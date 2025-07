Je teste la batterie résidentielle Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

Depuis quelque temps, je rêvais d’équiper ma maison d’un vrai système d’autoconsommation solaire. Alors, quand la marque Anker, que je connais déjà très bien, m’a proposé de tester sa nouvelle batterie, lancée le 29 avril dernier, j’ai immédiatement accepté. L’idée de pouvoir économiser sur ma facture d’électricité ne pouvait que me séduire, même si je l’avoue, je redoutais quelque peu, une installation complexe. Même si j’ai déjà testé la version précédente, la Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro l’année dernière.

Ainsi, j’ai reçu l’ensemble Anker SOLIX comprenant la batterie E2700 Pro et son extension BP2700, 4 panneaux solaires 540 W, 1 Smart Meter, 4 prises intelligentes, 8 rallonges solaires, des fixations murales – le tout pour un prix total d’environ 4 500 €. Voici mon retour d’expérience, après plusieurs semaines de tests grandeur nature et une installation plus simple que je ne l’imaginais. Présentation.

Mes premières impressions au déballage

Quand les cartons sont arrivés, j’ai tout de suite compris que j’avais affaire à du matériel sérieux, je pourrais même dire à du « lourd », tant par leur poids, que par l’encombrement des colis. Néanmoins, chaque élément était soigneusement protégé, les panneaux solaires (assez imposants) brillants de qualité. La batterie E2700 Pro Pro respire la solidité : robuste, épurée, avec une finition premium. Quant aux accessoires, tout était prévu, du manuel clair aux petites vis de fixation. J’étais comme un enfant dans un magasin de jouets, avec une petite pointe d’anxiété, quant à la suite : le branchement de tous ces produits !

Branchement et installation

Si je redoutais un peu la partie « technique », j’ai été rassuré. L’installation de la batterie et des panneaux est relativement intuitive, surtout avec l’aide de la documentation Anker. Les rallonges solaires m’ont permis de placer les panneaux là où l’exposition était optimale. Le raccordement au SmartMeter et aux prises intelligentes était un jeu d’enfant : quelques branchements, quelques paramétrages sur l’application… et c’était plié.

En quelques heures, tout était fonctionnel. Je vous recommande tout de même de bien observer le matériel avant la pose, de repérer les emplacements des panneaux, du SmartMeter, etc. Tout est parfaitement détaillé, mais il faut prendre la peine et le temps de les lire avant. Si vous préférez les tutoriels vidéos, le site Anker en regorge et ils sont plutôt très bien faits.

La batterie Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

La Solarbank 3 est clairement le cœur du système. Avec ses 2 688 Wh de stockage et ses 3 600 W d’entrée solaire maximale, elle est capable de récupérer un maximum d’énergie via les 4 MPPT. Ce qui m’a bluffé, c’est à quel point elle optimise l’entrée solaire : même par temps couvert, elle assure ! Sa densité énergétique améliorée permet un rendement exceptionnel sans devoir multiplier les installations lourdes.

L’interface de suivi est intuitive, avec des graphiques clairs pour suivre la charge et la décharge. Petite cerise sur le panneau : jusqu’à 5 batteries peuvent être empilées pour atteindre 16 kWh de stockage. L’économie annoncée à 854 €/an est tout à fait crédible si vous êtes bien exposé. Pour ma part, c’est un investissement à long terme très prometteur pour 1 385 €. Vous pouvez retrouver la batterie Anker SOLIX Solarbank 3 directement sur le site officiel Anker.fr.

Anker SOLIX Smart Meter

Le Smart Meter est un petit bijou pour visualiser en temps réel sa consommation et son injection solaire. Facile à installer sur le rail DIN, il se connecte en Bluetooth ou en Wi-Fi à l’application. Je peux maintenant voir exactement combien j’autoconsomme, combien je restitue au réseau, et surtout adapter mes habitudes ! Ce capteur est hyper réactif et met en lumière des pics de consommation que je n’avais jamais remarqués.

Sa discrétion dans le tableau électrique est également un vrai plus. La précision est bluffante et permet d’optimiser l’usage de la batterie sans gaspillage. Un accessoire indispensable proposé au prix de 129 €. Pour équiper votre installation, le Smart Meter est disponible sur Anker.fr. Malgré ses performances, je l’ai rapidement désinstallé pour mettre un Shelly Pro 3EM, qui est compatible avec Anker ET mes batteries Zendure. C’est quand même plus pratique à l’usage et mon tableau électrique n’est pas extensible.

Anker SOLIX prise intelligente

Les prises intelligentes sont mes nouvelles alliées au quotidien. En trois secondes, elles étaient branchées et opérationnelles. Elles permettent de déclencher l’utilisation de l’énergie solaire excédentaire en programmant, par exemple, la machine à laver quand le soleil tape fort. L’application permet aussi de créer des scénarios automatiques selon la météo prévue, ce qui est franchement bluffant. Le suivi de consommation par appareil propose une nouvelle visibilité sur nos petites dépenses énergétiques invisibles.

