine plus grande qu’un pouce, avec un corps en aluminium brossé couleur argent, elle inspire la robustesse malgré son poids plume. Le design est à mi-chemin entre un mini caméscope futuriste et un accessoire de science-fiction.

L’écran est absent, mais c’est normal, tout passe par l’application mobile, et la lentille est bien intégrée dans le boîtier, protégée. À côté, on trouve un bandeau ajustable, léger et confortable, une télécommande sur bracelet, un câble USB-C, une carte micro SD de 64 Go et une housse de transport. Rien à dire, tout est bien rangé, bien pensé. L’objet donne immédiatement envie de le tester.

Branchement et installation

Je ne vous cache pas que j’ai d’abord dû lire deux fois la notice (en anglais, mais compréhensible) pour tout comprendre. Il faut recharger la caméra, installer l’appli OD Cam sur son smartphone, connecter en Wi-Fi la caméra au téléphone… et là, magie : on accède au retour vidéo en direct. Précision, l’application doit être connectée au Wi-Fi du caméscope et non au réseau domestique pour que cela fonctionne.

L’installation sur le bandeau est intuitive, et surtout, ultra confortable : la caméra se clipse en haut du front, légèrement en décalé, pour ne pas gêner le champ de vision. Je porte des lunettes et je n’ai eu aucun souci d’ajustement. Le plus dur ? Penser à éteindre la caméra une fois l’enregistrement fini, tellement elle se fait oublier.

Fonctionnalité 1 : filmer en 4K sans les mains (vlog bricolage)

Mon premier test a été une session bricolage dans mon atelier, les deux mains prises. J’ai lancé l’enregistrement en 4K 60 fps via la télécommande, et j’ai pu découper, visser, poncer… sans me soucier de la caméra. Le rendu est bluffant : l’angle de 130° capture tout, la qualité est nette, les couleurs fidèles, même dans la pénombre. La stabilisation sur 2 axes fait très bien le job. Pas de tremblements, pas d’image floue. J’ai simplement évité les mouvements trop brusques, il n’est pas conçu pour cet usage. Et, ce côté « caméra subjective » donne vraiment un effet immersif. C’est comme si mes lecteurs se retrouvaient dans ma tête, à suivre mes gestes pas à pas. J’ai même pu commenter à voix haute pendant que je travaillais, ce qui donne un rendu hyper naturel en post-prod. Franchement, pour les tutos ou les démonstrations techniques, c’est un outil redoutablement efficace. Et, le plus impressionnant, c’est que j’en oublie presque qu’elle tourne.

Fonctionnalité 2 : filmer en portrait pour les réseaux sociaux

Second test : filmer une vidéo à destination des réseaux sociaux que je gère pour une activité hors NeozOne. Bonne nouvelle, l’EP8 gère le basculement d’écran horizontal/vertical ! J’ai orienté la caméra en mode portrait via l’appli OD Cam, et hop, vidéo prête pour Instagram ou TikTok. C’est pratique, rapide, et surtout, la qualité reste au rendez-vous, même en 1080 p. Ce basculement est un vrai atout pour les créateurs de contenu. Je n’ai eu besoin que de mon téléphone pour lancer l’enregistrement, prévisualiser la scène et recadrer. Cela m’a évité de retourner une vidéo en post-production, ce qui me fait gagner un temps fou. Et, comme l’application permet un aperçu en direct, je peux ajuster mon cadrage en temps réel. Même sous la lumière changeante d’une fin d’après-midi au jardin, l’image restait stable, bien exposée, sans effet de halo. Un format parfaitement adapté aux stories, réels et autres formats verticaux.

Fonctionnalité 3 : enregistrement longue durée durant la charge

Un détail qui change tout : l’EP8 peut filmer tout en étant branchée à une batterie externe. Lors d’un long événement (une sortie nature avec mes chiens), j’ai utilisé une powerbank glissée dans ma poche, et la caméra n’a jamais coupé. Résultat : plus d’une heure de vidéo, sans me soucier de la batterie de 1 000 mAh. En 4K, c’est un exploit. Le câble ne gêne pas, il suffit de le passer discrètement derrière le bandeau. J’ai même oublié qu’elle était branchée !

