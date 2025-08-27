Ultenic U20 : je teste un aspirateur balai pliant et sans fil à seulement 150 €

Depuis que ma chienne Athéna a rejoint la famille, je vis dans un nuage permanent de poils. Elle a beau être adorable, son long pelage (type berger australien sous stéroïdes) s’installe partout : tapis, canapé, carrelage, vêtements… Et, forcément, le ménage est devenu une lutte quotidienne. Lorsque la marque ULTENIC (que je connais déjà pour avoir testé le robot piscine Pooleco 10S ou encore l’aspirateur-balai U16 Flex), m’a proposé de tester l’aspirateur balai sans fil Ultenic U20, j’ai évidemment accepté.

Vendu 161,92 €* habituellement, mais en OFFRE RENTRÉE 2025 à seulement 150,58 € (-7 %) grâce au code promo FINVAC2025. L’offre est valable jusqu’au 2 septembre 2025 sur Amazon. Un prix canon pour un aspirateur qui promet 55 kPa d’aspiration, 60 minutes d’autonomie, un tube pliable, une technologie anti-poils TangleTame, et même une lampe verte GreenEye qui révèle les saletés invisibles. Voyons ensemble s’il tient toutes ses promesses.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant le carton, j’ai tout de suite eu la sensation de déballer un appareil de milieu de gamme. Les accessoires sont soigneusement emballés, chaque élément trouve sa place. Le tube pliable m’a intrigué immédiatement : je voyais déjà les séances de contorsion sous le canapé appartenir au passé. La brosse principale TangleTame inspire confiance avec ses poils robustes et son design pensé pour éviter les bourrages de poils. Le tout est léger : 1,7 kg seulement, cela change des aspirateurs-traîneaux qui vous donnent l’impression de promener un sanglier domestique à chaque session ménage.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Clairement, c’est Athéna qui a décidé pour moi. Ses longs poils s’enchevêtrent dans les brosses et bouchent les aspirateurs classiques. J’avais besoin d’un appareil puissant, maniable, sans fil, capable de passer partout. L’U20, avec ses 55 kPa d’aspiration, son autonomie annoncée de 60 minutes, et surtout sa technologie TangleTame anti-enchevêtrement m’a semblé être l’allié parfait. Ajoutez à cela une offre de rentrée imbattable à 150 €* et le choix aurait été vite fait, même si j’avais dû l’acheter moi-même.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : pas besoin d’être ingénieur en aérospatiale pour monter l’Ultenic U20. Le tube se clipse en deux secondes, la batterie se glisse comme une cartouche, et le support mural s’installe facilement. J’ai mis moins de 30 secondes pour l’assembler et commencer le test. La batterie est livrée partiellement chargée (27 %), mais je recommande une première charge complète pour profiter de l’autonomie maximale. L’écran tactile est clair et permet de visualiser immédiatement le mode choisi et le temps restant.

Fonctionnalité 1 : la puissance d’aspiration

Avec 55 kPa, l’U20 est une petite bête de course. Sur mon tapis, habituellement un piège à poils d’Athéna, l’aspirateur a fait disparaître en un passage la majorité des touffes incrustées. En mode Turbo, il aspire même les croquettes égarées sous la table (merci Athéna pour le crash-test grandeur nature). J’ai aussi testé dans ma voiture : les gravillons et miettes de biscuits n’ont pas fait long feu. Honnêtement, le niveau de puissance est surprenant.

Fonctionnalité 2 : le tube pliable et flexible

C’est sans doute ma fonction préférée. Le tube pliable me permet d’atteindre sans effort les zones sous le canapé et sous le lit, sans me transformer en contorsionniste. Résultat : un ménage plus rapide, moins douloureux pour le dos, et surtout un sentiment d’efficacité immédiate. J’ai même pu passer sous les sièges de la voiture sans sortir l’arsenal de petites brosses. Concrètement, c’est un gain de temps et d’énergie non négligeable.

Fonctionnalité 3 : la lumière verte GreenEye

Alors là, j’avoue : j’étais sceptique. Une lampe verte pour voir les saletés invisibles ? Gadget ou vraie innovation ? Verdict : c’est bluffant. Le faisceau révèle littéralement les poussières fines, miettes et poils que je ne voyais pas à l’œil nu. Résultat : je repasse moins « à l’aveugle » et je sais exactement quand la zone est nickel. Athéna a d’ailleurs regardé l’aspirateur d’un air intrigué, sûrement surprise de voir ses poils briller comme des néons de discothèque. Ce petit détail change vraiment la perception du ménage.

Fonctionnalité 4 : la brosse TangleTame anti-poils

Athéna perd des poils longs, très longs souvent trop longs pour la majorité des aspirateurs. Avec l’Ultenic U20, la brosse TangleTame avale jusqu’à 45 mm de longueur sans broncher, là où mes anciens modèles se bloquaient à 30 mm. Je n’ai pas eu à sortir les ciseaux pour démêler les brosses après chaque session : un gain de temps énorme et une vraie tranquillité d’esprit. Même après plusieurs utilisations intensives, la brosse reste fluide et ne donne pas de signes de faiblesse. Pour un foyer avec animaux, c’est clairement un atout décisif.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation intensive, je dois reconnaître que l’Ultenic U20 est plutôt étonnant quand on regarde son prix. Il est puissant, maniable, bien pensé et surtout redoutable contre les poils d’animaux. Il n’est pas parfait, car son autonomie est très limitée et il reste relativement bruyant, mais il coche presque toutes les cases pour quelqu’un qui cherche un aspirateur d’appoint ou pour un petit appartement.

Les points forts

Aspiration puissante (55 kPa) adaptée aux poils d’animaux

Tube pliable pour atteindre les recoins sans effort

Technologie TangleTame efficace contre les poils longs

Lampe GreenEye utile pour traquer les poussières invisibles

Design léger (1,7 kg) et silencieux (60 dB seulement)

Les points faibles

Un petit réservoir de 1,5 L

Une autonomie de 20-30 minutes

Le support mural est commode, mais un peu fragile à mon goût

Un aspirateur assez bruyant + de 80 dB en mode standard.

Bref, rien de rédhibitoire, mais il faudra prévoir de vider régulièrement le bac.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Alors oui, mais uniquement si vous avez des animaux de compagnie et plutôt si vous habitez dans un petit appartement. L’Ultenic U20 peut également être utile comme aspirateur d’appoint. Profitez de l’offre avant le 2 septembre 2025, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, non ? Je vous rappelle que son prix est à seulement 150,58 € (-7 %) grâce au code promo FINVAC2025 sur Amazon. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Puissance : 600 W

Aspiration : 55 kPa

Autonomie : 60 min (batterie lithium-ion 8 cellules)

Poids : 1,7 kg

Capacité du réservoir : 1,5 L

Niveau sonore : 60 dB

Tube pliable et flexible

Technologie GreenEye : lumière verte pour détecter les poussières

Filtration HEPA H12 à 7 couches

Modes : Turbo / Moquette / Sol dur

Auto-stable (tient debout seul)

Le contenu du colis reçu

1 tube pliable

1 brosse de sol rotative (180°/90°)

1 brosse à sucer

1 brosse de nettoyage

1 brosse plate

2 filtres HEPA H12

1 batterie

1 adaptateur secteur

1 support mural pour le rangement

* Prix constaté au 22 août 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.