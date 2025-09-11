UGREEN MagFlow : je teste trois nouvelles solutions de recharge sans fil pour tous les usages

Depuis plusieurs années, UGREEN s’impose comme un acteur incontournable des accessoires high-tech. Leur crédo ? Proposer des produits fiables, élégants et taillés pour notre quotidien de plus en plus dépendant des smartphones, écouteurs sans fil et montres connectées. Avec sa gamme MagFlow, la marque décline plusieurs solutions de charge : une station 3-en-1 pour la maison, un support 2-en-1 compact pour le bureau ou le voyage, et une batterie externe Qi2 qui accompagne les déplacements. Les produits testés fonctionnent aussi avec Google Pixel 10 Pro XL (25W), ainsi que les modèles Pixel 10/10 Pro/10 Pro Fold (15W), en plus de la série iPhone 12-16. J’ai eu l’occasion de tester ces trois modèles, et voici un retour d’expérience complet.

La batterie externe MagFlow Qi2 25W : la liberté sans fil

La batterie externe UGREEN MagFlow Qi2 25W, une batterie externe de 10 000 mAh qui reprend les codes de la gamme tout en ajoutant un atout majeur : la mobilité totale. Vendue 89,99 €, mais souvent en promotion autour de 59,27 €, elle combine charge sans fil Qi2 magnétique et recharge filaire PD 30 W via un câble USB-C intégré qui sert aussi de sangle. Dès le déballage, j’ai apprécié son format compact et son écran numérique, qui affiche clairement le niveau de batterie. Plus de voyants lumineux à deviner, on sait exactement où on en est. Avec ses 254 g, elle n’est pas la plus légère du marché, mais son revêtement mat et ses bords arrondis inspirent confiance.

La charge sans fil est rapide et stable : mon iPhone a récupéré environ 42 % d’autonomie en 30 minutes, sans chercher le bon placement. Le magnétisme MagSafe est fiable même en train ou en voiture. Et le câble intégré fait une énorme différence : plus besoin de fouiller dans le sac, il est toujours disponible. La recharge bidirectionnelle PD 30 W permet à la fois de recharger rapidement l’iPhone et de remplir la batterie plus vite qu’un modèle classique. En trois semaines d’utilisation intensive, elle s’est imposée comme mon compagnon indispensable. Avec sa capacité, elle permet environ 1,8 charge complète d’un iPhone récent (iPhone 16). Les seuls petits défauts sont liés à iOS : certaines mises à jour sont nécessaires pour exploiter tout le potentiel du Qi2. Mais dans l’ensemble, c’est une réussite qui combine polyvalence, puissance et praticité.

Le MagFlow 2-en-1 : le compagnon pliable et nomade

Si le 3-en-1 s’impose dans un cadre fixe, le UGREEN MagFlow 2-in-1 mise sur la portabilité. J’avoue que je déteste les câbles qui traînent, et ce petit chargeur magnétique m’a simplifié la vie. Compact (6 cm par côté), léger (224 g) et pliable, il peut s’incliner jusqu’à 70° pour s’adapter à toutes les situations : visioconférence au bureau, réveil sur la table de nuit ou simple charge à plat pour les AirPods.

Fini les multiprises et les câbles qui s’emmêlent, tout tient sur une petite base. Et surtout, il bénéficie de la certification Qi2 25 W, ce qui change tout. Le dispositif permet aussi de charger les AirPods, et le port USB-C peut accueillir le chargeur de montre. La vitesse est équivalente à celle d’un chargeur filaire Power Delivery, avec le confort du sans-fil. Le design pliable fait mouche : dans un sac, le chargeur disparaît presque. C’est un accessoire pensé pour voyager, un peu comme la batterie externe Nexode que j’avais testée auparavant. Seuls bémols, il n’y a pas de bloc secteur inclus, et certaines fonctions nécessitent un iOS récent. Mais à environ 50,99 € avec promotion, il reste un excellent compromis entre élégance, efficacité et mobilité.

Le MagFlow 3-en-1 : une station de charge complète

Enfin, impossible de ne pas évoquer le UGREEN MagFlow 3-en-1 s’adresse à celles et ceux qui veulent centraliser la recharge de leur iPhone, de leur Apple Watch et de leurs AirPods ou un appareil Google Pixel 10 Pro XL. Dès l’ouverture de la boîte, on sent le soin apporté à la conception : aluminium brossé, design sobre, support magnétique ajustable. Le produit respire le premium et s’intègre parfaitement sur un bureau ou une table de chevet. Bonne surprise, UGREEN fournit directement un adaptateur secteur GaN de 45 W, évitant l’achat supplémentaire d’un bloc secteur.

Côté puissance, la station délivre jusqu’à 25 W pour l’iPhone, 5 W pour l’Apple Watch et 5 W pour les AirPods, pour un total de 35 W cumulés. Dans mon test, mon iPhone a gagné 50 % de batterie en 40 minutes, ce qui reste très correct pour une charge sans fil. Les Apple Watch à partir de la série 7 profitent en plus d’un mode de charge rapide. Le magnétisme est fort et précis : l’iPhone s’accroche sans trembler et reste stable même en utilisation. La zone dédiée aux AirPods évite les placements hasardeux, mais il est recommandé d’utiliser un étui MagSafe officiel ou compatible. Bref, le chargeur UGREEN 3-en-1 se révèle pratique, élégant et efficace, même si son prix reste un peu élevé.

Trois produits complémentaires pour des usages différents

Ce qui ressort de ces tests, c’est la cohérence de la gamme MagFlow. UGREEN a su décliner sa technologie magnétique et sa maîtrise de la charge rapide dans plusieurs formats complémentaires :

Le 3-en-1 pour centraliser la charge à la maison ou au bureau,

pour centraliser la charge à la maison ou au bureau, Le 2-en-1 pliable pour voyager léger

pour voyager léger La batterie externe Qi2 pour une autonomie sans contrainte.

On retrouve les mêmes points forts : design soigné, puissance de charge équivalente au filaire, compatibilité MagSafe et souci du détail. Bien sûr, chaque modèle a ses petites limites — prix, dépendance aux appareils compatibles, absence de bloc secteur pour certains. Mais globalement, ils apportent tous une expérience utilisateur améliorée et contribuent à simplifier la gestion de nos appareils mobiles.

Verdict global

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux dire que la gamme UGREEN MagFlow est une belle réussite. Qu’on soit sédentaire, nomade ou voyageur régulier, il existe une solution adaptée. Les prix peuvent sembler élevés, mais la qualité, la performance et la praticité compensent largement. Fini les câbles qui s’entortillent et les multiprises surchargées : avec ces accessoires, recharger devient plus simple et, osons le dire, presque agréable. Alors, entre la station de bureau, le chargeur pliable et la batterie externe, lequel choisiriez-vous pour accompagner votre quotidien numérique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