C’est le genre de détail qui change la donne en tournage, surtout quand on veut capter un moment sans interruption. Et contrairement à d’autres modèles, elle n’a pas surchauffé, même après 75 minutes d’enregistrement. Que ce soit pour un vlog de randonnée, une visite de salon ou un reportage longue durée, je n’ai jamais eu à m’arrêter à cause de l’autonomie. Et, ça, c’est un soulagement.

Fonctionnalité 4 : télécommande et partage à distance

Lors d’une séquence tournée dans la cuisine, j’ai utilisé la télécommande au poignet pour lancer et couper l’enregistrement sans toucher la caméra. Ultra pratique quand on a les mains pleines de pâte ou de farine ! Portée correcte (environ 5 m), et surtout, réponse instantanée. Après l’enregistrement, j’ai directement partagé la vidéo depuis l’appli OD Cam. On peut lire, monter et transférer ses fichiers depuis le smartphone, sans passer par l’ordinateur. Idéal pour publier vite sur les réseaux, ou pour faire un retour client en quelques minutes. La télécommande est discrète, confortable, et tient bien au poignet, même en mouvement. Et, le bouton de commande est suffisamment gros pour être pressé sans devoir regarder. J’ai testé aussi depuis l’autre bout de la pièce, aucun souci de connexion. C’est un vrai atout pour les tournages en solo : on garde le contrôle sans interrompre son activité.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs tournages variés (bricolage, jardinage, balades et cuisine), je peux dire que l’ORDRO EP8 tient ses promesses. La qualité d’image est au rendez-vous, même en basse lumière, et le confort d’utilisation en mains libres change vraiment la donne. L’autonomie reste perfectible, mais la possibilité de filmer en continu pendant la charge compense largement ce défaut. J’ai trouvé mon alliée pour les contenus immersifs, spontanés et dynamiques. Pour moins de 300 €, c’est une solution sérieuse pour qui veut se lancer dans la vidéo sans se ruiner.

Les points forts :

Qualité d’image excellente en 4K, même en basse lumière

Confort du bandeau, léger et discret, idéal pour filmer sans s’en apercevoir

Enregistrement pendant la charge, avec autonomie correcte

Application mobile complète avec bascule vertical/horizontal

Télécommande au poignet super intuitive

Parfait pour le bricolage, les tests produits, la cuisine, les balades…

Les points faibles :

Pas d’écran embarqué, tout passe par le smartphone

Nécessite une carte micro SD rapide, sinon bugs possibles

Quelques gênes possibles si vous portez une casquette ou un casque

Stabilisation suffisante, mais pas pour les sports extrêmes

L’ajustement du bandeau demande quelques essais pour bien cadrer

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Pour 299,99 €*, l’ORDRO EP8 coche toutes les cases pour un créateur de contenu ou une testeuse comme moi. C’est une solution compacte, intelligente et abordable pour filmer à la première personne sans se ruiner. Elle ne remplacera pas une caméra pro, mais elle complète parfaitement un setup mobile pour YouTube, TikTok, Instagram ou un blog tech. Et, c’est exactement ce que je cherchais.

Les caractéristiques techniques

Nom complet : ORDRO EP8 4K 60 FPS Vlog Mini Caméra

Prix : 299,99 €

Capteur : CMOS Sony 1/2,8 pouces haute sensibilité

Résolution max : 4K 60 FPS (3840 × 2160)

Angles : 130°, ajustable à 90° (correction distorsion)

Stabilisation : cardan à 2 axes

Stockage : microSD jusqu’à 256 Go, classe V30/UHS-3

Connectivité : Wi-Fi, USB-C, télécommande Bluetooth

Autonomie : environ 1 h, extensible avec powerbank

Compatibilité : webcam USB, application OD CAM Android/iOS

Dimensions : ultra compacte (moins de 10 cm), poids plume

Le contenu du colis reçu

Caméra ORDRO EP8 (argent)

Bandeau réglable ergonomique

Télécommande + bracelet

Câble de charge USB-C

Carte microSD 64 Go

Housse de transport

Manuel d’utilisation (EN/CN)