Chaque prise est proposée au tarif de 39 €. J’ai installé les quatre prises dans mon jardin et mon garage, elles servent à alimenter le robot tondeuse et le robot piscine principalement. Les deux dernières à recharger mon vélo électrique, ma trottinette et mon composteur. À noter : les prises intelligentes sont en vente sur Anker.fr.

Anker SOLIX RS50B panneaux solaires 540 W

Chaque panneau fournit 540 W avec un excellent rendement de 23 %. Leur format (2,27 m × 1,13 m) et leur poids (27,6 kg) nécessitent de prévoir des fixations solides (fournies), mais une fois installés, ils ne bougent plus d’un cil. La finition est soignée, avec une excellente résistance mécanique qui inspire confiance pour affronter les intempéries. Leur certification IP68 rassure : pluie, vent, poussière, rien ne leur fait peur. Ils fonctionnent même dans des conditions de faible luminosité, ce qui maximise la production annuelle. Un investissement durable garanti 25 ans à 84,8 % de leur puissance initiale pour 349 € par panneau. Ces panneaux solaires sont accessibles directement sur le site officiel Anker.

Anker SOLIX câbles d’extension pour panneaux solaires

Les rallonges de 3 m à 10 m (calibres 4 mm² ou 6 mm²) sont robustes, en cuivre, et facilitent grandement les installations sur balcon, toit ou au sol. Leur qualité de fabrication inspire confiance : même exposés aux intempéries, ils restent souples et faciles à manipuler. Le marquage est clair, ce qui évite de se tromper au moment du branchement. Petit conseil : pour 5 à 8 panneaux, prévoyez directement du 6 mm² pour assurer un courant sans perte et éviter la surchauffe. Ces câbles d’extension sont vendus à partir de 49,90 €. Pour compléter votre installation solaire, les câbles d’extension sont proposés sur Anker.fr.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne, je peux dire sans hésitation que ce pack solaire complet Anker SOLIX a transformé ma manière de consommer l’énergie. Entre l’autonomie gagnée (117 € en seulement 2 mois), les économies déjà visibles et la simplicité d’utilisation, je suis totalement convaincu. Chaque élément du kit apporte une vraie valeur ajoutée, que ce soit pour suivre la production, stocker ou optimiser l’utilisation de l’énergie solaire au maximum. Franchement, j’aurais dû m’équiper plus tôt !

Les points forts

Installation simplifiée : tout est pensé pour être accessible, même sans être ingénieur en électricité.

Batterie ultra performante : 2,688 kWh extensibles jusqu’à 16 kWh avec 3 600 W d’entrée solaire.

Optimisation intelligente : l’appli Anker ajuste production, stockage et consommation en toute autonomie.

Équipements solides et certifiés : IP68 pour les panneaux, matériaux de qualité pour les câbles et prises.

Application ultra intuitive : suivi précis et commandes à distance en quelques clics.

Les points faibles

Prix d’achat élevé : un investissement de départ important, mais qui s’amortit rapidement.

Encombrement : avec 4 panneaux de 2,27 m chacun, mieux vaut avoir de la place pour une installation optimale.

Impossible de créer des pièces pour la gestion des prises intelligentes.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans la moindre hésitation. Pour ceux qui cherchent à réduire leur facture énergétique, gagner en autonomie et adopter une consommation plus intelligente et durable, le pack Anker SOLIX est un choix gagnant. Bien installé, bien paramétré, il permet de rentabiliser son investissement en quelques années tout en contribuant activement à la transition énergétique. Et, bonus : tout se pilote du bout des doigts grâce à l’appli mobile !

Les caractéristiques techniques

Batterie : Anker SOLIX E300 Pro, 2 688 Wh, 3 600 W entrée, 4 MPPT

Smart Meter : suivi en temps réel, Bluetooth/Wi-Fi

Prises intelligentes : Wi-Fi/Bluetooth, minuterie, compte à rebours

Panneaux solaires : 540 W, rendement 23 %, IP68

Rallonges : cuivre, 3 à 10 m, calibre 4 mm²/6 mm²

Contenu du colis reçu et rappel des prix

Voici ce que j’ai reçu pour composer ce kit complet :

1 Batterie Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro : 1 499 €

1 batterie d’extension Anker SOLIX BP2700 : 899 €

1 Smart Meter Anker SOLIX : 129 €

4 Panneaux solaires Anker SOLIX RS50B (540 W) : 4 × 349 € = 1 396 €

4 Prises intelligentes Anker SOLIX : 4 × 39 € = 156 €

8 Câbles d’extension pour panneaux solaires (longueurs variées) : 8 × 49,90 € = 399,20 €

Fixations murales fournies pour les panneaux (incluses dans le pack)

Je vous rappelle le prix total du pack : environ 4 500 € (hors éventuelles promotions en cours). Tous les produits sont disponibles sur Anker.fr.