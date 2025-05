Test de la serrure connectée (avec cylindre) Smart Lock Cylinder ToucA51 de WELOCK

Lorsque WELOCK m’a proposé de tester sa serrure connectée Smart Lock Cylinder ToucA51, j’ai immédiatement dit oui. Il faut dire que je cherchais depuis quelque temps une solution fiable pour sécuriser la porte de ma remise, souvent oubliée, mais tout aussi exposée que l’entrée principale. L’idée de combiner empreinte digitale, code, RFID et application mobile m’a franchement séduit. Disponible à 119 €* sur le site officiel à l’occasion de la fête des pères (avec le code de réduction VD50) le produit semblait complet et simple à installer. Alors, j’ai tenté le coup… et je l’ai montée moi-même sur la porte de service avec quelques appréhensions rapidement envolées. Voici mon retour d’expérience après plusieurs semaines d’utilisation !

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du colis, j’ai été surpris par la qualité perçue de l’ensemble, même si, j’ai, par le passé, testé plusieurs modèles de la marque. Le cylindre WELOCK ToucA51 affiche un magnifique look bicolore inox et noir, avec une finition plutôt premium. Le tout est bien rangé : la serrure électronique, trois cartes RFID, une rallonge de 20 mm, une clé Allen spéciale et un petit guide multilingue. Premier bon point : ça ne sent ni le plastique bas de gamme ni la notice traduite à la va-vite. Cela démarre bien.

Branchement et installation

Franchement, je craignais que cela soit un peu technique. Et, finalement… rien à signaler. J’ai retiré mon ancien cylindre en deux minutes chrono, installé le ToucA51 à la place, et ajusté la longueur grâce à l’extension fournie.

Aucun perçage, aucun outil, tout est pensé pour un remplacement « à l’identique » dans les standards européens. Il ne m’a fallu que 10 minutes « montre en main » pour finaliser le tout, piles AAA comprises.

La serrure connectée est « extensible » pour s’adapter à tous les modèles de portes.

Déverrouillage par empreinte : rapide et bluffant

Ma première utilisation s’est faite avec l’empreinte digitale. Il suffit de poser le doigt sur le capteur et… clac, c’est ouvert. L’enregistrement des empreintes est simple et le capteur apprend à vous connaître avec le temps. Après une vingtaine d’utilisations, je sens déjà que la reconnaissance est plus rapide. Un vrai plus quand on rentre les bras chargés de sacs de courses !

L’accès via RFID : simple et efficace

Pour ceux qui n’aiment pas taper de code ou utiliser une appli comme mon voisin retraité qui vient nourrir mes chats quand je pars, les cartes RFID sont parfaites. Je lui en ai donné une, il la passe devant le cylindre, et la porte s’ouvre en silence. Aucun souci, même les jours de pluie grâce à la certification IP65. Et, en cas de perte ? Je désactive la carte en un clic depuis l’application.

Contrôle à distance avec la WIFIBOX3 (optionnelle)

Ajoutez la WIFIBOX3, et là, on passe un cap. Depuis mon smartphone, je peux déverrouiller à distance, recevoir une alerte en cas d’anomalie, ou même connecter la serrure à Alexa pour une commande vocale. Idéal quand je suis en déplacement et qu’un ami ou un artisan doit accéder à la maison. Pratique, rassurant, et ultra simple à configurer.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux dire que cette serrure a changé mon quotidien. Fini les trousseaux oubliés, les doubles cachés sous le paillasson ou les allers-retours pour ouvrir au livreur. Tout fonctionne de manière fluide et intuitive, et l’ensemble reste fiable, même par temps humide. Bref, un bon compromis entre sécurité, confort et technologie.

Les points forts :

Installation ultra-rapide (moins de 10 minutes)

Plusieurs modes d’accès très pratiques (empreinte, code, RFID, appli)

Reconnaissance digitale ultra-rapide

Possibilité de gérer les accès à distance (avec la WIFIBOX3)

Design moderne et discret

Les points faibles :

Nécessite d’acheter les piles séparément

Pas adaptée pour les portes de jardin totalement exposées

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour seulement 119 €* sur le site officiel à l’occasion de la fête des pères (avec le code de réduction VD50) la WELOCK ToucA51 coche quasiment toutes les cases : sécurité, simplicité et connectivité. Et, si vous ajoutez la WIFIBOX3 (99 €), c’est encore mieux pour un usage à distance ou domotique (expédition depuis l’entrepôt européen et garantie de 2 ans). C’est clairement une des meilleures serrures connectées que j’ai testées à ce prix-là. Et vous, vous seriez prêts à remplacer vos clés par vos empreintes digitales pour sécuriser votre porte d’entrée ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques (en bref)

Matériaux : acier inoxydable, alliage de zinc

Alimentation : 3 piles AAA (non incluses)

Autonomie : jusqu’à 10 mois

Température de fonctionnement : -25 °C à +60 °C

Étanchéité : IP65

Connexion : Bluetooth 4.0 / Wi-Fi via WIFIBOX3

Modes d’accès : empreinte, code, RFID, appli, Wi-Fi (optionnel), USB-C d’urgence

Le contenu du colis reçu

1 serrure électronique WELOCK ToucA51 3 cartes RFID 1 clé Allen spéciale



1 rallonge de cylindre de 20 mm

1 notice multilingue (dont le français !)

*Le prix a été relevé le 28 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

