Test du Devolo Magic 2 WiFi 6 Next Multiroom : le kit CPL qui dompte les zones blanches de ma maison

Je crois qu’on a tous une pièce dans la maison où la Wi-Fi décide de faire la sieste. Chez moi, c’était la chambre d’amis, mon abri de jardin (où je travaille parfois), et un coin du salon où la box semble totalement ignorer l’existence humaine. Pourtant, pour mon réseau, j’ai l’un des meilleurs systèmes du marché. Mais même lui trouve ses limites dans une maison avec murs épais, étages multiples, et équipements placés un peu partout. C’est pour ça que j’ai sauté sur le Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Next Kit Multiroom, lorsque l’on m’a proposé de le tester. Annoncé comme l’un des kits CPL les plus puissants du moment, capable de monter jusqu’à 3 000 Mbits/s, avec Wi-Fi 6, ports Ethernet Gigabit, une prise intégrée, et une portée CPL impressionnante. Je précise immédiatement : j’ai choisi de le configurer en option 1, c’est-à-dire en extension du réseau existant, avec le Wi-Fi Devolo désactivé pour éviter les doublons. Mon objectif était simple : amener du gigabit stable, via CPL, dans les pièces où aucun système ne peut aller. Et, comme j’adore tester ce genre de produits bourrés de technologie, j’étais impatiente de voir s’il allait tenir ses promesses. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Première bonne surprise : le design. Devolo propose des modules sobres, entièrement blancs, assez compacts pour du CPL haut de gamme. Ils donnent immédiatement une sensation de qualité, avec une prise électrique intégrée qui évite de sacrifier une prise murale. Au toucher, rien ne bouge, rien ne grince. Les finitions sont soignées. On sent que c’est solide, pensé pour durer, et surtout conçu pour rester visible dans les pièces sans défigurer la déco.

J’ai déjà testé des modules CPL immondes, énormes, qui font penser à des blocs de coffret électrique. Là, Devolo a fourni un effort esthétique appréciable. En ouvrant la boîte, j’ai aussi apprécié la clarté : un manuel simple, des modules déjà pré-associés et des pictogrammes qui expliquent le branchement en deux secondes. Un bon début. Mais le vrai test, c’est le terrain.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Tout simplement parce que cela fait des années que je cherche une solution réellement efficace pour éliminer les zones blanches, sans créer un deuxième réseau parallèle. Je voulais garder la force de mon réseau, tout en apportant de la connexion filaire ultra-stable dans les pièces éloignées. Et, les Magic 2 sont réputés compatibles avec tout : box, routeurs, Mesh… Mais, surtout, ils sont construits pour passer là où le Wi-Fi ne passe plus. Comme je teste régulièrement des produits technologiques, et que je suis particulièrement adepte de ce type de solutions hybrides, je voulais vraiment voir si ce kit CPL allait tenir ses promesses. Dans une maison réelle, avec ses murs qui font tout pour bloquer les ondes, ce n’est pas toujours évident.

Branchement et installation : Devolo en extension du réseau Orbi

L’installation a été d’une simplicité presque déconcertante. Voici le petit tuto que j’ai réalisé pour expliquer mes branchements :

Je branche les modules secondaires dans les pièces de la maison. Sur une prise murale, c’est obligatoire.

Je branche ensuite le module maître sur une prise murale, près du routeur. Surtout pas de multiprise : c’est l’ennemi juré du CPL. Ensuite, je le connecte en Ethernet au port LAN de mon Orbi.

J’ouvre l’application Devolo qui détecte immédiatement les modules, propose une mise à jour, et permet de personnaliser l’installation.

Je désactive le Wi-Fi des Devolo. En quelques secondes, les voyants passent au blanc fixe : le réseau CPL est opérationnel.

Comme je veux garder le Wi-Fi existant en maître, j’ai simplement désactivé les radios 2.4 et 5 GHz dans l’app. Résultat : les Devolo servent uniquement à transporter le réseau via le courant et le système en place reste le seul à diffuser le Wi-Fi. C’est exactement ce que je voulais.

Mon test de la puissance du CPL

Pour ce test, j’ai branché un module Devolo dans l’abri de jardin où mon d’autres n’ont jamais réussi à aller. Avant l’installation, je plafonnais à 4 Mbits/s en Wi-Fi, avec une latence énorme, et des visios impossibles. Après le branchement, je me retrouve avec 780 Mbits/s mesurés en Ethernet, une latence quasiment inexistante et des vidéos fluides, comme les visios d’ailleurs. Je crois que je n’ai jamais vu un CPL aussi rapide chez moi. Même en transférant un gros fichier vidéo de 30 Go, je n’ai pas eu de chute brutale. Pour le coup, le Magic 2 tient vraiment ses promesses.

Mon test des ports Ethernet Gigabit

Chaque module possède deux ports Gigabit, ce qui change tout dans une installation comme la mienne. Dans ma chambre d’amis, j’ai branché une TV avec une clé Fire TV et un mini PC de test. Le résultat ne s’est pas fait attendre, les deux appareils affichent quasiment la même vitesse qu’au pied du routeur. Aucune perte, pas de coupure, pas de micro-lags. Pour ceux qui jouent, travaillent à distance ou utilisent des NAS, c’est un vrai bonheur.

Mon test de la stabilité

J’ai aussi voulu tester la stabilité lors d’une séance de travail intensif, pour le compte de la commune dans laquelle je suis élue. Pour tester la stabilité des Devolo, j’avais une visio Teams de 45 minutes, pendant laquelle je devais envoyer de gros fichiers, synchroniser OneDrive, évidemment, et consulter les fichiers que les collègues envoyaient aussi. Dans l’abri de jardin où je suis souvent en visioconférence pour ne pas déranger mon mari, c’était un cauchemar, je devais me déplacer au milieu du jardin pour tenter de disposer d’un réseau potable. J’ai été étonnée par les Devolo, car tout est resté fluide, et j’ai vraiment senti l’avantage du CPL : pas de fluctuations comme avec la Wi-Fi, pas de variations liées aux murs ou aux micro-coupures radio. Une connexion stable, linéaire, constante.

Le mesh WiFi 6 (désactivé chez moi, mais testé)

Même si j’utilise les Devolo uniquement en CPL + Ethernet, j’ai quand même testé leur Wi-Fi 6 avant de le couper. Le branchement est simple et les Devolo seuls offrent tout de même une bonne couverture, même si les murs en pierre de ma maison ancienne ne sont pas les plus adéquats pour ce système. En termes de débit réel, il se situe de 600 à 800 Mbits/s et permet une bonne gestion des appareils multiples. Ce n’est pas du niveau de certains concurrents haut de gamme (soyons honnêtes), mais pour quelqu’un sans système Mesh, c’est une très bonne solution hybride CPL + Mesh.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, je ne m’attendais pas à un tel résultat. Le Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Next a clairement transformé ma maison, ou du moins les pièces dans lesquelles j’avais abandonné l’idée d’avoir un réseau stable. Le combo Orbi + Devolo CPL fonctionne parfaitement. C’est même, selon moi, l’une des meilleures combinaisons possibles quand on veut un réseau Mesh haut de gamme, et du gigabit dans les zones mortes.

Les points forts

Vitesse CPL impressionnante

Ports Ethernet Gigabit très utiles

Installation ultra-simple

Prise intégrée (précieuse !)

Compatible avec tout, y compris Mesh

Parfait pour l’option 1 : WiFi Orbi + CPL devolo

Les points faibles

Nécessite des prises murales dédiées

Peut perdre en performance si la maison a plusieurs phases électriques

Franchement, rien de rédhibitoire, même si j’ai un peu ramé pour trouver des prises inutilisées, notamment près de la télévision !

Est-ce que je recommande ce kit ?

Oui, sans hésiter. Si vous avez déjà un Mesh performant, et que vous voulez amener un réseau filaire ultra-stable partout dans la maison, c’est la meilleure solution que j’ai testée depuis longtemps. Je peux désormais m’enfermer dans mon petit bureau au fond du jardin, sans craindre d’être coupée au beau milieu d’une visioconférence importante. Et, je n’ai plus besoin de revenir à la maison, PC portable sous le bras, pour transférer le journal communal que je réalise à l’imprimeur ! Pour info, le kit est affiché à 469,90 €* sur Amazon ou sur le site officiel devolo.fr, un budget conséquent, mais largement justifié s’il règle définitivement les zones blanches. J’ai même convaincu une amie de passer à ce système, et elle en est ravie ! Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Caractéristiques techniques

Débit CPL : jusqu’à 3 000 Mbits/s

Wi-Fi 6 (802.11ax) jusqu’à 1 800 Mbits/s

2 ports Ethernet Gigabit par module

Prise électrique intégrée CPL G.hn nouvelle génération

Fonction Mesh intégrée

App devolo Home Network

Installation auto-pairing

Contenu du colis

Le module maître devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Next

Les modules secondaires

Câbles Ethernet

Guide d’installation

Documentation sécurité

*Le prix a été relevé le 3 décembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez